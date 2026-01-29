Как команда «Гэнгъ» восстановила исторический витраж (с лягушками!) — и при чем здесь 681 фалафель со свеклой

Что известно о дореволюционном здании на улице Марата, 31

По этому адресу расположен дом, построенный в конце XIX века для получения дохода от сдачи квартир. Его проектировал архитектор Василий Шауб, а достраивал сын владельца здания — гражданский инженер Александр Барышников. В наши дни дом № 31 на улице Марата считается одним из выдающихся примеров стиля модерн в Петербурге.

В правой парадной здания сохранился деревянный тамбур со стеклянными вставками 1899 года, украшенными причудливыми рисунками в технике травления. В основе художественной композиции — таинственный пруд: на переднем плане угадываются листья кувшинок с сидящими на них лягушками, а на заднем — невысокие холмы, замыкающие перспективу.

Именно этот исторический витраж восстановила команда краеведческой ячейки «Гэнгъ» во главе с Ксенией Сидориной. А помогли им ребята из бистро Pita’s.