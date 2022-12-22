25 новых общественных пространств Петербурга

Петербург — силиконовая долина общественных пространств. На протяжении нескольких лет несмотря ни на что город держит марку. «Собака.ru» составила подборку кластеров, музеев и библиотек, которые открыли в 2022 году.
Культурный квартал «Брусницын»
Общественное пространство в зданиях бывшего кожевенного завода Николая Брусницына. Около 20 лет территорией владеет компания «К-проджект». Долгое время она сдавала ее в аренду под производства и склады. Два года назад организация решила реинкарнировать место. Концепцию в индустриальном стиле предложило молодое и амбициозное архитектурное бюро Klauzura. Так в начале июля запустили культурный квартал с барами, ресторанами, магазинами, зоной для отдыха. В планах — открыть марину, плавучий пляж и навигацию.
Что здесь делать? Пить сидр DaDaBar и кофе «Этлон», есть пиццу Camorra Isola Grande, израильский стрит-фуд Ambar, конфеты «Культура», креветки Crevette. Смотреть антикварную мебель в архитектурном кластере. Любоваться красивым видом на Финский залив, посещать мероприятия. Например, с 1 по 8 января устроят «Новогодний кураж». Событие объединит несколько фестивалей разных форматов. Будут показы мультфильмов, чемпионат настольных игр, выступления комиков, форум матерей.
Где: Кожевенная линия, 30.
«Нормальное место»
Первый благотворительный кластер открыли на территории «Исткабеля» (в восточной части «Севкабель Порта»). Он создан инклюзивными мастерскими «Простые вещи», фондом «Перспективы», анимационной студией «Да», инклюзивным кафе «Огурцы» и магазинами «Спасибо!». Идеологом проекта стала Мария Грекова.
Пока работает только второй этаж: коворкинг, керамическая, швейная и графическая мастерские, мультимедийный класс, арт-студия команды «Перспективы», общая столовая (кулинарная мастерская), зал двигательной активности. Команда кластера в скором будущем планирует запустить и первый этаж.
Что здесь делать? Часто проводят фестивали и мероприятия, где будут рады всем (животным тоже!). Следить за расписанием можно здесь.
Где: Кожевенная линия, 34А (этаж 2).
«Московский рынок»
Крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реинкарнировали — теперь это гастрономическое пространство. На 4000 квадратных метрах получили прописку лавки от локальных фермеров и ресторанные корнеры. А к следующему лету территорию возле здания превратят в зеленый сад для завтраков.
Что здесь делать? Покупать продукты. Дегустировать хинкали и пироги в Дагестанской лавке, вьетнамские супы Bổ, пиццу Pio Pizza, азиатскую кухню Bao Mochi, курицу «Лиса пришла», индийскую кухню Indisko, веганскую еду Raw to go, бургеры «Бюро», хот-доги Oh my dog, кофе «Человек и пароход», пиво On Tap, вино Vinofeel, вупи пай Love You So Matcha.
Где? Решетникова, 12.
«Двор Гостинки»
Общественное пространство во дворе классицистического здания по проекту архитектора Жана-Батиста Валлен-Деламота. До 2021 года вход сюда был строго по пропускам. Реинкарнировать камерное пространство в поп-ап-проект взялась команда консультантов в сфере развития активов и ивент-индустрии SQM и BRIX совместно с администрацией универмага. Летом это гастрокорнеры, концерты и фестивали, пинг-понг, площадка для аджилити. А зимний сезон в 2022 «Двор Гостинки» открыл впервые!
Что здесь делать? Всю зиму идем пробовать призовые аркадные игры на ловкость и меткость, ярмарочные карусели с фигурками в виде самолетов и зверей, дегустировать чешские трдельники, кыстыбышки «Крошки Ли», стритфуд от G-Drive, шаверму «Vладони» и обновлять коньки на ледовой арене (с раздевалкой, пунктом проката и заточки!). Каток работает (даже при плюсовой температуре!) ежедневно с 11:00 до 23:30.
Где: Невский проспект, 35.
ДК Моряков
Заброшенное здание, построенное по проекту архитектора Николая Сабурова, анонимное творческое объединение превратило в pop-up пространство. Летом в основу программы легли концерты, выставки, показы и арт-резиденции и фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш».
Что здесь делать? Новый сезон начнется весной, но стоит следить за новостями (а вдруг еще что-то будет!) в запрещенной соцсети у moremoreromerom.
Где: Виндавская, 2.
Третья очередь «Острова фортов»
В конце июля в парке открыли фудкорт, реконструированную Главную площадь, спортплощадку, пешеходные зоны (одна из них — с видом на Финский залив!), зону для игры в шахматы, песчаную зону отдыха у воды с sup-станцией. Отреставрировали здания берегового комплекса форта — «Караульная» и «Караульная с круглой башней».
