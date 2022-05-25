Музейно-исторический парк «Остров фортов» готовится к открытию третьей очереди. Показываем, что там будет

В Кронштадте готовится к открытию третья очередь музейно-исторического парка «Остров фортов». Она пройдет в День ВМФ России 31 июля. Показываем, как будет выглядеть обновленное пространство.
Гостям представят новый участок парковой зоны, реконструированную Главную площадь парка, а также крытый фудкорт, спортивную площадку, пешеходные зоны и другое.
Первый в Кронштадте всесезонный крытый фудкорт заработает на Главной площади парка. В обновленной гастрономической части парка появятся корнеры известных ресторанов Петербурга и авторские фуд-точки.
«Концепция фудкорта базируется на разнообразном меню, сочетающим аутентичную петербургскую гастрономию с популярными стрит-фуд блюдами, в том числе национальными. Посетителей ждут авторские бургеры, петербургская шаверма, специалитеты греческой кухни, гриль-корнер, традиционные и необычные первые блюда, пончики с разными топингами, а также авторские горячие и прохладительные напитки», — рассказали в пресс-службе парка.
Помимо этого, в музейно-историческом парке «Остров фортов» появится несколько точек активностей. Для любителей шахмат и других парных интеллектуальных игр на свежем воздухе установят специально оборудованные игровые зоны со столами и посадочными местами. Чтобы ничего не отвлекало игроков, зоны огородят зелеными насаждениями.
Спортивную площадку оборудуют уличными тренажерами для занятий на открытом воздухе. Она будет многофункциональной, подходящей для разных систем тренировок. А с открытием третьей очереди парка на территории появятся как новые пешеходные зоны для любителей спокойных прогулок, так и еще один участок променада с видом на Финский залив.
Напомним, во время реставрации форта «Кроншлот» на его территории планируют разместить ЗАГС и небольшой кинотеатр с ретро-фильмами. Планируется, что всю основную работу в фортах Кронштадта «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» пройдет в 2022 году. Полностью завершить реставрацию хотят к 2024 году. Отмечается, что в кластере «Остров фортов» появился более 1,5 тыс. рабочих мест.
Ранее сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.
Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.
Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.
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