Саре Джессике Паркер – 58! Вспоминаем ее лучшие выходы

Сара Джессика Паркер, вечная Кэрри Брэдшоу, празднует день рождения и шлет нам тюлево-рюшевый привет из нулевых, когда туфли были маноло, сумки – багетами, а коктейли – космополитенами.
Сара Джессика Паркер – дофаминовые рюши и балеткор наших сердец, ворох кружев, пайеток и перьев и лучшие нулевые взрослого человека. Мастер овердрессинга и антагонист минимализма, любитель атласных лодочек и туфель с открытым носом (важный тренд!), вечно сжимающая самую нарядную сумочку из возможных.
Через тонны хейта, обвинений в несексуальности, высмеивания внешних недостатков и упреков за плохие роли в плохих фильмах со всех фотографий на нас по-прежнему смотрит самый праздничный, декоративный и лучезарный человек современности.
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