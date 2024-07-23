До конца лета Павильон будет наполнен первобытными мыльными дольменами.
Как рассказали «Собака.ru» в Marina Gisich Gallery, специальный проект «Мыльно-часовой завод «Луч» одного из участников петербургского арт-объединения «Parazit» Семена Мотолянца продолжает серию с мылом — программным материалом художника. В рамках эксклюзивного совместного проекта галереи современного искусства и Новой Голландии Мотолянец размышляет над соотношением материала и времени. Экспозиция, состоящая из нескольких деревянных пирамид, затрагивает темы «мимолетности красоты и важности её созерцательной составляющей».
Название выставочного проекта отсылает к реальному месту — заводу механических часов «Луч» в Минске. Одновременно это отсылка к детским воспоминаниям художника и временное пространство, «луч» — «это что-то неосязаемое, как и сам ход времени». По словам Мотолянца, серия «Мыльные башни», состоящая из визуально неустойчивых мыльных дольменов с креативным неймингом «Детское», «Нежное» и «Друг», концептуально обращена к работам Елены Елагиной «Высшее. Адское». Это саркастичное искусство, деформированный нарратив которого идет из советской эпохи, — своеобразный «метафизический алтарь», как выразился бы Андрей Монастырский. «Монументальные пирамиды из обмылков могут существовать только в единственном моменте нашего взгляда на них: ускользающая природа мыла сразу же разрушит нестабильную форму», — рассказывает Семен Мотолянец.
Глеб Ершов
Куратор выставки:
Подобно тому, как для Йозефа Бойса жир и воск выступали как самостоятельным, мощным фактурным началом, так и заместительным, воплощая идеи и смыслы «социальной пластики», обыкновенный кусок мыла становится проводником в мир самых актуальных смыслов, которые проявляются в нем как в индикаторе, запущенным в нужную среду. Может быть это и осторожная тактика, но в ней есть элемент иронии (самоиронии) и нужной критической дистанции. Всё же мыло само по себе довольно нагруженный разными смыслами объект, имеющими, как правило, сниженную коннотацию. Скажем, свойство мыла ускользать из рук задает некое направление суждений без четкой, фиксированной линии — это перформативный материал, норовящий сбежать и исчезнуть вместе с водой, выражающей текучесть и изменчивость состояний. Художник преодолевает хрупкость и недолговечность материала, повторяя его в различных медиумах: от живописных холстов до деревянных мыльных пирамид.
Специальный проект Семена Мотолянца «Мыльно-часовой завод "Луч"» открыт с 19 июля по 1 сентября в Павильоне острова Новая Голландия на набережной Адмиралтейского канала, 2.
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