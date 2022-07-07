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На Петроградской открылся Balagan — трехуровневый фудхолл в здании бывшего Приморского рынка

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В здании бывшего Приморского рынка в Петроградском районе (Малый пр. ПС, 54-56) открылось трехуровневое гастрономическое пространство Balagan. Идеологом проекта выступает Андрей Перцев, автор ресторанов Ognivo, «Литера G», Green 28. До конца июля фудхолл будет работать в тестовом режиме.

Приморский (Дерябкин) рынок был построен в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма на месте старого деревянного. Новое строение стало символом непобежденной в годы войны страны — три павильона, фасад которых украшали 22 колонны, мраморные стены, лепнина и бронзовое литье. В дореволюционном Петербурге на этом месте находился склад декораций балагана Абрама Лейферта.

В новом проекте на трех уровнях общей площадью 2000 квадратных метров разместятся 23 резидента. Архитектурный проект и дизайн разработан командой агентства DA Bureau во главе с Борисом и Анной Львовскими.

Плов в Osh

Ближневосточный корнер Sapiens

Резиденты первого (пет-френдли) уровня:

  • Матча бар от Love You So Matcha 
  • Десерты от Cake Me Tender
  • Кофе от Espresso Tonic
  • Ближневосточный корнер (очень любопытный!) Sapiens
  • Плов на открытом огне и узбекская кухня в стильном корнере Osh
  • Фо Бо Yuva cafe
  • Тайская кухня GThai
  • Салаты и ЗОЖ-боулы Dopamine 
  • Французские тонкие блины Supercrepes
  • Конфеты от новой шоколадной фабрики «Культура»

На втором уровне:

  • Суши и рамен Lili 
  • Индийская кухня Bibi
  • «Пян-се»
  • Лапшичная Ossu с улицы Некрасова
  • Пиво AF Brew
  • Коктейльный бар Balagur от команды ресторана Ognivo
  • Винотека Bottleshock
  • Сидрерия от «Сидр и N»
  • Бургеры и стейки «Бюро»
  • Галерея с современным искусством «Дебош», которую курирует культурный деятель Кирилл Заказчиков. В ней будут проходить выставки художников и скульпторов, а смотрители, вас не выгонят, если вдруг захочется поесть в окружении совриска. 

На третьем уровне ищите детское игровое пространство и желтые кабинки из колеса обозрения. Он отведен под ресторанные проекты для семейного отдыха, с комфортной посадкой и обслуживанием с официантами.

  • Завтраки и смарт-фуд Zarya
  • Пицца и паста «Мастер и Маргарита»
  • Грузинский корнер GPoint 
  • Бабл Ти и вафли Sweet Way
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