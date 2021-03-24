Как Марина Абрамович стала музой Риккардо Тиши и почему Баския сочетал костюмы Armani с дредами — отрывок из книги «Культовые художники и их стиль»

Издательство «МИФ» представило книгу «Культовые художники и их стиль» авторства Терри Ньюман — редактора журналов i-D, Attitude и Self Service, которая также писала для The Guardian, The Independent, The Times, The Sunday Times и проработала в фэшн-индустрии более 25 лет. На двухстах странницах Ньюман разбирает и анализирует отношения легендарных художников и художниц с модой, подтверждая свое (и наше) убеждение, что одно немыслимо без другого. «Собака.ru» публикует отрывок из книги, посвященный Марине Абрамович.
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Обложка книги «Культовые художники и их стиль»
Марина Абрамович
Мода подпитывается искусством и постоянно обращается к наследию разных эпох — культурных и исторических. От таланта дизайнера зависит, насколько удачно исторические заимствования впишутся в современный образ.
— Марина Абрамович. AnOther, декабрь 2010 г.
Нынешнее отношение Абрамович к моде диаметрально противоположно тому, что она выражала в юности, как будто сегодняшняя стильная фаза — очередной ее перформанс. В 2005 г., беседуя с корреспондентом журнала Vogue, художница пояснила: «До того как я прошлась по Вели- кой Китайской стене в 1988 г., мне хотелось, чтобы публика видела меня в совершенно определенном образе. Радикальная активистка, очень жесткая; никакого макияжа, сплошная духовность. Но потом... пришел момент, когда мне захотелось поиграть, сделать собственную жизнь зре- лищной и получить удовольствие. Я подумала — почему бы и нет? Надо брать от жизни всё». Абрамович безоглядно сменила курс, не просто начав носить дизайнерскую одежду, а полностью погрузившись в мир моды. Она работала с такими лейблами, как Costume National, во время крупных культурных мероприятий — например, благотворительного бала американской некоммерческой организации Art of Elysium. Художница сняла несколько видеороликов, в том числе совместный короткометражный фильм с компанией Adidas в 2014 г. В рамках капсульного проекта Национального клуба искусств в Нью- Йорке она представила собственную лимитированную коллекцию. По данным газеты Women’s Wear Daily (2013), Абрамович подготовила для проекта семь комбинезонов — в разных жизнеутверждающих тонах и с «семью небольшими магнитами в карманах, размещенными так, чтобы указывать на определенные энергетические точки тела».
«Влюбленные» — перформанс, поставленный Абрамович на Великой Китайской стене в 1988 г., — один из образцов «искусства выносливости»: направления, в котором преимущественно работает художница. Начав с восточного конца стены, она прошла 2400 километров навстречу своему партнеру, немецкому перформансисту Франку Уве Лайсипену (Улаю), который вышел в путь с противоположного конца. Встретившись посередине стены, пара рассталась после двенадцати лет, проведенных вместе. По завершении этого проекта Абрамович, кажется, избавилась от всех внутренних преград, мешавших ей выразить себя в моде. Вновь обретенная уверенность в собственном таланте означала: «...больше мне не нужно кому-то что-то доказывать». Осмысляя новый подход к стилю, Абрамович решила: «Я состоялась как художник. Я могу это сделать. Интерес к моде дал мне внутреннюю свободу. И я его не стыдилась».
О своих изначально напряженных отношения с модой Абрамович рассказала в серии документальных фильмов «Искусство-21: мастера ХXI века», выходившей на телеканале PBS: «В 1970-х, когда художницы предпочитали красную помаду и красный лак, все модное казалось мне очень пошлым. Несовместимым с искусством. Как будто, если ты самовыражаешься таким способом, ты не можешь выразить себя в творчестве. Я не хотела иметь к этому никакого отношения». Со временем ее взгляды изменились — возможно, подсознательно. В 2010 г. Абрамович сказала в интервью журналу AnOther: «У меня была тайная тяга к моде, в которой я не признавалась самой себе. Так что, когда у меня впервые появились серьезные деньги, я купила костюм от Yamamoto. В нем я чувствовала себя прекрасно и не испытывала никаких угрызений совести!».
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Бывший дизайнер дома Givenchy Риккардо Тиши со своими музами и вдохновителями. Слева направо: Тиши, певица Сиара, актриса и певица Бамбу (Каролина фон Паулюс), модель Диего Фрагосо Калейрос Линс, актриса Лив Тайлер, стилист Панос Йапанис, модели Джонатан Маркес и Мариякарла Босконо, Марина Абрамович. Журнал W, сентябрь 2010 г.
Сегодня художница утверждает, что изысканный гардероб отнюдь не создает ей проблем, «кроме, пожалуй, одной: у меня все черное, поэтому, когда открываешь шкаф, очень трудно что-то найти», как она пожаловалась в интервью австралийскому Harper’s Bazaar в 2017 г. Ее дружба с Риккардо Тиши— итальянским модельером, который двенадцать лет занимал пост креативного директора при доме Givenchy, крепка и плодотворна. Абрамович режиссировала показ его коллекции 2015 г. на Пирсе No 26, с видом на реку Гудзон.
Тиши подробно разъяснил творческую сторону их отношений, когда выступил приглашенным редактором журнала Visionaire. На обложке летнего выпуска 2011 г. был размещен черно-белый снимок Марио Тестино, где Тиши припал губами к груди Абрамович. По словам самой художницы, идея кадра возникла так: «Я спросила: признаешь ли ты, что искусство подпитывает моду идеями? Ну так вот, я искусство, ты мода — давай, соси! Он очень застенчивый, так что пришлось долго уговаривать. Но в конце концов получилось. Во время съемки я хотела прийти в определенное состояние духа — светлое, но исполненное силы, — как будто я передаю эмоции художника, чье творчество служит источником вдохновения. Искусство обогащает. Искусство питает. Искусство — кислород для общества».
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