Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В центре Петербурга планируют восстановить утраченные зеленые зоны

Комитет по природопользованию совместно с учеными разработал концепцию развития градоэкологического каркаса Санкт-Петербурга и предварительно сформировал перечень адресов для восстановления зеленых насаждений в исторической части города.

Oxana Baz / Shutterstock.com

Речь идет о 58 локациях. Глава комитета Кирилл Соловейчик рассказал, что в 2025 году была проведена масштабная работа с участием исследователей. Специалисты выделили элементы градоэкологического каркаса Петербурга, включая ядра, буферные зоны и локальные элементы, а с применением цифровых технологий оценили их связанность. На основе этих данных были подготовлены адресные планы по восстановлению озеленения как в исторической части, так и в центре города в целом, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, совместно с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и комитетом по градостроительству и архитектуре был сформирован отдельный перечень, касающийся развития озеленения на набережных.

По словам Соловейчика, программа предусматривает восстановление как древесных групп, так и солитерных деревьев. В планы по экологическому развитию набережных также включены 19 водных объектов.

Для реализации концепции предполагается координация работы нескольких комитетов Смольного.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: