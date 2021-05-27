От «Тихого места 2» до «Круэллы»: 18 лучших фильмов июня

Сиквел остроумного триллера Джона Красински «Тихое место 2», приквел истории стильной злодейки Круэллы де Вил с Эммой Стоун и повторный прокат культового «Таксиста» — «Собака.ru» рассказывает о главных фильмах июня.
«Тихое место 2» / A Quiet Place Part II
Продолжение триллера Джона Красински про недалекое будущее, в котором нельзя издавать звуки — иначе настигнут монстры. Семья Эббот (в сокращенном составе после событий первой части) отправится на этот раз во внешний мир, где все еще сложнее и опаснее. Фильм с Эмили Блант должен был выйти еще в прошлом году, но релиз перенесли из-за пандемии.
С 3 июня
«Круэлла» / Cruella
Приквел «101 далматинца» с Эммой Стоун в роли демонической злодейки с умопомрачительными туалетами — Круэллы де Вил. Ее версию одобрила и Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме 1998 года, — она стала исполнительным продюсером картины, а режиссером — Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех»). Действие происходит в Лондоне 1970-х — на заре панк-культуры и эстетики.
С 3 июня
«Итальянские каникулы» / Odio l'estate
Пока реальные поездки на побережье Италии все еще под вопросом, в прокат выходит комедия от актерского трио Альдо, Джакомо и Джованни Поретти и режиссера Массимо Венье (вместе они делали картины «Трое мужчин и нога», «Такова жизнь», «Три придурка и удача» и многие другие). Юмор на этот раз построен на ошибках при бронировании. Один и тот же дом снимают на каникулы сразу три семьи разного социального статуса.
С 3 июня
«Мейнстрим» / Mainstream
Внучка Фрэнсиса Копполы Джиа сняла назидательную сатирическую драмеди про видеоблогеров и героев-однодневок с Майей Хоук — дочерью Итана Хоука и Умы Турман в главной роли. Та играет снимающую ролики на пару кликов и просмотров Фрэнк. Неожиданно она заливает на YouTube видео с одетым в костюм крысы Линком (Эндрю Гарфилд), которое становится вирусным.
С 3 июня
«Папа»
В прокат выходит показанная на «Артдокфесте» в 2020-м невероятно нежная и личная картина Валерии Гай Германики — документальная история про ее 91-летнего отчима Александра Брауна, который ее вырастил и воспитал. Она уговаривает его после недавней смерти мамы лететь с ней, ее мужем и двумя детьми на море в Италию. Мотивы Валерии очевидны и трогательны: на пленке мы уже никогда не станем старше и потому не умрем.
С 3 июня
«Надежда» / Håp
Норвежская камерная драма со Стелланом Скарсгардом и Андреа Брайн Ховиг. Аня узнает, что у нее неоперабельная форма рака, ее болезнь переворачивает отношения с партнером, детьми, собой и окружающим миром, хотя надежды на выздоровление нет.
С 10 июня
«Культовые тусовщики» / Creation Stories
Спродюсированный Дэнни Бойлом и написанный автором «На игле» Ирвином Уэлшем байопик шотландского продюсера Алана МакГи. Он создал тот самый культовый лейбл Creation Stories, на котором свои главные хиты в 1990-е записывали Oasis, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream и многие другие. Играет его Юэн Бремнер из всего того же «На игле».
С 10 июня
«Маржела: Своими словами» / Martin Margiela: In His Own Words
Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнере — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле (релиз уже переносили несколько раз, но, надеемся, он будет!). Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.
С 10 июня
«Generation П» (2011)
В День России в повторный прокат выпускают экранизацию романа Виктора Пелевина «Generation П» — видимо, чтобы смахивать скупую слезу, какой страна была в тучные нулевые: с долларом по 30, заоблачными зарплатами криэйторов и солидными господами. Из 2021-го смотрится как научная фантастика.
С 12 июня
«Лука» / Luca
Еще одни каникулы в Италии — на этот раз анимационные: фильм компаний «Дисней» и Pixar о приключениях с погонями на веспах, джелато, пиццей и пастой. Нюанс тут в том, что юный Лука и его брат на самом деле морские жители (кто-то вроде Ихтиандра из «Человека-амфибии»), но иногда выбираются на поверхность. В российской версии бойкую подругу героев Джулию озвучила Лиза Монеточка.
С 17 июня
«Человек, который продал свою кожу» / The Man Who Sold His Skin
Картина претендовала в этом году на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Это история сирийского беженца, которого современный художник превращает в холст для своих работ, вытатуировав у него на спине шенгенскую визу. Бонус тут — Моника Беллуччи в платиновом парике в роли арт-дилера.
С 17 июня
«Аффект» / Surge
Драма с Беном Уишоу про мужчину за гранью нервного срыва: скромный служащий лондонского аэропорта пускается во все тяжкие, когда банкомат неожиданно съедает его карточку. И ограбление банка, куда ему советует обратиться служба поддержки, это только начало.
С 17 июня
«Таксист» / Taxi Driver (1976)
В повторный прокат в конце июня в честь 45-летия выпускают культовую картину Мартина Скорсезе по сценарию Пола Шредера — о тотальном одиночестве и апокалипсисе, который уже наступил. Фильм будут показывать на английском языке с субтитрами — слушать знаменитое «Are you talking to me» Роберта де Ниро нужно только в оригинале. О том, как создавался «Таксист», мы подробнее писали здесь.
С 24 июня
«Небесный замок Лапута» / Tenkû no shiro Rapyuta (1986)
Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране.По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.
С 24 июня
«Бендер: Начало»
Приквел истории Остапа Бендера с Сергеем Безруковым. Но есть и хорошие новости: обаятельного афериста в апельсиновых штиблетах играет молодой актер Арам Вардеванян. Режиссером картины стал автор «Каникул строгого режима» Игорь Зайцев.
С 24 июня
«Яблоки» / Mila
Спродюсированная Кейт Бланшетт греческая картина про странную эпидемию, что вдруг охватывает Афины. Люди внезапно начинают терять память, среди них и главный герой — Арис. В клинике ему предлагают создать личность заново, так как восстановить прежнюю якобы невозможно.
С 24 июня
«С — счастье» / H Is for Happiness
В прокат не так часто выходят фильмы о детях, в которых не происходит болезненного взросления или трагедий. Семейная картина Джона Шиди как раз это редкое оптимистичное исключение. Это просто история рыжеволосой двенадцатилетки Кэндис, чью жизнь меняет новенький, не похожий ни на кого вокруг.
С 24 июня
«Проклятый чиновник»
Стоит только позавидовать продуктивности Сарика Андреасяна. Не так давно вышел его ретро-триллер «Чикатило», и вот он снова возвращается к жанру комедий: истории про высокопоставленного чиновника, который из-за проклятия больше не может брать взятки. Спойлер: в фильме нет Дмитрия Нагиева! А есть — Максим Лагашкин и Елизавета Арзамасова.
С 24 июня
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.