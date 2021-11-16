Сертификаты о вакцинации от коронавируса в России могут дополнить фотографиями их получателей. Инициатива, обсуждаемая в Минцифры, призвана сократить очереди в общественных местах, где QR-коды начнут требовать в массовом порядке.
Сейчас сертификат о вакцинации фотографии не содержит — поэтому для его подтверждения также необходимо предоставлять паспорт. Как пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника, вопрос о дополнении сертификата снимком его получателя уже обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, участвовали в дискуссии и представители Минздрава. Нововведение позволит проходить по QR-коду в общественных местах без предъявления паспорта, что поможет избежать очередей.
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что сертификат о вакцинации от коронаируса в период пандемии должен стать для россиян таким же важным документом, как паспорт. Подобные мнения высказывают и эксперты. «Если пользователю для прохода в большинство закрытых помещений не придется носить с собой паспорт, это будет действительно удобно. И сможет привести к сокращению очередей в общественных местах — проверяющим не надо будет сличать данные с экрана телефона и документ», — отметил гендиректор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.
Напомним, с 8 ноября в России начали выдавать новый вариант сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса. О по-прежнему автоматически формируется на портале «Госуслуг» на русском и английском языках — не позднее трех календарных дней после внесения в «информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» сведений о завершении вакцинации. Сертификат также можно получить в бумажном виде. Его можно распечатать через Госуслуги, либо обратиться за документом в многофункциональный центр.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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