Море Айвазовского, портреты Шостаковича и Мадонна Достоевского: 16 главных выставок августа в Петербурге

А также — продолжение проекта куратора Петра Белого в галерее «Сарай», новое выставочное пространство ex-арт-директора Anna Nova Полины Слепенковой и история фонда «Антон тут рядом» в фотографии. Рассказываем, на какие выставки сходить в последний летний месяц.
Борис Ермолаев. Краснофлотцы. 1934
«О, море, море! Водная стихия в произведениях русских художников XVIII — XX веков», Корпус Бенуа Русского музея (6+)
Более 100 работ на морскую тематику. Разумеется, Айвазовский, а еще Репин, Верещагин, Коровин, Кончаловский и Моисеенко. Пейзажи с затеряными в волнах суденышками и лунными бликами в волнах, точное изображение битв и оснастки кораблей, ледоколы, осваивающие Русский Север, портреты моряков и рыбаков, солнечные берега. От романтизма до авангарда и от соцреализма до концептуализма — живопись, скульптура, инсталляция. И даже настоящие флотские атрибуты — якоря, флаги, навигационные приборы, колокол. Кроме громких хитов («Девятый вал», «Волна») есть и редкости: например, панно Коровина, созданные им для отдела окраин России на Всемирной выставке в Париже, не доставали из фондов несколько десятилетий.
До 26 октября
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Павел Кир. Из экспозиции «Мертвые и живые: Коллаборация»
«Мертвые и живые: Коллаборация», «Цифергауз» (16+)
Персональная выставка Павла Кира — живописца, фотографа и театрального деятеля — стала первым показом аналогового искусства в цифровом арт-пространстве. В пяти залах продемонстрируют графику, живопись и фотографию, ранее не представленные публике. Их дополнят видеоработы, созданные в соавторстве с нейросетями. Смысловое ядро проекта — диалог с художниками и мыслителями прошлого, среди которых Магритт, Малевич, Параджанов, Климт и другие.
До 20 августа
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Всеволод Вдовенко. Ленинградский мотив. 1959
«Поэзия мгновений», Art of Foto (0+)
Всеволод Вдовенко — фотолюбитель, влюбленный в Ленинград. В экспозиции — снимки 1950-1960 годов. Это пейзажи, архитектура центра и пригородов, кадры со встреч с друзьями и праздников в кругу семьи. Все очень трогательное, живое, уютное. Основу выставки составят наиболее удачные кадры, отобранные и напечатанные в большом формате самим автором. Их дополняют коллажи из семейных фотографий. Сам проект одновременно личный и исторически-ценный: как документ ушедшей эпохи.
До 26 августа
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Алена Ковалли. Part two. 2025
«Не говори, а то не сбудется» (16+)
Персональная выставка Алены Ковалли включает в себя живопись и графику из серии Ephemeral. Художница обращается к церемониальным моментам различных праздников, размышляя о скоротечности времени (кто из нас не тревожился накануне дня рождения?). В рамках экспозиции каждый праздник — не только повод для радости, но и напоминание, что смерть стала чуть ближе. Еще одна смысловая линия — параллель женской идентичности и торта. Нужно выглядеть нарядно, товарно-привлекательно, но время заставляет торт таять.
До 31 августа
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Герда Васс. Из экспозиции «Трепет»
«Трепет», «Арт-Лига» (6+)
Проект молодой художницы Герды Васс, вдохновленный переживаниями, связанными с прохождением психологической и психиатрической терапии. Попытка уловить переходные состояния энергии и передать их зрителю реализуется при помощи «Наблюдателей» — персонажей (чаще всего миниатюрных), символизирующих внутреннего ребенка. Пастель, акварель, тушь и акрил позволяют создавать трепетные пейзажи. А из керамики рождаются «Наблюдатели».
До 31 августа
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Татьяна Подмаркова. Из экспозиции «Выгорание»
«Выгорание», «Сарай» (16+)
Проект «Было\Не было» под кураторством Петра Белого продолжит выставка Татьяны Подмарковой. Представят полуабстрактные холсты с выжжено-пустынным, земляным колоритом. Художница обращается к изменениям материальной субстанции телесности и к феномену усталости, молчания как источнику новых творческих сил (Татьяна сама несколько лет была выключена из актуальных художественных процессов и сейчас возвращается в них, осмысляя эту паузу).
