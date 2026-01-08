В Петербурге начался снос здания ВНИИБ — за его сохранение много лет боролись градозащитники. Показываем, что происходит на месте

Утром 8 января начался снос исторического здания Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности вблизи станции метро «Площадь Мужества». Против работ протестуют местные жители, часть из них прорвалась за ограждения и пытается и пытается остановить работы.
По словам местных жителей, работы стартовали ранним утром. «Технику, я слышал, пригнали еще часов в 5 утра, — рассказал Собака.ru один из местных жителей, — Активный "демонтаж", они, [рабочие], так это называют, начались где-то не позже 9 утра». По словам другого жителя техника начала снос «примерно с 8 утра».
К 13 часам частично разрушена была центральная часть здания (со сторны, выходящий во дворы 2-го Муринского проспекта). Работы вызвали острую реакцию со стороны местных жителей и градозащитников. Около полудня появились сообщения, что они пытаются прорваться за возведенный вокруг здания ВНИИБ забор. Им противодействуют мужчины в темной одежде без опознавательных знаков.
«Первые попытки прорыва начались практически сразу, — сказала собеседница редакции из числа местных жителей, — но не хватало людей и очень грубо себя вела охрана: толкали людей. Полиция приехала практически сразу с начала работ, в 10 утра они точно были. Но на все просьбы отреагировать и окончить снос, полиция сообщала, что она здесь не для этого».
Ближе к 14 часам часть протестующих прорвалась к зданию, что привело к приостановке работ. К моменту прибытия журналиста Собака.ru на место, жители продолжили оставаться у здания. По словам активистов, с утра у здания были задержаны двое противников сноса. Однако во время присутствия журналиста редакции, обстановка оставалась относительно спокойной однако предположительно сотрудники охраны объекта пытались не пустить остальных людей за забор, что приводило к локальным стычкам.
К 15 часам у здания оставалось несколько десятков людей, работы были не велись, однако техника для сноса продолжала оставаться на месте. Полиция просила людей покинуть территорию. На место прибыла скорая.
Около 16 часов снос возобновился, несмотря на наличие жителей за забором. Стычки между охраной и активиатами участились. В ход идут взаимные оскорбления. Отдельных протестующих выводили за забор. К 16.30 все протестующие оказались выдавдены, и работы возобновились в полную силу. Как позднее сообщила «Фонтанка», на месте было задержано 11 человек (по версии издания, кому-то из участников событий могут быть предъявлены уголовные обвинения).
Тем временем на новости о сносе ВНИИБ отреагировали власти. Так, в ГСУ СК по Санкт-Петербургу работы назвали законными. В ведомстве сообщили журналистам, что у застройщика ООО «Специализированный застройщик „2-й Муринский“» есть разрешение построить на месте исторического здания жилой многоэтажный дом.
С другой стороны пресс-служба КГИОП сообщила «Фонтанке», что с 22 декабря комитет рассматривает вопрос о включении здания бывшего НИИ в реестр объектов культурного наследия. «В связи с поступлением информации о начале демонтажа здания КГИОП, соблюдая требования действующего законодательства, 08.01.2026 обратился в УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга с заявлением о пресечении правонарушения (КУСП 48 от 08.01.2026), а также направил предостережения в адрес собственника и управляющей компании», — цитирует издание пресс-службу ведомства.
Напомним, здание ВНИИБ было построено в 1955–1957 годах по проекту архитекторов Журавлёва и Филипповой. В 2010-е годы институт, для которого было возведено здание, закрылся. Неоднократно анонсировались планы строительства на этом месте жилой многоэтажки. Местные жители и градозащитники устраивали вокруг спорного здания дежурства.
Редакция Собака.ru направила запрос на официальную почту ООО «Специализированный застройщик „2-й Муринский“», указанную в сервисе Rusprofile, однако к моменту публикации не получила ответа. Однако Владимир Ефремов, замгендиректора Группы компаний ФСК (в нее входит застройщик), дал комментарий «Фонтанке».
«Мы не получали от КГИОП никаких уведомлений или запросов по данному вопросу. Любое заявление в полицию проходит стандартную процедуру: прием, проверка фактических обстоятельств, принятие решения. Соответственно, по этой схеме и будет происходить процесс, это обычная формальная практика. Застройщик проводит все работы в полном соответствии с законом, на данный момент процесс демонтажа происходит с соблюдением всех действующих норм и требований», — цитирует издание Ефремова.
