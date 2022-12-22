25 новых общественных пространств Петербурга

Культурный квартал «Брусницын»

Общественное пространство в зданиях бывшего кожевенного завода Николая Брусницына. Около 20 лет территорией владеет компания «К-проджект». Долгое время она сдавала ее в аренду под производства и склады. Два года назад организация решила реинкарнировать место. Концепцию в индустриальном стиле предложило молодое и амбициозное архитектурное бюро Klauzura. Так в начале июля запустили культурный квартал с барами, ресторанами, магазинами, зоной для отдыха. В планах — открыть марину, плавучий пляж и навигацию.

Что здесь делать? Пить сидр DaDaBar и кофе «Этлон», есть пиццу Camorra Isola Grande, израильский стрит-фуд Ambar, конфеты «Культура», креветки Crevette. Смотреть антикварную мебель в архитектурном кластере. Любоваться красивым видом на Финский залив, посещать мероприятия. Например, с 1 по 8 января устроят «Новогодний кураж». Событие объединит несколько фестивалей разных форматов. Будут показы мультфильмов, чемпионат настольных игр, выступления комиков, форум матерей.

Где: Кожевенная линия, 30.