С 6 августа по 31 августа
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Александр Траугот. Из цикла «Время Шостаковича»
«Александр Траугот. Время Шостаковича. Графика», Петербургская филармония (12+)
Приуроченная ко дню памяти композитора выставка откроется в Бетховенском фойе Большого зала. Основу экспозиции составит графический цикл «Время Шостаковича», над которым художник работал с середины 2010‑х по 2025 год. Покажут неопубликованные иллюстрации к монографии Елены Матвеевой «Повесть о Дмитрии Шостаковиче. Бессмертие» («Вита нова», 2015) и новые работы Траугота, созданные специально для выставки, а также нотные издания с автографами и авторскими пометками композитора из фондов Музыкальной библиотеки Филармонии.
С 8 августа по 31 октября
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Лера Повова. Из экспозиции «Свет мой, загляни»
«Свет мой, загляни», Eggz Gallery (6+)
Художница Лера Попова намеренно отказывается от актуальных художественных тенденций, обращая свой взгляд в прошлое. Здесь и попытка перенести на холст эффекты витража, и возвращение к романтическому символизму и отношение к проекции себя в другом не в негативном смысле, в духе сегодняшней психотерапии, а как к «способу узнавания себя в другом, нахождения утерянной части собственной души, своего "осколка света"».
С 16 августа по 7 сентября
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Ирина Штрих. Из экспозиции «Сокровенные люди. Антон и другие»
«Сокровенные люди. Антон и другие», «Лекторий’порт» Севкабеля (12+)
Фотовыставка Ирины Штрих покажет 12 лет истории фонда «Антон тут рядом». Проект объединяет подопечных фонда и героев журнала «Сеанс» (основательница обоих проектов и куратор экспозиции — Любовь Аркус — составитель самой полной энциклопедии культовых отечественных лент, киновед, режиссер, издатель и педагог (а также трехкратный лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»). В кадре режиссеры и авторы, люди с аутизмом, их родители и волонтеры.
Снимки дополнят мультимедийные материалы — на экране покажут архивные записи: съемки за кадром, не вошедшие в фильм «Антон тут рядом» кадры. В центре выставочного пространства построят «гостиную», где соберут главные артефакты благотворительного фонда и журнала: кресла и вазы, столы, за которыми годами работали сотрудники фонда, призы кинофестивалей, плакаты и постеры.
С 21 августа по 9 сентября
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«Сибирская готика», «Фабрика Лимонной Кислоты» (18+)
Экспозиция открывает новое выставочное пространство в бывшем промышленном здании на Лиговском проспекте. Куратор Полина Слепенкова (ex-арт-директор галереи Anna Nova) представит работы участников Сообщества Современных Сибирских художников, заявившего о себе на ярмарке совриска Port Art Fair в прошлом году. «Сибирская готика» — развивает идеи, к которым группа недавно обращалась своим стендом на ярмарке SCAN FAIR-2025. Термин «с одной стороны, отсылает к реальному архитектурному стилю конца XIX века — неоготике, с другой — вбирает в себя широкий спектр ассоциаций: от макабрической эстетики с её подчас зловещими персонажами до сюжетов народных мифов и мрачных сторон городских легенд, вызывающих экзистенциальный страх перед недоступным и мистическим». СССХ рассматривают «сибирскую готику» через живопись, графику, керамику и объекты.
До 5 сентября
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Вольдемар Таубе. Кабинет Достоевского. 1881
«...Одной картины я желал быть вечно зритель», Музей Достоевского (0+)
Выставку-исследование подготовили совместно с Эрмитажем. Проект рассматривает культ «Сикстинской Мадонны» Рафаэля Санти в русском обществе XVIII–XX веков. Картина критиковалась и воспевалась, описывалась в научных и литературных статьях, упоминалась в высказываниях писателей и философов — от Василия Жуковского, Павла Анненкова, Александра Герцена и Виссариона Белинского до Варлама Шаламова и Василия Гроссмана. При этом вживую ее видели единицы, большинство довольствовалось репродукциями. Федору Достоевскому повезло — он часами рассматривал полотно в Дрезденской картинной галерее. После возвращения писателя в Петербург редкую фотографию «Сикстинской Мадонны» большого формата (кадрированную, без фигур святых Сикста и Варвары) ему подарила Софья Толстая (вдова поэта Алексея Толстого). Репродукция долгое время висела над диваном в кабинете Федора Михайловича, образ картины регулярно возникал в его прозе.
Во время гражданской войны снимок пропал и долгие годы считался утраченным. И только недавно научные сотрудники Музея Достоевского обратили внимание на аналогичную фотографию «Сикстинской Мадонны» из собрания Эрмитажа. Ее крупный формат, уникальное кадрирование (только Мадонна с Младенцем) и время создания (1870-е годы) совпали с описанием утраченного снимка. Эрмитажный экспонат стал центральным артефактом выставки. Кроме нее в экспозицию вошли высказывания русских писателей о картине, копия «Сикстинской Мадонны» работы Алексея Маркова (1830-е годы) из собрания Музея Российской Академии художеств и фотографии кабинета Достоевского, сделанные Вольдемаром Таубе.
