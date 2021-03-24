Как Марина Абрамович стала музой Риккардо Тиши и почему Баския сочетал костюмы Armani с дредами — отрывок из книги «Культовые художники и их стиль»

Сегодня художница утверждает, что изысканный гардероб отнюдь не создает ей проблем, «кроме, пожалуй, одной: у меня все черное, поэтому, когда открываешь шкаф, очень трудно что-то найти», как она пожаловалась в интервью австралийскому Harper’s Bazaar в 2017 г. Ее дружба с Риккардо Тиши— итальянским модельером, который двенадцать лет занимал пост креативного директора при доме Givenchy, крепка и плодотворна. Абрамович режиссировала показ его коллекции 2015 г. на Пирсе No 26, с видом на реку Гудзон.

Тиши подробно разъяснил творческую сторону их отношений, когда выступил приглашенным редактором журнала Visionaire. На обложке летнего выпуска 2011 г. был размещен черно-белый снимок Марио Тестино, где Тиши припал губами к груди Абрамович. По словам самой художницы, идея кадра возникла так: «Я спросила: признаешь ли ты, что искусство подпитывает моду идеями? Ну так вот, я искусство, ты мода — давай, соси! Он очень застенчивый, так что пришлось долго уговаривать. Но в конце концов получилось. Во время съемки я хотела прийти в определенное состояние духа — светлое, но исполненное силы, — как будто я передаю эмоции художника, чье творчество служит источником вдохновения. Искусство обогащает. Искусство питает. Искусство — кислород для общества».