«Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи, хоррор «Опус» студии A24 и драма «Семь вуалей»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

«Крушение мира» / Rich Flu (18+)

Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно состоятельных людей. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие финансовые аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку.

В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и многие другие.

C 13 марта