До 14 сентября
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Виктория Бегальская, Александр Вилкин. Из экспозиции «Обезьяна идет»
«Обезьяна идет», Левашовский хлебозавод (16+)
В гостинной masters Marina Gisich Gallery показывают работы творческого дуэта Виктории Бегальской и Александра Вилкина. Можно увидеть архивные работы за последние восемь лет, посвященные одному из центральных образов тандема — обезьяне. «Здесь развернётся поэтический мир, полный смешения и деантропоморфизации образов, где под покровом кокетливой эфемерности таятся кровожадные видения».
До 14 сентября
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Неизвестный автор. Бамбуковая роща. 1890-е
«Осторожно раскрашено», «Росфото» (0+)
Эпиграф к масштабному осеннему проекту музея, посвященному истории цветной фотографии. В экспозиции более 50 отпечатков из собрания «Росфото» и частных коллекций — от первых дагеротипов до концептуальных экспериментов конца XX века. Ранние примеры отражают попытки вписать фотографию в привычный художественный контекст живописи и графики, поздние — наоборот, выявить медиумспецифичность, сепарироваться от удвоения реальности. Выставка разворачивается от стереографии 1880-1900-х годов (тогда раскрашенные с изнанки отпечатки «оживали» в специальном приборе) и японской золотой мизунотипии — уникальной техники Ханбэя Мизуно, объединившей европейскую технологию с традициями японской миниатюры и лаковой живописи, к советским экспериментам 1950-1970-х годов и, дальше, к концептуальным поискам в работах Игоря Савченко, Сергея Свешникова, Виктора Ильина и других авторов.
До 15 сентября
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Вера Светлова. Из экспозиции «Дафния»
«Дафния», Jessica Gallery (18+)
Переосмысление античного мифа, в котором прекрасная нимфа, чтобы спастись от посягательств охваченного любовной страстью Аполлона, обратилась к богам с просьбой изменить ее облик и была превращена в лавровое дерево.
Художница Вера Светлова использует сюжет, чтобы поговорить о дихотомии хаоса и порядка. Материя не хочет меняться и сопротивляется — глина, превращаясь в керамику, дает усадку, пузыри, потеки и трещины. Но метаморфозы — единственный способ выжить. Попытки сохранить постоянство приводят к стагнации и смерти.
Экспозиция концептуально разделена на две части. Аполлоническое, упорядоченное начало воплощают множество керамических слепков, образующих масштабную инсталляцию. Сопроводительный текст к этому отделу написала режиссер, художник, перформер и куратор Александра Абакшина-Пистолетова. Дионисийство иллюстрирует серия абстракций на оргалите, оставленных глиняными слепками. Автор текста — куратор и художественный критик Илья Крончев-Иванов.
До 28 сентября
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Вишвамитра. Индия, Керала. Вторая половина XX века
«На священных холмах и в тенистых заводях: боги и люди Южной Индии», Музей истории религии (6+)
Более 70 экспонатов иллюстрируют культуру Юга Индии, значительно отличающуюся от остальной страны. Самые масштабные разделы экспозиции посвящены штатам Керала и Тамилнад. В первом стоит обратить внимание на вещи, относящиеся к традиционном театру «толпава кутху» («спектакль кожаных фигур»). Эти представления носили ритуальный характер и были связаны с поклонением богине Бхадракали — локальной ипостаси Кали, супруги Шивы.
В зале Тамилнада особое значение имеют литературные памятники, важнейший из которых — «Тирукурал» (VI — VII век). Это классическое произведение дидактической литературы содержит 1330 кратких стихотворений и делится на три части: первая посвящена праведности, вторая — мудрости, третья — любви. К тексту также идут иллюстрации Георгия Поплавского в технике офорта.
До 5 октября
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Рики. Женщина, читающая газету. 2024
«Новый телесный ритуал», Cabinet Abstract (12+)
Персональная выставка китайской художницы из Чэнду Рики говорит. В сюрреалистических, вдохновленных снами и размышлениями об идентичности полотнах автор говорит о «теле, как о текучей сущности подчиняющейся внешним стандартам и желаниям»: думскроллингу в соцсетях, потребительству, навязанным идеалам красоты. Как технологии влияют на внутренний мир человека? Что если тело перестало быть «реальным», и где границы фантазии? В основе этой идеи — conatus — концепция Спинозы о единстве тела и разума. Присутствую таботы как в традиционной технике (Холст, масло или акрил), так и в экспериментальных — например художница использует песок.
До 30 сентября
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