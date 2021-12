Смерть в Нью-Йорке: Почему продолжение «Секса в большом городе» все же стоит увидеть?

Во всем мире стартовало продолжение сериала «Секс в большом городе», получившее в России локализованное название «И просто так» (And Just Like That). «Собака.ru» рассказывает, каким оно вышло, судя по первым эпизодам. И почему его очевидный сюжетный ход о конечности жизни и том, что человек внезапно смертен, переворачивает простенькую фабулу и придает ей черты не мелодрамы, но трагедии.