Власти Петербурга планируют изменить законодательство после ситуации с хаусботами в Галерной гавани

Петербургские власти рассматривают возможность изменения законодательства, регулирующего размещение объектов на воде. Поводом стала ситуация с хаусботами в Галерной гавани и последующая инвентаризация водных объектов, проведенная городским правительством. Об этом 22 января сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, проверка выявила проблемы в этой сфере и показала необходимость более четкого регулирования. Власти планируют определить единые правила и скорректировать нормативную базу, чтобы упорядочить использование водного пространства города, сообщает «Фонтанка».

«Нам предстоит в этом году определить правила игры, подкорректировать законодательство, чтобы наш город выглядел достойно на воде», — отметил Корабельников.

Разработка изменений в законодательство запланирована на 2026 год. В Смольном подчеркивают, что эта работа является частью комплексной политики по улучшению качества воды и оздоровлению водных объектов Петербурга.

