Как команда «Гэнгъ» восстановила исторический витраж (с лягушками!) — и при чем здесь 681 фалафель со свеклой

Петербуржцы на протяжении трех месяцев ели фалафель со свеклой в поддержку работы волонтеров-реставраторов и таким образом собрали сумму, необходимую для восстановления исторических витражей в дореволюционном здании на улице Марата, 31. Собака.ru поговорила с автором идеи Ксенией Сидориной и рассказывает подробности этой истории.
Это эскиз восстановленного витража. Просто полюбуйтесь!
Что известно о дореволюционном здании на улице Марата, 31
По этому адресу расположен дом, построенный в конце XIX века для получения дохода от сдачи квартир. Его проектировал архитектор Василий Шауб, а достраивал сын владельца здания — гражданский инженер Александр Барышников. В наши дни дом № 31 на улице Марата считается одним из выдающихся примеров стиля модерн в Петербурге.
В правой парадной здания сохранился деревянный тамбур со стеклянными вставками 1899 года, украшенными причудливыми рисунками в технике травления. В основе художественной композиции — таинственный пруд: на переднем плане угадываются листья кувшинок с сидящими на них лягушками, а на заднем — невысокие холмы, замыкающие перспективу.
Именно этот исторический витраж восстановила команда краеведческой ячейки «Гэнгъ» во главе с Ксенией Сидориной. А помогли им ребята из бистро Pita’s.
Ксения Сидорина
соосновательница краеведческой ячейки «Гэнгъ»
У нас в «Гэнгъ» есть свой список объектов, с которыми можно поработать, когда представляется возможность. Поэтому, задумав коллаб с Pita’s, мы обратились именно к нему. А еще в нашей команде есть керамистка и архитектор Ксения Ковригина — она с особым рвением работает с историческими витражами. Так и выбрали объект на Марата, 31.
С чего всё началось
«Гэнгъ» и Pita’s анонсировали коллаборацию в октябре 2025-го. После этого все средства, вырученные с продажи фалафеля со свеклой в заведениях сети, шли в поддержку работы краеведческой ячейки. А уже к концу того же года волонтеры-реставраторы заказали материалы и приступили к монтажу. О ходе акции Ксения Сидорина подробно рассказывала в своем телеграм-канале.
Ольга Козубова
pr-менеджер Pita’s
Мы очень любим наш город, поэтому когда пришла идея заколлабиться с «Гэнгъ», наша команда была в восторге. Спасибо большое гиду и блогеру Диме Березину, что свел нас с Ксюшей Сидориной. Мы сработали очень быстро, а гости (спасибо им за это!) очень тепло поддержали нашу акцию. Как только набралась необходимая сумма, ребята приступили к делу. Кстати, на одном стекле спрятан тот самый фалафель со свеклой!
Чем всё закончилось
За три месяца петербуржцы съели 681 фалафель со свеклой, рассказали Собака.ru в бистро Pita's. В итоге денег хватило не только на очистку четырех уцелевших элементов исторического витража, но и на воссоздание утраченных фрагментов!
Волонтеры-реставраторы нашли фотографию несохранившегося над центральным входом стекла, сделанную теоретиком архитектуры Борисом Кириковым в 1990-е годы. Дизайнер Юлия Петрова создала макет этой детали, а специалисты мастерской «Императорский стиль» воссоздали ее в своей студии.
Еще несколько утраченных фрагментов пришлось восстанавливать с нуля. К сожалению, их фотографии не сохранились, но в архиве исследовательницы Татьяны Княжицкой нашелся снимок двери в квартире дома № 31 по улице Марата. Краеведческая ячейка «Гэнгъ» взяла его за основу нового эскиза для создания недостающих вставок — и вуаля! Деревянный тамбур вновь красуется в полной комплектации!
Ксения Сидорина
соосновательница краеведческой ячейки «Гэнгъ»
На мой взгляд, новое стекло выполнено безупречно. Единственное — старые стекла чуть более теплого оттенка. Думаю, это связано с тем, что они стоят очень много лет. Вероятно, со временем оттенок новых стекол станет таким же, и это не будет бросаться в глаза.
В процессе работы мы разбили одно стекло (современное, слава богу). Оно уже стоит в раме, но не вываливается и не рассыпается. Естественно, мы его заменим. Новое стекло уже готово, осталось только смонтировать, чтобы завершить этот проект.
В целом мне кажется, что получилось суперски. Очень важно, когда в городе происходит какая-то совместная работа. Мы с командой уже давно что-то делаем сами, и, несмотря на то что это наше хобби, все равно хочется, чтобы оно мотивировало заниматься любимым городом других людей.
Волонтеры-реставраторы также заменили в парадной светильники, чтобы результат работы был виден всем жителям и гостям дома. При этом, по их словам, историческим витражом лучше всего любоваться при естественном свете: тогда «кажется, будто смотришь сквозь толщу воды».
Узнать, как поддержать работу команды «Гэнгъ», можно на этом сайте.
Комментарии (0)