Посмотрите на новейший фуд-маркет Петербурга — это Московский рынок у «Электросилы»

Гастрономическая урбанистика привела предпринимателя и идеолога Василеостровского рынка Александра Шавлиашвили к станции метро «Электросила». На улице Решетникова, 12, открылось пространство рынка Московского района после глобальной реконструкции (спойлер: преемственность чувствуется в структуре, интерьере и даже резидентах). Рассказываем, каким получился новый проект.
Что было раньше?
Здание, построенное в 1956 году по проекту архитектора Олега Голынкина, раньше называлось «Колхозный рынок Московского района». Тогда перед командой советских архитекторов стояла задача вписать в генплан города рынки для реализации сельскохозяйственной провизии и снабжения людей доступными продуктами. Так появились Василеостровский, Мальцевский, Московский и др. Последний стал образцом сталинского неоклассицизма, крупнейшим в Ленинграде колхозным рынком и первым «стеклянным» рынком в стране — свет проникал внутрь через стены, сложенные в высоту более 5 м из стеклянных блоков по всему периметру.
Александр Шавлиашвили
Идеолог
«Наша цель — вернуть Петербургу его гастрономические места силы. Рынок – это социально значимый объект, жители района годами покупали здесь продукты у одних и тех же продавцов. Поэтому при реконструкции важно не только интегрировать новый, актуальный времени, состав арендаторов, но и дать возможность историческим продуктовым лавкам продолжить свою работу».
А что сейчас?
Помещение площадью около 4000 кв.м, 700 посадочных мест, стены из белого мрамора, двор под открытым небом, питьевые фонтаны, парадные лестницы с чугунными перилами, огромные окна и своя парковка, на которой даже есть станция зарядки электромобилей. Команда восстановила оригинальный мозаичный пол из гранита (терраццо), а из функциональных нововведений — антресоль по периметру зала с дополнительными посадочными зонами, а из визуальных — работа стрит-арт художника Владимира Абиха «человек человеку человек».
Помимо ресторанных и кастомных корнеров, здесь будет осуществляться традиционная рыночная торговля, которая представлена в виде небольших лавок от локальных фермерских хозяйств. Уличная территория станет площадкой для проведения культурных городских событий, а летом 2023 года на ней появится зеленый сад для завтраков.
Владимир Абих
Художник
«Измененный вариант известной поговорки нанесен на стену в виде искаженной монохромной надписи. Строки разъезжаются, заходят одна на другую, буквы теряют свою графическую форму – чтение превращается в перформативный акт. Традиционно во многих культурах рынок считается местом не только для товарно-денежных отношений, но и местом, где происходят встречи большого количества людей, разворачиваются отношения между ними, принимаются важные решения. Так, древнегреческие рынки-агоры были как коммерческими, так и религиозными и культурными центрами, где проходили общественные собрания и интеллектуальные дискуссии. Эта идея рынка как точки притяжения для множества разных людей возвращается и сегодня. Главное, вступая в любые отношения, включая рыночные, помнить, что человек человеку человек».
Резиденты
- Роллы и суши команды Subzero (это уже 6-ая точка!)
- Дагестанская лавка с пирогами и хинкалами
- Bổ с вьетнамскими супами
- Pio Pizza с пиццами и самолепной пастой
- Азиатская кухня Bao Mochi
- Моноконцептуальный проект «Лиса пришла» с курицей, которую сутки маринуют, а затем жарят на французском горизонтальном гриле. Также в меню — картофель фри, который готовят в специальной машине без использования масла
- Indisko — индийская кухня, основанная на крестьянских кулинарных традициях северных штатов
- Веганский корнер Raw to go
- Бургеры «Бюро»
- Хот-доги Oh my dog
- Кофе «Человек и пароход»
- Пиво On Tap
- Вино Vinofeel
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Вупи Пай от Love You So Matcha
Готовятся к открытию:
- Dopamine c ЗОЖ-блюдами от Руслана Закирова, шеф-повара Kuznyahouse
- Рамены и суши Ikigai
- Морепродукты Fisha
- Турецкая кухня Little Turkiye
- Итальянские деликатесы La Salumeria
- Пекарня «Слой»
- Рамен «Икигай»
Пока рынок работает в техническом режиме (продуктовая зона с 9 до 22, а ресторанная — с 11 до 22), официальное открытие с масштабной культурной программой состоится 17 сентября. Его готовят вместе с командой проекта «Правила жизни» во главе с Сергеем Минаевым. В программе — диалоги, чтения, живая музыка и танцы, а среди гостей — урбанисты, писатели, актеры — интеллигенты из обеих столиц.
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