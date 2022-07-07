На Петроградской открылся Balagan — трехуровневый фудхолл в здании бывшего Приморского рынка

Приморский (Дерябкин) рынок был построен в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма на месте старого деревянного. Новое строение стало символом непобежденной в годы войны страны — три павильона, фасад которых украшали 22 колонны, мраморные стены, лепнина и бронзовое литье. В дореволюционном Петербурге на этом месте находился склад декораций балагана Абрама Лейферта.

В новом проекте на трех уровнях общей площадью 2000 квадратных метров разместятся 23 резидента. Архитектурный проект и дизайн разработан командой агентства DA Bureau во главе с Борисом и Анной Львовскими.