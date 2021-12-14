Смерть в Нью-Йорке: Почему продолжение «Секса в большом городе» все же стоит увидеть?

Основные претензии к «И просто так», судя по первым реакциям зрителей в соцсетях, сводятся не только к смерти Бига. А еще и тому, как из проекта не слишком изящно вывели Саманту. Но это тот случай, когда художественная правда и правда жизни вполне могут совпасть. Да, люди после долгих лет дружбы иногда просто расходятся, что бы ни было у них в совместном прошлом. Что не мешает им испытывать нежность друг к другу, пусть и уже на расстоянии.

Еще один спорный момент — то, что в 2021-м проект якобы смотрится чуть ли не пуританским: «для белых моногамных цисгендерных женатиков». Попытка «И просто так» говорить о сексе всерьез и подробно выглядела бы сейчас, как смущающаяся при записи подкаста, когда речь идет о публичной мастурбации, Кэрри. Для этого есть более откровенные и обаятельные сериалы, как «Сексуальное просвещение» (Sex Education). Миссия сиквела «Секса в большом городе» теперь и отныне рассказать, что же там, когда, даже по самым оптимистичным прогнозам, земную жизнь уже прошел до половины.