Минздрав утвердил новую форму сертификатов о прохождении вакцинации против COVID-19

В левом верхнем углу нового сертификата будет располагаться QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации. Также в документе указываются фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, паспортные данные, пол, номер страхового полиса и полиса обязательного медицинского страхования. Коме того, новый сертификат может дополняться — таким образом, он будет содержать в себе информацию по каждой ревакцинации от коронавируса.

Сертификат по-прежнему будет автоматически формироваться на портале Госуслуг на русском и английском языках — не позднее трех календарных дней после внесения в «информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции» сведений о завершении вакцинации. Сертификат также можно получить в бумажном виде. Его можно распечатать через Госуслуги, либо обратиться за документом в многофункциональный центр.

Сертификаты, полученные россиянами ранее, будут автоматически переоформлены на госуслугах до 1 марта 2022 года.