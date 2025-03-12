«Мелочи жизни» с Киллианом Мерфи, хоррор «Опус» студии A24 и драма «Семь вуалей»: Что смотреть в кинотеатрах России на этой неделе

А также — возвращение на экраны «Суспирии», испанский постапокалипсис «Конец мира», анимационная картина «Зверопоиск» и Кристоф Вальц в комедийном боевике «Киллер в отставке». Рассказываем о лучших фильмах, которые выходят в официальный российский прокат на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
«Мелочи жизни» / Small Things Like These (18+)
Драма на основе реальных событий, которая в прошлом году открывала основной конкурс Берлинского кинофестиваля. В середине 1980-х обычный ирландский угольщик (Киллиан Мерфи) случайно узнает зловещую тайну: в местном католическом монастыре с крайней жестокостью пытаются «перевоспитывать» женщин, занимавшихся секс-работой.
Сыгравшая в картине монахиню муза Ларса фон Триера Эмили Уотсон получила «Серебряного медведя» за лучшую роль второго плана. Режиссером выступил Тим Милантс, автор трагикомедии «Патрик».
С 13 марта
«Крушение мира» / Rich Flu (18+)
Новая работа испанца Гальдера Гастела-Уррутии, прославившегося антиутопической дилогией «Платформа». В этот раз он тоже высказывается на тему социального неравенства: по сюжету «Крушения мира» (в оригинале — «Грипп для богачей») неизвестный вирус начинает убивать исключительно состоятельных людей. Из-за этого они буквально вынуждены специально беднеть, но проблема в том, что на их место приходят бывшие финансовые аутсайдеры — и тоже попадают в смертельную ловушку.
В касте — Мэри Элизабет Уинстэд («Кейт», «Хищные птицы»), Лоррейн Бракко («Славные парни», «Сопрано»), Рейф Сполл («Короче говоря») и многие другие.
C 13 марта
«Опус» / Opus (18+)
Триллер дебютанта Марка Энтони Грина с Джоном Малковичем в главной роли — проект студии A24. Харизматичный ветеран здесь играет пропавшего на 30 лет, а затем внезапно вернувшегося в строй поп-певца. Когда журналистка (Айо Эдебири, «Медведь») приезжает в его поместье, чтобы написать о неожиданном возвращении славы мирской, быстро становится понятно, что икона сцены собрал вокруг себя секту (буквально).
Также в картине снялись Джульетт Льюис («Прирожденные убийцы») и Мюррэй Бартлетт («Белый лотос»).
С 13 марта
«Семь вуалей» / Seven Veils (18+)
Психологическая драма регулярного участника основного конкурса Каннского фестиваля Атома Эгояна («Пленница», «Обожание»). Главная героиня — театральный режиссер Джанин (Аманда Сайфред, «Хлоя», «Невероятный мир глазами Энцо»).Она собирается поставить оперу «Саломея», когда-то прославившую ее бывшего учителя. Однако эта затея и погружение в воспоминания оказываются для нее сложным эмоциональным опытом.
Также в картине снялись Дуглас Смит («Горизонты») и Ребекка Лиддьярд (сериал «Фарго»).
C 13 марта
«Суспирия» / Suspiria (1977) (18+)
Повторный прокат классического джалло Дарио Ардженто. Молодая американка Сюзи (Джессика Харпер) поступает в немецкую балетную школу и становится свидетельницей череды жестоких убийств, за которыми стоят жуткие и необъяснимые силы.
Картина считается одним из самых визуально безупречных хорроров за всю историю жанра.
C 13 марта
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
«Мужчина и женщина» (16+)
Киноальманах из семи историй о взаимоотношении полов в исполнении Владимира Котта («Непослушник», «Культурная комедия») — он выступил и режиссером, и сценаристом. В каждой новелле самые обычные герои, будь то таксист, полицейский или преподавательница фортепиано, рефлексируют о своей сложившейся (или не сложившейся) любви.
В касте — Павел Деревянко, Ирина Пегова, Степан Девонин, Кирилл Кяро, Анна Котова, Дмитрий Куличков и другие.
С 13 марта
«Киллер в отставке» / Old Guy (18+)
Комедийный боевик режиссера «Воздушной тюрьмы» Саймона Уэста с усатым Кристофом Вальцем («Бесславные ублюдки») в роли постаревшего наемного убийцы, у которого внезапно появляются ученик (Купер Хоффман из «Лакричной пиццы», сын Филипа Сеймура Хоффмана) и проблемы с конкурентами, желающими избавиться от них обоих. Из других звезд каста — Люси Лью («Убить Билла»).
C 13 марта
«Зверопоиск» / Hitpig (6+)
Незатейливый, но симпатичный мультфильм о харизматичном сыщике Свине, которому поручают вернуть в цирк сбежавшую слониху Пикулю (что в итоге не помешает им подружиться).
Новый проект создателей «Пса-самурая и города кошек» — одним из сценаристов выступил его исполнительный продюсер Дэйв Розенбаум.
C 13 марта
«Ужасающие» / The Well (18+)
Итальянский хоррор с Лорен ЛаВерой (игравшей главную роль во второй и третьей частях франшизы «Ужасающий»). Несмотря на похожее название в российском прокате, к оригинальной трилогии фильм отношения не имеет — по сюжету девушка-реставратор приезжает в тихий городок и сталкивается с демонами, которые похищают людей и держат их у загадочного колодца.
С 13 марта
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