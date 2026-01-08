В Петербурге начался снос здания ВНИИБ — за его сохранение много лет боролись градозащитники. Показываем, что происходит на месте

По словам местных жителей, работы стартовали ранним утром. «Технику, я слышал, пригнали еще часов в 5 утра, — рассказал Собака.ru один из местных жителей, — Активный "демонтаж", они, [рабочие], так это называют, начались где-то не позже 9 утра». По словам другого жителя техника начала снос «примерно с 8 утра».

К 13 часам частично разрушена была центральная часть здания (со сторны, выходящий во дворы 2-го Муринского проспекта). Работы вызвали острую реакцию со стороны местных жителей и градозащитников. Около полудня появились сообщения, что они пытаются прорваться за возведенный вокруг здания ВНИИБ забор. Им противодействуют мужчины в темной одежде без опознавательных знаков.

«Первые попытки прорыва начались практически сразу, — сказала собеседница редакции из числа местных жителей, — но не хватало людей и очень грубо себя вела охрана: толкали людей. Полиция приехала практически сразу с начала работ, в 10 утра они точно были. Но на все просьбы отреагировать и окончить снос, полиция сообщала, что она здесь не для этого».