На Петроградской открылся Balagan — трехуровневый фудхолл в здании бывшего Приморского рынка

В здании бывшего Приморского рынка в Петроградском районе (Малый пр. ПС, 54-56) открылось трехуровневое гастрономическое пространство Balagan. Идеологом проекта выступает Андрей Перцев, автор ресторанов Ognivo, «Литера G», Green 28. До конца июля фудхолл будет работать в тестовом режиме.
Приморский (Дерябкин) рынок был построен в 1953-1955 годах по проекту архитекторов Льва Хидекеля и Олега Голынкина в стиле сталинского неоклассицизма на месте старого деревянного. Новое строение стало символом непобежденной в годы войны страны — три павильона, фасад которых украшали 22 колонны, мраморные стены, лепнина и бронзовое литье. В дореволюционном Петербурге на этом месте находился склад декораций балагана Абрама Лейферта.
В новом проекте на трех уровнях общей площадью 2000 квадратных метров разместятся 23 резидента. Архитектурный проект и дизайн разработан командой агентства DA Bureau во главе с Борисом и Анной Львовскими.
Резиденты первого (пет-френдли) уровня:
- Матча бар от Love You So Matcha
- Десерты от Cake Me Tender
- Кофе от Espresso Tonic
- Ближневосточный корнер (очень любопытный!) Sapiens
- Плов на открытом огне и узбекская кухня в стильном корнере Osh
- Фо Бо Yuva cafe
- Тайская кухня GThai
- Салаты и ЗОЖ-боулы Dopamine
- Французские тонкие блины Supercrepes
- Конфеты от новой шоколадной фабрики «Культура»
На втором уровне:
- Суши и рамен Lili
- Индийская кухня Bibi
- «Пян-се»
- Лапшичная Ossu с улицы Некрасова
- Пиво AF Brew
- Коктейльный бар Balagur от команды ресторана Ognivo
- Винотека Bottleshock
- Сидрерия от «Сидр и N»
- Бургеры и стейки «Бюро»
- Галерея с современным искусством «Дебош», которую курирует культурный деятель Кирилл Заказчиков. В ней будут проходить выставки художников и скульпторов, а смотрители, вас не выгонят, если вдруг захочется поесть в окружении совриска.
На третьем уровне ищите детское игровое пространство и желтые кабинки из колеса обозрения. Он отведен под ресторанные проекты для семейного отдыха, с комфортной посадкой и обслуживанием с официантами.
- Завтраки и смарт-фуд Zarya
- Пицца и паста «Мастер и Маргарита»
- Грузинский корнер GPoint
- Бабл Ти и вафли Sweet Way
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