Что здесь делать? Зимой гулять по Аллее героев российского флота, смотреть экспозицию «От парохода до атомохода» Маяк памяти и другие историко-образовательные объекты. Лепить снеговика, строить снежную крепость, отдыхать на панорамных качелях с видом на Финский залив и форты. Испытать себя в призовом тир, кататься на тюбинговой горке, покупать вещи на рождественской ярмарке.
Где: Кронштадт, Цитадельское шоссе, 14Ж.
Отдел Библиотеки имени Маяковского в «Севкабель Порту»
Новое пространство на берегу Финского залива — это коллекция книг по урбанистике, дизайну, архитектуре и искусству, лекторий и коворкинг. Здесь можно заказать издания из других филиалов Маяковки. А при открытии читательского билета получить доступ к электронным ресурсам Bookmate, MyBook, EastView и другим.
Что здесь делать? Посещать лекции, ридинг-группы, играть в настольные игры (афишу можно посмотреть тут).
Где: Кожевенная линия, 40Д.
«Сообщество» на Новой Голландии
Пространство в актовом зале «Дома 12» — библиотека, лекторий, коворкинг, кинозал, зона отдыха с настольными играми и пинг-понгом (а еще с районной доской объявлений!). Стоимость входного билета — 150 рублей. Для жителей Адмиралтейского района — бесплатно.
Что здесь делать? Посетить встречи киноклуба и музыкального клуба, поработать. Можно погулять по острову, поесть, покататься на катке.
Где: набережная Адмиралтейского канала, 2.
Архитектурный коворкинг Klauzura
В начале июля в культурном квартале «Брусницын» бюро Klauzura (авторы концепции кластера) запустило архитектурный коворкинг в Доме с террасой на втором этаже. Есть рабочая, переговорная и принт зоны, кухня, библиотека с изданиями по архитектуре, дизайну и урбанистике, терраса с видом на Финский залив (летом можно посидеть на шезлонгах!).
Что здесь делать? Работать и отдыхать. Здесь часто проводят лекции по архитектуре и урбанистике, кинопоказы. Следите за расписанием мероприятий тут.
Где: Кожевенная, 30.
«Vokzal 1853»
Крупнейший в Петербурге фудмолл по проекту бюро Nograph в здании Варшавского вокзала открыли в декабре. На площади 34 000 квадрантных метров получили прописку 90 ресторанных концепций и магазин SLAVA с одеждой от российских дизайнеров. Есть большая и малая сцены. За проект отвечают ресторатор Алексей Васильчук (Restart Vasilchuk Brothers) и холдинговая компания «Адамант».
Что здесь делать? Дегустировать итальянскую кухню PizzaClub, PinzeriabyBontempi, SaporidiItalia (авторское меню), израильский стрит-фуд EasyHummus, традиционные блюда балканского полуострова от Bratski, паназиатские блюда от BOMU, Yujin, боулы от «О, Мой боул» и еду других резидентов.
Где: набережная Обводного канала, 118.
«Флагшток»
Пространство с видом на Финский залив и «Лахта Центр» на Крестовском острове. Здесь расположен самый большой в Европе флагшток. Летом это концертная площадка, развлекательная зона с веревочным парком и фудкортом, лежаки. Зимой — ледовые дорожки, фудтраки и ски-кафе, где можно сделать заказ, не снимая коньки.
Что здесь делать? Кататься на коньках. По будням с 10:00 до 17:00 — бесплатно. В выходные и вечером с понедельника по пятницу — от 300 до 450 рублей за час. Прокат коньков: 350 рублей в час. Заточка своих – 250.
Где: Южная дорога, 28/1.
«Дом книги»
В конце года «Дом книги» превратили в большое культурно-образовательное пространство. На первом этаже — книги по искусству и филологии, труды петербургских писателей, краеведческая литература, нон-фикшн, канцтовары, сувениры и сцена. На втором — детская и художественная литература, игрушки, зона для игр и мастер-классов, кофейня и кафе René с ковром метлахской плитки и стульями Тонет, восстановленными коллекционером и гидом Виктором Федотовым.
Что здесь делать? Покупать книги, посещать мероприятия (за анонсами стоит следить тут), завтракать (обедать и ужинать!) в René.
Где: Невский проспект, 28.
Balagan
На месте бывшего Приморского рынка XX века открыли фудхолл. Здание построено по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма. За апгрейд взялась команда DA Bureau во главе с Борисом и Анной Львовскими. Сейчас это трехуровневое гастрономическое пространство.
Что здесь делать? Дегустировать суши и рамен Lili, индийскую кухню Bibi, бургеры и стейки «Бюро» и еду других резидентов.
Где: Малый проспект П.С., 54-56.
Tsunami Space
Pop-up пространство во дворе азиатского бара Tsunami — с амфитеатром, развлекательной программой и отдельным контейнером с закусками. Летом это пинг-понг, спектакли, кинопоказы под открытым небом, концерты местных музыкантов, занятия по йоге, вечеринки.
