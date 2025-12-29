В «Третьем месте» проведут крупный редевелопмент. Тут откроют культурный центр, отель со СПА и ресторан высокой кухни

Ключевая задача проекта — сохранить подлинную материю особняка и одновременно обеспечить ему устойчивое будущее как живому городскому пространству.

«Мы стараемся провести реставрацию в соответствии с Венецианской хартией, консервируя сохранившиеся исторические интерьеры и восполняя полностью утраченное, не вступая в конфликт с исторической средой», — говорит Ольга Звагольская, основательница культурного пространства «Третье место».

Особняк Гурьевых-Нарышкиных — это сложный архитектурный ансамбль, сформированный в разные эпохи и неоднократно перестраивавшийся. Здесь соседствуют парадные залы с лепниной, фресками, историческими лестницами и паркетом XVIII–XIX веков и более поздние крылья, не имеющие охранного статуса. Эта эклектика стала основой философии реставрации.

«Мы сознательно отказываемся от идеи «сделать как новое». В Петербурге много отреставрированных особняков, которые выглядят парадно, но теряют ощущение времени. Мы хотим сохранить руинированный флер, следы прожитой истории без приукрашиваний и новодельных эффектов», — объясняет Ольга Звагольская.

В парадных залах планируют сохранить оригинальную цветовую гамму, которую обнаружили во время научных исследований. Так, Белый зал останется с кремовыми стенами и позолотой, а Голубой зал сохранит свой характерный небесный тон. Эти цвета рассматривают не как декоративное решение, а как часть исторического кода интерьеров.

Отдельное внимание уделят восстановлению паркета. В ходе обследования под советским покрытием обнаружили исторический паркет. Полы разберут с маркировкой элементов, очисткой, выправлением геометрии и бережной заменой только утраченных фрагментов. После этого пол отшлифуют и обработают защитными составами, чтобы сохранить рисунок древесины и продлить срок службы без утраты подлинности.