От «Тихого места 2» до «Круэллы»: 18 лучших фильмов июня

«Папа»

В прокат выходит показанная на «Артдокфесте» в 2020-м невероятно нежная и личная картина Валерии Гай Германики — документальная история про ее 91-летнего отчима Александра Брауна, который ее вырастил и воспитал. Она уговаривает его после недавней смерти мамы лететь с ней, ее мужем и двумя детьми на море в Италию. Мотивы Валерии очевидны и трогательны: на пленке мы уже никогда не станем старше и потому не умрем.

С 3 июня