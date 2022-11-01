Vokzal 1853: в здании Варшавского вокзала открывается крупнейший в Европе фудмолл (90 ресторанов для 4000 гостей!)

Десерты:

Cinnabon с легендарными булочками с корицей;

FluffyFluffy с японскими панкейками и чизкейками;

Sweetway – кондитерская и бабл-чай;

мороженое от проекта МО! От «Чистой Линии».

Другие резиденты:

грузинское бистро Georgiani;

японская и корейская кухни от Пян-се;

суши от Lili;

раклет-бар «Дело в сыре»;

«Мидии и Вино»;

морепродукты от Muelle;

средиземноморская кухня от PITA;

московские HotDogBuldog и BurgerHeroes;

бар RightHops;

сидрерия «Сидоров пролив».

На втором этаже под сводами стеклянной крыши будут работать полноценные рестораны с официантами и сервисом а-ля карт. Специально для детей здесь откроется заведение с двухуровневой игротекой, в которой будут работать няни.