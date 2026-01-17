В 2026 году в Петербурге обновят десятки общественных территорий

Работы запланированы во всех районах города. В перечень вошли пляжи Курортного района в Репино и Тарховке, набережные рек Утки и Смоленки, территории вдоль реки Новая, Линейный парк на Васильевском острове, а также несколько городских скверов, сообщает издание «Деловой Петербруг».

«В 2026 году завершится благоустройство Изотовского сквера между проспектом Авиаконструкторов и Нижне-Каменской улицей в Приморском районе. Будут созданы детские игровые площадки, спортивная площадка с тренажерами и зоны тихого отдыха, выполнено устройство наружного освещения», — прокомментировали в комитете по благоустройству.

Отдельное финансирование предусмотрено для дворовых территорий. В 2026 году на их благоустройство и ремонт асфальта направят 6,2 млрд рублей.

В 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Петербурге открыли 63 общественных пространства на общую сумму 5,3 млрд рублей. О планах на 2026 мы рассказывали ранее.