Рейв-клуб в прядильном комбинате, гостиница со СПА в «Третьем месте» и новый загадочный владелец Главпочтамта: дайджест урбанистических новостей Петербурга

В бывшей фабрике в центре Петербурга запустят всесезонное пространство для вечеринок и фестивалей, в культурном центре «Третье место» появится отель на полсотни номеров, а исторический комплекс Главпочтамта продали за 1,2 млрд рублей: «Собака.ru» рассказывает о главных новостях в области урбанистики.
Анонс месяца
Roots United (главные по актуальному рейву в Петербурге, подарившие городу Present Perfect Festival) анонсировали запуск всесезонной площадки К-30. Новый дом проекта разместился в пространстве «Мануфактура 10|12» (в прошлом — прядильный комбинат имени Кирова) на улице Красного Текстильщика. Открытие запланировано на 21-22 февраля и пройдет в формате двухдневного фестиваля.
По словам идеолога проекта Дмитрия Агалакова, эта локация зацепила команду «объемом, существующей архитектурой и фактурой помещения, месторасположением и перспективами развития». В бывших цехах оборудовали 3 сцены для концертов и рейвов, камерный танцпол, лобби-бар и еще несколько пространств, где можно проводить любые мероприятия: от вечеринок до маркетов. В летний сезон также заработает камерный двор К-30.
Редевелопмент месяца
Особняк Гурьевых-Нарышкиных, который занимает культурный центр «Третье место», ждет крупный редевелопмент. После этого в охраняемой части здания откроется галерея современного искусства, лекторий и выставочные залы, а в неохраняемой — гостиница на полсотни номеров со SPA-зоной, ресторан высокой кухни и общественные пространства.
Еще проведут береженую реставрацию исторических интерьеров, рассказала основательница культурного центра Ольга Звагольская: в парадных залах восстановят оригинальный цвет стен и паркет, обнаруженный под более поздним покрытием. Проект уже проходит согласование в КГИОПе. Общий бюджет редевелопмента «Третьего места» оценивают в 3 млрд рублей.
Реставрация месяца
В Доме Радио в ходе реставрации нашли барельеф начала XX века. По мнению специалистов, его разрушили в 1930-х годах, а затем использовали для засыпки дымовой трубы. До этого он украшал зал, где позже открыли акустическое пространство «Третья студия». Обнаруженные фрагменты планируют сохранить как историческое свидетельство.
Реставрация в Доме Радио продолжается. О том, что специалистам предстоит сделать в 2026 году, читайте в материале Собаки.ru.
Торги месяца
Исторический комплекс Главпочтамта продали за 1,2 млрд рублей. Победителем аукциона стала компания «Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение» (ЭМХО), следует из данных на сайте Российского аукционного дома (РАД).
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Москве в 2004 году. Ее основным видом деятельности указана «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Гендиректором и владельцем «ЭМХО» выступает Алиса Стрелкова.
Почта России, которой принадлежит объект, уже пыталась продать его в прошлом году, но досрочно завершила процедуру без объяснения причин.
Противостояние месяца
В Петербурге снесли здание Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Работы продолжались несколько дней во время новогодних каникул. За сохранение здания выступали местные жители: часть из них прорвалась за ограждения и пыталась остановить демонтаж, что привело к стычкам с охраной и полицией. Позже стало известно, что КГИОП отказал градозащитникам и не стал включать ВНИИБ в список объектов культурного наследия.
Инициатива месяца
Бистро Pita’s и краеведческая ячейка «Гэнгъ» поделились результатами акции, запущенной прошлой осенью. Петербуржцы на протяжении трех месяцев ели фалафель со свеклой в поддержку работы волонтеров-реставраторов и таким образом собрали сумму, необходимую для восстановления исторических витражей в дореволюционном здании на улице Марата, 31. Подробнее об этой истории читайте в материале Cобака.ru.
Другие новости месяца
В 2026-м в Петербурге отремонтируют 159 исторических зданий. Речь идет о дореволюционных домах, вошедших в губернаторскую программу реставрации до 2030 года. Кроме того, в этом году обновят пляжи в Репино и Тарховке, набережные рек Утки и Смоленки и еще несколько общественных территорий в разных районах Северной столицы.
Власти Петербурга изменят законодательство, регулирующее размещение плавучих домов в городской акватории. Поводом стали споры вокруг хаусботов в Галерной гавани и последовавшая проверка, которая выявила системные проблемы в этой сфере. Разработка новых правил запланирована на 2026 год.
В историческом центре Петербурга восстановят утраченные сады и парки. Власти города уже определили более полусотни локаций, которые войдут в программу озеленения в предстоящем сезоне. Однако конкретные адреса пока не называют.
