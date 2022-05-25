Музейно-исторический парк «Остров фортов» готовится к открытию третьей очереди. Показываем, что там будет

Напомним, во время реставрации форта «Кроншлот» на его территории планируют разместить ЗАГС и небольшой кинотеатр с ретро-фильмами. Планируется, что всю основную работу в фортах Кронштадта «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» пройдет в 2022 году. Полностью завершить реставрацию хотят к 2024 году. Отмечается, что в кластере «Остров фортов» появился более 1,5 тыс. рабочих мест.

Ранее сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.

Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.

Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.