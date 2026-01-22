В реставрируемом здании Дома Радио нашли барельеф 1910-х годов

«Третья студия — одно из уникальных акустических пространств Дома Радио. Новая концепция его интерьера отсылает к советскому периоду, но пространство станет многофункциональным: для звукозаписи, репетиций и мероприятий. В аппаратную и студию деликатно интегрируют современные акустические решения. Фрагменты барельефа — важная реставрационная находка, поэтому мы сохраним их как свидетельство первоначального облика зала», — отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

«Мы ожидаем, что это не единственные уцелевшие части барельефа — в ходе работ могут найтись другие фрагменты утраченного декора. Лепнина Дома Радио заслуживает отдельного научного исследования: она отражает смену эпох и стилей в оформлении здания. Нам известно, что в советское время над Третьей студией работал архитектор Лазарь Хидекель, создавший новый барельеф. К сожалению, он тоже утрачен и пока не обнаружен», — рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Проект реставрации и адаптации Дома Радио к современному использованию ведет ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна».

Ранее выяснили имя автора тайной росписи в Доме Радио. Живопись предположительно приписывают художнику Михаилу Васильеву, родившийся в XIX веке. Ранее он работал над росписью Кронштадтского Морского собора. На это указывают архивные документы о строительстве дома Благородного собрания.