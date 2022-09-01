Посмотрите на новейший фуд-маркет Петербурга — это Московский рынок у «Электросилы»

А что сейчас?

Помещение площадью около 4000 кв.м, 700 посадочных мест, стены из белого мрамора, двор под открытым небом, питьевые фонтаны, парадные лестницы с чугунными перилами, огромные окна и своя парковка, на которой даже есть станция зарядки электромобилей. Команда восстановила оригинальный мозаичный пол из гранита (терраццо), а из функциональных нововведений — антресоль по периметру зала с дополнительными посадочными зонами, а из визуальных — работа стрит-арт художника Владимира Абиха «человек человеку человек».

Помимо ресторанных и кастомных корнеров, здесь будет осуществляться традиционная рыночная торговля, которая представлена в виде небольших лавок от локальных фермерских хозяйств. Уличная территория станет площадкой для проведения культурных городских событий, а летом 2023 года на ней появится зеленый сад для завтраков.