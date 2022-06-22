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В Петербурге запускается летнее pop-up пространство Tsunami Space

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В июне на Лиговском проспекте, 39 открывается креативное летнее пространство Tsunami Space. Весь сезон здесь будут проходить вечеринки, кинопоказы, концерты, спектакли и занятия по йоге. 

Представлено Tsunami Space

Это общественно пространство во дворе азиатского бара Tsunami — с амфитеатром, развлекательной программой и отдельным контейнером с закусками от команды заведения. «Много лет этот двор, в котором находится одно из самых больших граффити в городе, был закрыт. Но усилиями нашей команды, еще три года назад, мы смогли сделать его общедоступным, начали строить комьюнити и проводить мероприятия. Нам очень хочется, чтобы Tsunami Space стал местом притяжения людей. Именно поэтому мы запланировали кучу всяких интересных событий, чтобы здорово провести это лето вместе!», — отмечает сооснователь Tsunami Space Денис Автушенко.

Официальное открытие пространства состоится 25 июня с 13:00 до 21:00. В программе — маркет от локальных проектов, в числе которых «Антон тут рядом», DJ-сеты от wanky music, концерт Super Collection Orchestra. Еще в этот день можно будет кастомизировать одежду и сделать татуировку. Кроме того, в новом сезоне обещают спектакли от СХТ, авторское кино в амфитеатре под открытым небом от A-One и других прокатчиков, концерты местных музыкантов и многое другое. Кураторами летней программы являются Doing Great Agency. За расписанием мероприятий можно следить здесь

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