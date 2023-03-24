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Саре Джессике Паркер – 58! Вспоминаем ее лучшие выходы

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Сара Джессика Паркер, вечная Кэрри Брэдшоу, празднует день рождения и шлет нам тюлево-рюшевый привет из нулевых, когда туфли были маноло, сумки – багетами, а коктейли – космополитенами.

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Сара Джессика Паркер – дофаминовые рюши и балеткор наших сердец, ворох кружев, пайеток и перьев и лучшие нулевые взрослого человека. Мастер овердрессинга и антагонист минимализма, любитель атласных лодочек и туфель с открытым носом (важный тренд!), вечно сжимающая самую нарядную сумочку из возможных. 

Архивы пресс-служб

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Архивы пресс-служб

2012

Архивы пресс-служб

2012

Архивы пресс-служб

2013

Архивы пресс-служб

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Архивы пресс-служб

2015

Архивы пресс-служб

2015

Архивы пресс-служб

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Архивы пресс-служб

2017

Архивы пресс-служб

2017

Архивы пресс-служб

2018

Архивы пресс-служб

2018

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2018

Архивы пресс-служб

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Архивы пресс-служб

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Через тонны хейта, обвинений в несексуальности, высмеивания внешних недостатков и упреков за плохие роли в плохих фильмах со всех фотографий на нас по-прежнему смотрит самый праздничный, декоративный и лучезарный человек современности.

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