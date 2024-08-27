Интеллектуальный совриск, исследующий пограничные состояния: экзистенциальную саморефлексию, эволюционный переход из одной стадии в другую и поиск себя в постцифровой визуальной культуре.
Алексей Ган
6 сентября в пространстве Marina Gisich Projects откроется персональная выставка Алексея Гана «Перекрестия», представляющая две авторские серии: одноименную с экспозицией и «Limen». Эти работы, выполненные в техниках живописи и графики, переносят зрителя в визуальный полуабстрактный пейзаж — иллюзорное пространство, наполненное многочисленными классическими для художника элементами, такими как объем, небрежность, царапины и эскизные разметки, нарочито небрежное наслоение акрила. Художник придает циклам ощущение двойственности: они одновременно просты и сложны, спокойны и подвижны.
В своих работах Ган исследует лиминальные состояния — переходные точки, которые разделяют осознаваемые сенсорные ощущения от тех, что остаются незамеченными. Как рассказали Собака.ru в галерее Marina Gisich, в своем творчестве visual thinker Алексей Ган работает посредником между искусством и его восприятием зрителями, предлагает получателю визуальной информации сформулировать свое отношение к произведению с помощью метода объектно-перформативного присутствия (эффект погружения получается благодаря полуабстрактной форме, которая одновременно напоминает физические объекты, но до конца не формируется в общую картину, оставляя возможность «додумать» контекст самостоятельно).
Одновременно с «Перекрестиями» Алексея Гана в Marina Gisich Gallery открывается персональная выставка гиперуспешной художницы из Петербурга и автора будоражащих воображение цифровых комариков из Дома Радио Тани Ахметгалиевой «Электросон» под кураторством историка искусств Олеси Туркиной. В новом проекте художница представит серию картин и графики, созданных на стыке виртуального 3D-пространства и двумерного символа, характерного для цифровой эпохи. Название экспозиции отсылает как к советской процедуре электросна, при которой слабые электрические разряды вводят пациента в «принудительный» сон, так и к культовому роману Филипа Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?», повлиявшему на формирование эстетики киберпанка.
В своих работах Ахметгалиева исследует границы между реальным и виртуальным, создавая образы, рожденные на стыке трехмерной симуляции и двухмерных символов цифрового мира. Художница сочетает эстетику сюрреализма с постцифровой визуальной культурой, создавая работы, одновременно дезориентирующие (в контексте эффекта «зловещей долины») и захватывающие зрителя яркостью и сюрреалистическим абсурдом.
Алексей Ган
Выставки Алексея Гана «Перекрестия» и «Электросон» Тани Ахметгалиевой открыты с 6 сентября по 18 ноября 2024 года в Marina Gisich Gallery и Marina Gisich Projects на набережной Фонтанки, 121.
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