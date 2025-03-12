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Кино и сериалы

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«Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи, хоррор «Опус» студии A24 и драма «Семь вуалей»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — возвращение на экраны «Суспирии», испанский постапокалипсис «Конец мира», анимационная картина «Зверопоиск» и Кристоф Вальц в комедийном боевике «Киллер в отставке». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.

ГЛАВНОЕ
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ГЛАВНОЕ

Artists Equity, Fís Éireann, Screen Ireland, Big Things Films, Wilder Content, 2025

«Мелочи жизни» / Small Things Like These (18+)

Драма на основе реальных событий, которая в прошлом году открывала основной конкурс Берлинского кинофестиваля. В середине 1980-х обычный ирландский угольщик (Киллиан Мерфи) случайно узнает зловещую тайну: в местном католическом монастыре с крайней жестокостью пытаются «перевоспитывать» женщин, занимавшихся секс-работой.

Сыгравшая в картине монахиню муза Ларса фон Триера Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Режиссером выступил Тим Милантс, автор трагикомедии «Патрик».

С 13 марта

Nostromo Pictures, Basque Films, Canary Pictures Vehicles, Fabula, 2025

«Крушение мира» / Rich Flu (18+)

Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно состоятельных людей. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие финансовые аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку.

В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и многие другие.

C 13 марта

A24, MACRO, Makeready, 2025

«Опус» / Opus (18+)

Триллер дебютанта Марка Энтони Грина с Джоном Малковичем в главной роли — проект студии A24.  Харизматичный ветеран здесь играет пропавшего на 30 лет, а затем внезапно вернувшегося в строй поп-певца. Когда журналистка (Айо Эдебири, «Медведь») приезжает в его поместье, чтобы написать о неожиданном возвращении славы мирской, быстро становится понятно, что икона сцены собрал вокруг себя секту (буквально).

Также в картине снялись Джульетт Льюис («Прирожденные убийцы») и Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»).

С 13 марта

Rhombus Media, Ego Film Arts, Téléfilm Canada, Cinetic Media, IPR.VC, 2025

«Семь вуалей» / Seven Veils (18+)

Психологическая драма регулярного участника основного конкурса Каннского фестиваля Атома Эгояна («Пленница», «Обожание»). Главная героиня — театральный режиссер Джанин (Аманда Сайфред, «Хлоя», «Невероятный мир глазами Энцо»).Она собирается поставить оперу «Саломея», когда-то прославившую ее бывшего учителя. Однако эта затея и погружение в воспоминания оказываются для нее сложным эмоциональным опытом.

Также в картине снялись Дуглас Смит («Горизонты») и Ребекка Лиддьярд (сериал «Фарго»). 

C 13 марта

Seda Spettacoli, 1977

«Суспирия» / Suspiria (1977) (18+)

Повторный прокат классического джалло Дарио Ардженто. Молодая американка Сюзи (Джессика Харпер) поступает в немецкую балетную школу и становится свидетельницей череды жестоких убийств, за которыми стоят жуткие и необъяснимые силы.

Картина считается одним из самых визуально безупречных хорроров за всю историю жанра.

C 13 марта

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Кинотека, 2025

«Мужчина и женщина» (16+)

Киноальманах из семи историй о взаимоотношении полов в исполнении Владимира Котта («Непослушник», «Культурная комедия») — он выступил и режиссером, и сценаристом. В каждой новелле самые обычные герои, будь то таксист, полицейский или преподавательница фортепиано, рефлексируют о своей сложившейся (или не сложившейся) любви.

В касте — Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Кирилл Кяро, Анна Котова, Дмитрий Куличков и другие. 

С 13 марта

23ten, Boxo Productions, Dark Castle Entertainment, Highland Film Group (HFG), LB Entertainment, 2025

«Киллер в отставке» / Old Guy (18+)

Комедийный боевик режиссера «Воздушной тюрьмы» Саймона Уэста с усатым Кристофом Вальцем («Бесславные ублюдки») в роли постаревшего наемного убийцы, у которого внезапно появляются ученик (Купер Хоффман из «Лакричной пиццы», сын Филипа Сеймура Хоффмана) и проблемы с конкурентами, желающими избавиться от них обоих. Из других звезд каста — Люси Лью («Убить Билла»).

C 13 марта

Aniventure, Cinesite, Rosebud Enterprises, 2025

«Зверопоиск» / Hitpig (6+)

Незатейливый, но симпатичный мультфильм о харизматичном сыщике Свине, которому поручают вернуть в цирк сбежавшую слониху Пикулю (что в итоге не помешает им подружиться).

Новый проект создателей «Пса-самурая и города кошек» — одним из сценаристов выступил его исполнительный продюсер Дэйв Розенбаум.

C 13 марта

Iperuriano Film, 2025

«Ужасающие» / The Well (18+)

Итальянский хоррор с Лорен ЛаВерой (игравшей главную роль во второй и третьей частях франшизы «Ужасающий»). Несмотря на похожее название в российском прокате, к оригинальной трилогии фильм отношения не имеет — по сюжету девушка-реставратор приезжает в тихий городок и сталкивается с демонами, которые похищают людей и держат их у загадочного колодца.

С 13 марта

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