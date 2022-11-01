Vokzal 1853: в здании Варшавского вокзала открывается крупнейший в Европе фудмолл (90 ресторанов для 4000 гостей!)

В середине ноября новое гастрономическое пространство на наб. Обводного канала, 118, откроет двери в тестовом режиме, а 10 декабря планируется торжественный официальный запуск.
Исторические чугунные колонны, своды, поддерживаемые массивной металлической кровлей, панорамные окна и стеклянная крыша будут соседствовать с винтажными диванами, венскими стульями и деревянными ресторанными корнерами.
Весь первый этаж займут ресторанные корнеры. Итальянскую кухню представят:
- PizzaClub от команды PIO с римской пиццей на хрустящем тесте и домашней пастой;
- PinzeriabyBontempi с их запатентованной пинцей;
- SaporidiItalia (авторское меню).
За Израиль отвечают:
- EasyHummus;
- Традиционные блюда балканского полуострова от Bratski.
Паназиатское направление:
- BOMU;
- Yujin;
- боулы от «О, Мой боул».
Десерты:
- Cinnabon с легендарными булочками с корицей;
- FluffyFluffy с японскими панкейками и чизкейками;
- Sweetway – кондитерская и бабл-чай;
- мороженое от проекта МО! От «Чистой Линии».
Другие резиденты:
- грузинское бистро Georgiani;
- японская и корейская кухни от Пян-се;
- суши от Lili;
- раклет-бар «Дело в сыре»;
- «Мидии и Вино»;
- морепродукты от Muelle;
- средиземноморская кухня от PITA;
- московские HotDogBuldog и BurgerHeroes;
- бар RightHops;
- сидрерия «Сидоров пролив».
На втором этаже под сводами стеклянной крыши будут работать полноценные рестораны с официантами и сервисом а-ля карт. Специально для детей здесь откроется заведение с двухуровневой игротекой, в которой будут работать няни.
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