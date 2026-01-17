Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Петербурге в 2026 году капитально отремонтируют 159 исторических зданий

Годом ранее привели в порядок 145 фасадов исторических зданий.

kordeo / Shutterstock.com

В 2026 году в Санкт-Петербурге намерены капитально отремонтировать 159 домов дореволюционной постройки, сообщил губернатор Александр Беглов.

«При капитальном ремонте таких зданий мы в первую очередь сохраняем их исторический облик. Перед началом работ специалисты обследуют фасады, поднимают архивные материалы: старые фотографии, чертежи, описания. Это помогает восстановить задуманные архитекторами детали — элементы декора, пропорции и цвет», — рассказал глава региона.

Ранее КГИОП заявлял о намерении восстановить в 2026 году фасады 255 исторических многоквартирных домов. В качестве приоритета выделена адресная программа по зданиям на Невском проспекте, где планируется отреставрировать 11 фасадов.

Кроме жилой застройки, комитет также предусматривает работы на объектах культовой архитектуры: фасадах собора Петра и Павла в Петергофе, интерьерах Князь-Владимирского собора, фасадах и кровле Большой Хоральной Синагоги, а также интерьерах церкви Богоявления на Гутуевском острове.

Ранее мы рассказывали, что более 40 исторических зданий в Петербурге восстановят к 2030 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: