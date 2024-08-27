6 сентября в пространстве Marina Gisich Projects откроется персональная выставка Алексея Гана «Перекрестия», представляющая две авторские серии: одноименную с экспозицией и «Limen». Эти работы, выполненные в техниках живописи и графики, переносят зрителя в визуальный полуабстрактный пейзаж — иллюзорное пространство, наполненное многочисленными классическими для художника элементами, такими как объем, небрежность, царапины и эскизные разметки, нарочито небрежное наслоение акрила. Художник придает циклам ощущение двойственности: они одновременно просты и сложны, спокойны и подвижны.

В своих работах Ган исследует лиминальные состояния — переходные точки, которые разделяют осознаваемые сенсорные ощущения от тех, что остаются незамеченными. Как рассказали Собака.ru в галерее Marina Gisich, в своем творчестве visual thinker Алексей Ган работает посредником между искусством и его восприятием зрителями, предлагает получателю визуальной информации сформулировать свое отношение к произведению с помощью метода объектно-перформативного присутствия (эффект погружения получается благодаря полуабстрактной форме, которая одновременно напоминает физические объекты, но до конца не формируется в общую картину, оставляя возможность «додумать» контекст самостоятельно).