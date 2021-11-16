Сейчас сертификат о вакцинации фотографии не содержит — поэтому для его подтверждения также необходимо предоставлять паспорт. Как пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, вопрос о дополнении сертификата снимком его получателя уже обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава. Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что сертификат о вакцинации от коронаируса в период пандемии должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт. Подобные мнения высказывают и эксперты. «Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ», — отметил гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.

Напомним, с 8 ноября в России начали выдавать новый вариант сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса. О по-прежнему автоматически формируется на портале «Госуслуг» на русском и английском языках — не позднее трех календарных дней после внесения в «информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» сведений о завершении вакцинации. Сертификат также можно получить в бумажном виде. Его можно распечатать через Госуслуги, либо обратиться за документом в многофункциональный центр.