Поп-ап-двор «K-30» возвращается! Его откроют в Мануфактуре 10/12

«K-30» возвращается! Музыкальный поп-ап двор от Roots United откроется в конце июля в пространстве Мануфактура 10/12.

«Сейчас мы доделываем интерьер и инфраструктуру. И, конечно, сочиняем музыкальную программу. Все это — для того, чтобы сделать новое место в центре любимого города и наконец-то обрести наш общий дом, который мы искали последние три года с момента закрытия К-30 на Кожевенной.

Планы простые: взять от лета и сентября все, что можно. А дальше уйти в большую стройку круглогодичного пространства», — говорят в Roots United.