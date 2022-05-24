«В мировой драматургии тема секса является основой, от которой разворачивается драма»: актер Павел Чинарев — о современном театре, деньгах и Собянине

Как случился трансфер из Сестрика в мастерскую Льва Додина?

Я был в 10-м классе, занимался в театральном кружке, и педагог предложил мне попробовать свои силы. Представить, как я буду поступать в Театральный институт. В год, когда я решил попробовать, набирал Лев Абрамович. И, представляешь, я случайно прошел все туры. Пришлось подсуетиться, быстро пройти обучение в 11-м классе и поступить в университет. Поэтому Додин — ­абсолютная случайность, я никогда не мечтал учиться у Льва Абрамовича. Наверное, поэтому же никогда не видел себя как человека, который выходит на сцену МДТ. Так распорядилась судьба, что я провел несколько лет под руководством мастера, а потом ушел.

Почему?

Мне не близок «тотальный театр». Я благодарен мастеру, очень сильно. У меня в руках, голове и теле сидит одна из самых мощных театральных школ в России. И я горжусь своим образованием, но это не то же самое, что профессия.

Ты ушел из мастерской, но не ушел из театра. Почти сразу ты стал много работать с Дмитрием Волкостреловым — учеником Додина, на тот момент андеграундным режиссером.

Волкострелов не ученик Додина, а мой однокурсник. Мой друг. После выпуска из института мы много общались с Димой, с Аленой Старостиной и Ваней Николаевым. Так родился «театр post», и мы играли, играли, играли. А потом меня затянула московская жизнь. Она активная, ты не успеваешь в ней рефлексировать и как художник существовать. Поэтому я стал киноартистом, а ребята продолжили свой путь. Без меня, к сожалению.

Слышу грусть.

Конечно. Мне грустно, потому что петербургский post — самое родное… Как сказать? Место? Додин говорил всегда, что театр — не место, а группа единомышленников. Так вот «театр post» — это единомышленники. Он как начинался с посиделок на кухне, так и продолжается. Все держалось не на официальных встречах, а на полуслучайных созвонах.

Ты сыграл Астрова в спектакле «Дядя Ваня» Евгения Серзина. Как так вышло?

С Женей Серзиным мы как-то вместе снимались — кажется, в сериале «Самка богомола». Сидели в актерском вагончике и Женя сказал, что хочет поставить спектакль, и предложил мне сыграть Астрова. Обаяние Серзина сработало. Еще повлияло, что спектакль поставили в самом родном для меня театре — в «Приюте комедианта». И еще то, что мне позвонил его директор, Виктор Минков, к которому я испытываю колоссальные трепетные чувства. Он отец моей профессиональной карьеры, человек, который дал мне старт.

Давай будем честны. Ты работал с Волкостреловым, Кулябиным — окей, даже с Богомоловым. Но тебе не кажется, что они все уже…

Олды?

Да.

Да. С этим невозможно смириться на самом деле. Вы первый интервьюер в моей жизни, кто это тоже признаёт.