В центре Петербурга планируют восстановить утраченные зеленые зоны

Речь идет о 58 локациях. Глава комитета Кирилл Соловейчик рассказал, что в 2025 году была проведена масштабная работа с участием исследователей. Специалисты выделили элементы градоэкологического каркаса Петербурга, включая ядра, буферные зоны и локальные элементы, а с применением цифровых технологий оценили их связанность. На основе этих данных были подготовлены адресные планы по восстановлению озеленения как в исторической части, так и в центре города в целом, сообщает «Фонтанка».

Кроме того, совместно с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и комитетом по градостроительству и архитектуре был сформирован отдельный перечень, касающийся развития озеленения на набережных.

По словам Соловейчика, программа предусматривает восстановление как древесных групп, так и солитерных деревьев. В планы по экологическому развитию набережных также включены 19 водных объектов.

Для реализации концепции предполагается координация работы нескольких комитетов Смольного.