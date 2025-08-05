Море Айвазовского, портреты Шостаковича и Мадонна Достоевского: 16 главных выставок августа в Петербурге

«Сокровенные люди. Антон и другие», «Лекторий’порт» Севкабеля (12+)

Фотовыставка Ирины Штрих покажет 12 лет истории фонда «Антон тут рядом». Проект объединяет подопечных фонда и героев журнала «Сеанс» (основательница обоих проектов и куратор экспозиции — Любовь Аркус — составитель самой полной энциклопедии культовых отечественных лент, киновед, режиссер, издатель и педагог (а также трехкратный лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»). В кадре режиссеры и авторы, люди с аутизмом, их родители и волонтеры.

Снимки дополнят мультимедийные материалы — на экране покажут архивные записи: съемки за кадром, не вошедшие в фильм «Антон тут рядом» кадры. В центре выставочного пространства построят «гостиную», где соберут главные артефакты благотворительного фонда и журнала: кресла и вазы, столы, за которыми годами работали сотрудники фонда, призы кинофестивалей, плакаты и постеры.

С 21 августа по 9 сентября

Подробнее здесь