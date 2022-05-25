Отсылки к «Гамлету» в «Короле Льве» и Джеймс Бонд в «Бриллиантовой руке»: Как научиться понимать кино?

Функцию мифологической основы кинематографического произведения могут выполнять не только древние легенды, притчи или Священное Писание, но и художественная литература, хорошо знакомая публике. И речь в данном случае идет не об официальных экранизациях, а о творческом переосмыслении текстов и их подаче в новой переработанной форме.

В книге «Путешествие писателя» Кристофер Воглер рассказывает, что создатели мультфильма «Король Лев» (реж. Роджер Аллерс, Роб Минкофф) с самых первых этапов работы над картиной ориентировались на пьесу Уильяма Шекспира «Гамлет». Это проявляется во множестве сюжетных пересечений: Гамлет и Симба являются сыновьями королей, которых убивают их же собственные братья (соответственно Клавдий и Шрам) и которые уже после гибели приходят к своим отпрыскам в образе призраков; по характеру и Гамлет, и Симба — сомневающиеся герои, но в итоге они все же бросают вызов убийцам своих отцов; Тимон и Пумба также связаны с произведением Шекспира, являясь комичными двойниками Гильденстерна и Розенкранца.

Как пишет Кристофер Воглер, отсылки к «Гамлету», заложенные даже в отдельные реплики персонажей, были адресованы родителям, пришедшим на фильм со своими детьми. Ведь диснеевская анимация стремится быть универсальной и актуальной для всей семьи, поэтому в студии тщательно работают над тем, чтобы даже взрослые люди смогли найти в мультфильме что-то интересное для себя.

Этот пример хорошо объясняет, зачем вообще подобные отсылки могут использоваться авторами фильмов. Радость узнавания повышает лояльность зрителя к тому, что он видит на экране, мысленно роднит его с произведением и упрощает восприятие истории. В массе своей человек не любит кардинальных изменений. Ему нужен баланс между чем-то новым и тем, что ему уже давно известно. Та же концепция Спасителя, использованная в «Матрице», «Человеке из стали» и множестве других картин, удобна тем, что зрители подспудно готовы к ней заранее, так как она заложена в них с детства.