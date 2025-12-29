В «Третьем месте» проведут крупный редевелопмент. Тут откроют культурный центр, отель со СПА и ресторан высокой кухни

Проект реставрации особняка Гурьевых-Нарышкиных на Литейном проспекте, 62 («Третье место») направили на согласование в КГИОП. Речь идет о масштабной программе сохранения здания с акцентом на консервацию охраняемой части и адаптацию неохраняемых объемов под современное использование. В охраняемой части будет галерея современного искусства, лекторий и выставочные проекты. А в неохраняемых объемах разместят гостиницу на 50 номеров со СПА-зоной, ресторан высокой кухни и общественные пространства.
Ключевая задача проекта — сохранить подлинную материю особняка и одновременно обеспечить ему устойчивое будущее как живому городскому пространству.
«Мы стараемся провести реставрацию в соответствии с Венецианской хартией, консервируя сохранившиеся исторические интерьеры и восполняя полностью утраченное, не вступая в конфликт с исторической средой», — говорит Ольга Звагольская, основательница культурного пространства «Третье место».
Особняк Гурьевых-Нарышкиных — это сложный архитектурный ансамбль, сформированный в разные эпохи и неоднократно перестраивавшийся. Здесь соседствуют парадные залы с лепниной, фресками, историческими лестницами и паркетом XVIII–XIX веков и более поздние крылья, не имеющие охранного статуса. Эта эклектика стала основой философии реставрации.
«Мы сознательно отказываемся от идеи «сделать как новое». В Петербурге много отреставрированных особняков, которые выглядят парадно, но теряют ощущение времени. Мы хотим сохранить руинированный флер, следы прожитой истории без приукрашиваний и новодельных эффектов», — объясняет Ольга Звагольская.
В парадных залах планируют сохранить оригинальную цветовую гамму, которую обнаружили во время научных исследований. Так, Белый зал останется с кремовыми стенами и позолотой, а Голубой зал сохранит свой характерный небесный тон. Эти цвета рассматривают не как декоративное решение, а как часть исторического кода интерьеров.
Отдельное внимание уделят восстановлению паркета. В ходе обследования под советским покрытием обнаружили исторический паркет. Полы разберут с маркировкой элементов, очисткой, выправлением геометрии и бережной заменой только утраченных фрагментов. После этого пол отшлифуют и обработают защитными составами, чтобы сохранить рисунок древесины и продлить срок службы без утраты подлинности.
Подготовка документации для КГИОП заняла почти четыре года. Над проектом работала междисциплинарная команда архитекторов, реставраторов и историков. Провели архивные и натурные исследования, лабораторные анализы материалов, фотофиксация всех этапов состояния здания.
«Мы готовили для КГИОП не эскиз, а полноценный научный проект с историческими изысканиями. Нам было важно понять логику всех перестроек и сохранить дух места. К счастью, дворцовые интерьеры нельзя перепланировать. В огромных парадных залах нельзя разместить офисы или жилье, поэтому реализовать экономически целесообразный проект очень сложно, тем интереснее эта задача для команды Третьего места», — рассказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ ПАРК РУС», инвестор культурного пространства.
В охраняемой части здания, а это собственно особняк без пристроек и парадные залы, предполагается консервативный подход к реставрации с сохранением «зон честности», где посетители смогут увидеть подлинное состояние материала без декоративного слоя. При этом команда сознательно сохраняет и отдельные следы более поздних эпох. Например, элементы советского периода, когда в особняке работал кинотеатр: контуры бывшей киноаппаратной, расположенной под потолком, планируется оставить как визуальное напоминание о жизни здания в XX веке.
Кроме того, основатели «Третьего места» планируют сохранить часть граффити в Голубом зале в память о периоде, когда особняк фактически существовал в формате художественного сквота. До начала проекта сюда самовольно проникали художники и расписывали стены. И этот неформальный этап жизни здания команда считает важной вехой его истории. Поэтому часть уличных росписей планируют законсервировать как свидетельство культурной жизни особняка до его официального переосмысления.
Отдельный интерес у посетителей уже вызывает стена, задекорированная серебристой фольгой. За ней скрываются будущие балконы отеля, который разместится в неохраняемой части комплекса.
После согласования проекта с КГИОП «Третье место» продолжит развиваться в логике «третьих мест» социолога Рэя Ольденбурга — как пространство между домом и работой, где формируется городское сообщество. Охраняемую часть особняка будут использовать под галерею современного искусства, лекторий и выставочные проекты — форматы, которые не конфликтуют с дворцовыми интерьерами.
Неохраняемые объемы станут экономической опорой проекта: здесь планируется гостиница на 50 номеров со СПА-зоной, ресторан высокой кухни, общественные и сервисные функции. Гостиницу сделают в классическом городском стиле, сдержанном, с использованием дорогих отделочных материалов. Двор сохранит свою привлекательность и доступность для гостей. Дворовой фасад корпуса гостиницы будет реализован в контрастной манере с зеркальным остеклением, чтобы оттенять исторические колонны, поддерживающие галерею Белого зала, спроектированную Э. Боссе.
Общий бюджет проекта оценивается в 3 млрд рублей, что значительно дороже обычной реконструкции. Однако, как подчеркивают инициаторы, это инвестиция в долгую жизнь здания и городскую среду.
«Для нас важно не просто сохранить памятник, а сделать его живым местом, куда хочется возвращаться», — резюмирует Ольга Звагольская. В команде рассчитывают, что после одобрения КГИОП проект станет примером нового подхода к наследию, когда научная точность сочетается с актуальной культурной и экономической жизнью города.
