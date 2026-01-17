В Петербурге в 2026 году капитально отремонтируют 159 исторических зданий

В 2026 году в Санкт-Петербурге намерены капитально отремонтировать 159 домов дореволюционной постройки, сообщил губернатор Александр Беглов.

«При капитальном ремонте таких зданий мы в первую очередь сохраняем их исторический облик. Перед началом работ специалисты обследуют фасады, поднимают архивные материалы: старые фотографии, чертежи, описания. Это помогает восстановить задуманные архитекторами детали — элементы декора, пропорции и цвет», — рассказал глава региона.

Ранее КГИОП заявлял о намерении восстановить в 2026 году фасады 255 исторических многоквартирных домов. В качестве приоритета выделена адресная программа по зданиям на Невском проспекте, где планируется отреставрировать 11 фасадов.

Кроме жилой застройки, комитет также предусматривает работы на объектах культовой архитектуры: фасадах собора Петра и Павла в Петергофе, интерьерах Князь-Владимирского собора, фасадах и кровле Большой Хоральной Синагоги, а также интерьерах церкви Богоявления на Гутуевском острове.

Ранее мы рассказывали, что более 40 исторических зданий в Петербурге восстановят к 2030 году.