Зимой не работает.
Где: Лиговский проспект, 39.
Палеонтологический парк
Первый палеопарк в России открыт сообществом Paleo Hunters на территории горнодобывающего предприятия «Кампес». Есть смотровая площадка, откуда можно увидеть, как добывают известняк, мини-музей окаменелостей и зона поиска вымерших животных. В будущем планируют открыть глэмпинг на территории и новые палеопарки в разных городах России.
Где: Ленобласть, Путиловский карьер.
Зимой не работает.
Музей Банка России
В здании Государственного банка, построенного в 1915 году по проекту Дмитрия Иофана и Сергея Серафимова, открыли музей. В коллекции — старинные монеты, ценные бумаги XIX века, редкие фотографии, форменная одежда служащих.
Что здесь делать? Изучать историю денег и их обращения. Можно посетить бесплатно по предварительной записи.
Где: набережная реки Фонтанки, 68.
«Библиотечная реальность» (БИАР)
Новый драйвер развития Красносельского района — культурное пространство БИАР с коворкингом и библиотекой. Центр ориентирован на изучение истории искусства, иностранных языков и литературы. Мероприятия и читательский билет в БИАР бесплатны.
Что здесь делать? Танцевать сальсу, играть в настольные игры, изучать искусство и иностранные языки, посещать арт-медитации. Следить за мероприятиями можно тут.
Где: Тамбасова, 1.
Библиотека на Карповке
На Петроградской открыли обновленную библиотеку им. Б. А. Лавренева. Коворкинг, детский и читальный залы, квест-комната, wi-fi — все здесь. Проводим досуг с пользой на лекциях, мастер-классах и музыкальных вечерах.
Что здесь делать? Посещать мероприятия (следить за расписанием лучше тут), читать и работать.
Где: набережная реки Карповки, 28.
Masters Bookstore
Пространство от образовательного проекта в области искусства Masters на Петроградской с книжным магазином, кофейней Sibaristica и выставочным залом. За дизайн отвечала студия Rymar.studio (известны проектами стадиона ФК «Краснодар», ресторан «Огниво»).
Что здесь делать? Покупать редкие книги по искусству, ходить на презентации.
Где: Барочная улица, 6 (вход с Большой Зелениной улицы).
Seno
В конце августа запустили новое общественное пространство на Сенной площади. Это проект от создателей G7 (Co-op Garage) и пешеходную улицу. На площади 6,5 тысяч квадратных метров уже заработали (и еще получат прописку!) рестораны и бары, офисы и магазины.
Что здесь делать? Есть и пить в Cheers, Guggenheim, De La Soul и раменной Akiba izaka.
Где: Гороховая, 49.
Сад Меншикова
Новое пространство возле особняка князя Александра Меншикова на Васильевском острове открыли в начале лета. Летом это площадка для концертов, фестивалей и джазовых вечеров.
Зимой не работает.
Где: Биржевая линия, 10.
Заневский парк
Общественное пространство в Красногвардейском районе на набережной Невы. Парк был разбит в 1960-е годы по проекту архитектора Олега Башинского на месте пустыря. В последние годы жители использовали его как транзитный путь от жилых домов к остановке. Реинкарнировать место решило бюро «Нескучный сад». Теперь это зона отдыха в космическом стиле. Есть уличная мебель, качели, спортивная и детская площадки, уличная сцена и батуты.
Что здесь делать? Зимой можно лепить снеговика, играть в снежки.
Где: Малоохтинский проспект.
Общественное пространство на Охте
Это зона отдыха с лежаками, скамейками, пешеходными дорожками, спортивной и детской площадками, качелями и зоной для настольных игр. Летом здесь зацветут луговые травы, а на спуске к воде можно устроить пикник.
Где: набережная реки Охта, около моста Шаумяна у ЖК Alter и «Магнифика».
Скейт-парк на Васильевском острове
Новая (озелененная!) спортивная зона на Морской набережной с зоной отдыха и тремя площадками: деревянной, бетонной и памп-треком. Концепцию реализовали по программе «Твой бюджет».
Что здесь делать? Гулять, заниматься спортом, любоваться видами Малой Невы.
Где: ул. Наличная, участок 102, севернее дома 61А.
Общественное пространство на набережной реки Смоленки
На Васильевском острове установили дизайнерские скамейками-кашпо, беседки, три батута, детские и спортивные площадки, скульптуру «Портрет Иосифу Бродскому» и элемент для лазания «Волна». Сделали пешеходные дорожки. Территорию благоустроили по проекту «Формирование комфортной городской среды».
Что здесь делать? Осваивать зимние забавы, гулять.
Где: на набережной реки Смоленки (от Наличного моста вдоль улицы Одоевского).
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