Рейв-клуб в прядильном комбинате, гостиница со СПА в «Третьем месте» и новый загадочный владелец Главпочтамта: дайджест урбанистических новостей Петербурга

Roots United (главные по актуальному рейву в Петербурге, подарившие городу Present Perfect Festival) анонсировали запуск всесезонной площадки К-30. Новый дом проекта разместился в пространстве «Мануфактура 10|12» (в прошлом — прядильный комбинат имени Кирова) на улице Красного Текстильщика. Открытие запланировано на 21-22 февраля и пройдет в формате двухдневного фестиваля.

По словам идеолога проекта Дмитрия Агалакова, эта локация зацепила команду «объемом, существующей архитектурой и фактурой помещения, месторасположением и перспективами развития». В бывших цехах оборудовали 3 сцены для концертов и рейвов, камерный танцпол, лобби-бар и еще несколько пространств, где можно проводить любые мероприятия: от вечеринок до маркетов. В летний сезон также заработает камерный двор К-30.