Минздрав утвердил новую форму сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило новую форму сертификатов о прохождении вакцинации против коронавируса. Показываем, какими они будут.
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В левом верхнем углу нового сертификата будет располагаться QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации. Также в документе указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные, пол, номер страхового полиса и полиса обязательного медицинского страхования. Коме того, новый сертификат может дополняться — таким образом, он будет содержать в себе информацию по каждой ревакцинации от коронавируса.
Сертификат по-прежнему будет автоматически формироваться на портале Госуслуг на русском и английском языках — не позднее трех календарных дней после внесения в «информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» сведений о завершении вакцинации. Сертификат также можно получить в бумажном виде. Его можно распечатать через Госуслуги, либо обратиться за документом в многофункциональный центр.
Сертификаты, полученные россиянами ранее, будут автоматически переоформлены на госуслугах до 1 марта 2022 года.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.
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