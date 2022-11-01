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Vokzal 1853: в здании Варшавского вокзала открывается крупнейший в Европе фудмолл (90 ресторанов для 4000 гостей!)

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В середине ноября новое гастрономическое пространство на наб. Обводного канала, 118, откроет двери в тестовом режиме, а 10 декабря планируется торжественный официальный запуск. 

Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая

Исторические чугунные колонны, своды, поддерживаемые массивной металлической кровлей, панорамные окна и стеклянная крыша будут соседствовать с винтажными диванами, венскими стульями и деревянными ресторанными корнерами. 

Анастасия Большакова

Весь первый этаж займут ресторанные корнеры. Итальянскую кухню представят:

  • PizzaClub от команды PIO с римской пиццей на хрустящем тесте и домашней пастой;
  • PinzeriabyBontempi с их запатентованной пинцей;
  • SaporidiItalia (авторское меню).

За Израиль отвечают:

  • EasyHummus;
  • Традиционные блюда балканского полуострова от Bratski.

Паназиатское направление

  • BOMU;
  • Yujin;
  • боулы от «О, Мой боул».
Лиза Медунецкая
Лиза Медунецкая

Десерты: 

  • Cinnabon с легендарными булочками с корицей;
  • FluffyFluffy с японскими панкейками и чизкейками;
  • Sweetway – кондитерская и бабл-чай;
  • мороженое от проекта МО! От «Чистой Линии».

Другие резиденты: 

  • грузинское бистро Georgiani;
  • японская и корейская кухни от Пян-се;
  • суши от Lili;
  • раклет-бар «Дело в сыре»;
  • «Мидии и Вино»;
  • морепродукты от Muelle;
  • средиземноморская кухня от PITA;
  • московские HotDogBuldog и BurgerHeroes;
  • бар RightHops;
  • сидрерия «Сидоров пролив». 

На втором этаже под сводами стеклянной крыши будут работать полноценные рестораны с официантами и сервисом а-ля карт. Специально для детей здесь откроется заведение с двухуровневой игротекой, в которой будут работать няни.

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