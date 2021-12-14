Смерть в Нью-Йорке: Почему продолжение «Секса в большом городе» все же стоит увидеть?

Во всем мире стартовало продолжение сериала «Секс в большом городе», получившее в России локализованное название «И просто так» (And Just Like That). «Собака.ru» рассказывает, каким оно вышло, судя по первым эпизодам. И почему его очевидный сюжетный ход о конечности жизни и том, что человек внезапно смертен, переворачивает простенькую фабулу и придает ей черты не мелодрамы, но трагедии.
Звучит знакомая всем по шести сезонам «Секса в большом городе» музыка из заставки сериала в электронной обработке. У входа в кафе оборачивается кудрявая блондинка в шляпке, как у бортпроводников, но с перьями. Это Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) 17 лет и шесть сезонов спустя (если не считать три полных метра) с неизменной лучезарной улыбкой. К ней сразу присоединяются еще два мушкетера — некогда рыжеволосая Миранда (Синтия Никсон) и образцовая, по стандартам патриархата, жена Шарлотта (Кристин Дэвис). Еще одна неизменная участница культовой четверки — Саманта (Ким Кэттролл) — по сюжету якобы переехала в Лондон, потеряв некогда глубокую связь с подругами. В реальности же, как известно, Ким Кэтролл единственная последовала шпаликовским заветам «никогда не возвращаться в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне». И решила не вписываться в игру на ностальгии.
Остальные за столиком в любимой кафешке, перебрасываясь чуть ходульными репликами, дают на самом деле тизер всего сезона. Он будет о том, как человек предполагает, а случается все совсем иначе, о победе смерти над жизнью, о попытках людей 50+ понять, про что поколение Z и изменившийся мир новой этики. Ну и, конечно, надо ли красить волосы, чтобы не проиграть в эйджистской гонке. А она и правда есть — если ваше сердце сжималось от осознания беспощадности времени при взгляде на повзрослевших героев, например, спецэпизода сериала «Друзья», вы тоже ее равноправный участник.
Далее в рецензии содержится спойлер о конкретном сюжетном ходе.
Вы уже скорее всего посмотрели две серии «И просто так», как и весь мир — шоу уже стало по рейтингам лучшей премьерой и на HBO Max, и на показывающем проект в России стриминге «Амедиатека». Поэтому знаете и про сюжетный ход со смертью мужа Кэрри Мистера Бига, персонажа Криса Нота. И она скорее всего вас шокировала, размазала или же оставила в полном недоумении. Так, акции производителя тренажеров Pelaton, после тренировки на котором у героя якобы и случился инфаркт, рухнули в день выхода серий. (Что не помешало им снять срочно ироничную рекламу альтернативных событий, как Биг на самом деле выживает, а регулярные занятия укрепляют сердечную мышцу.) А издание Vulture провело целое расследование, смогла бы Кэрри спасти Бига, если сразу позвонила бы в скорую.
Основные претензии к «И просто так», судя по первым реакциям зрителей в соцсетях, сводятся не только к смерти Бига. А еще и тому, как из проекта не слишком изящно вывели Саманту. Но это тот случай, когда художественная правда и правда жизни вполне могут совпасть. Да, люди после долгих лет дружбы иногда просто расходятся, что бы ни было у них в совместном прошлом. Что не мешает им испытывать нежность друг к другу, пусть и уже на расстоянии.
Еще один спорный момент — то, что в 2021-м проект якобы смотрится чуть ли не пуританским: «для белых моногамных цисгендерных женатиков». Попытка «И просто так» говорить о сексе всерьез и подробно выглядела бы сейчас, как смущающаяся при записи подкаста, когда речь идет о публичной мастурбации, Кэрри. Для этого есть более откровенные и обаятельные сериалы, как «Сексуальное просвещение» (Sex Education). Миссия сиквела «Секса в большом городе» теперь и отныне рассказать, что же там, когда, даже по самым оптимистичным прогнозам, земную жизнь уже прошел до половины.
А там — довольно страшно. Там по улице который год звучат шаги — твои друзья уходят. И в выдуманном сюжете, и в реальности: как недавно не стало актера Уилли Гарсон, сыгравшего в сериале Стэнфорда Блэтча.
«И просто так» — то, что бывает после «и жили они долго и счастливо», когда умереть в один день не сбылось. Дальше в сериале нам, конечно, будут рассказывать, что все не так трагично и можно найти в себе силы продолжать и радоваться каждому дню. Вопрос в том, сумеем ли мы в это искренне поверить.
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