Отсылки к «Гамлету» в «Короле Льве» и Джеймс Бонд в «Бриллиантовой руке»: Как научиться понимать кино?

Современное концептуальное искусство также оказывает влияние на кинематографистов, выступая источником референсов и ярких смелых идей. Например, в «Клетке» Тарсема Сингха эпизод с расчлененной лошадью, части которой помещены в вертикальные стеклянные емкости, имеет внутреннюю связь с инсталляцией «Some Comfort Gained from the Acceptance of the Inherent Lies in Everything» знаменитого британского художника Дэмьена Хёрста. Другой режиссер, Рубен Эстлунд, в одном из своих интервью рассказал, что в его фильме «Квадрат» образ Олега Рогозина, современного художника, изображающего в голом виде обезьяну, списан с Олега Кулика, известного акциониста, прославившегося в свое время перфомансами, в которых он обнаженным исполнял роль человека-собаки.