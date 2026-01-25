Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Власти Петербурга планируют изменить законодательство после ситуации с хаусботами в Галерной гавани

Петербургские власти намерены скорректировать регулирование объектов на воде после инвентаризации, проведенной на фоне споров вокруг плавучих домов в Галерной гавани.

Петербургские власти рассматривают возможность изменения законодательства, регулирующего размещение объектов на воде. Поводом стала ситуация с хаусботами в Галерной гавани и последующая инвентаризация водных объектов, проведенная городским правительством. Об этом 22 января сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, проверка выявила проблемы в этой сфере и показала необходимость более четкого регулирования. Власти планируют определить единые правила и скорректировать нормативную базу, чтобы упорядочить использование водного пространства города, сообщает «Фонтанка».

«Нам предстоит в этом году определить правила игры, подкорректировать законодательство, чтобы наш город выглядел достойно на воде», — отметил Корабельников.

Разработка изменений в законодательство запланирована на 2026 год. В Смольном подчеркивают, что эта работа является частью комплексной политики по улучшению качества воды и оздоровлению водных объектов Петербурга.

Ранее мы рассказывали, что суд аннулировал договор аренды участка на берегу Галерной гавани.

