25 новых общественных пространств Петербурга

«Московский рынок»

Крупнейший в Ленинграде колхозный рынок реинкарнировали — теперь это гастрономическое пространство. На 4000 квадратных метрах получили прописку лавки от локальных фермеров и ресторанные корнеры. А к следующему лету территорию возле здания превратят в зеленый сад для завтраков.

Что здесь делать? Покупать продукты. Дегустировать хинкали и пироги в Дагестанской лавке, вьетнамские супы Bổ, пиццу Pio Pizza, азиатскую кухню Bao Mochi, курицу «Лиса пришла», индийскую кухню Indisko, веганскую еду Raw to go, бургеры «Бюро», хот-доги Oh my dog, кофе «Человек и пароход», пиво On Tap, вино Vinofeel, вупи пай Love You So Matcha.

Где? Решетникова, 12.