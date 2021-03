Как Марина Абрамович стала музой Риккардо Тиши и почему Баския сочетал костюмы Armani с дредами — отрывок из книги «Культовые художники и их стиль»

Издательство «МИФ» представило книгу «Культовые художники и их стиль» авторства Терри Ньюман — редактора журналов i-D, Attitude и Self Service, которая также писала для The Guardian, The Independent, The Times, The Sunday Times и проработала в фэшн-индустрии более 25 лет. На двухстах странницах Ньюман разбирает и анализирует отношения легендарных художников и художниц с модой, подтверждая свое (и наше) убеждение, что одно немыслимо без другого. «Собака.ru» публикует отрывок из книги, посвященный Марине Абрамович.