Россияне назвали причины отказа от вакцинации против коронавируса

Россияне назвали причины отказа вакцинироваться от коронавируса. Чаще всего они боятся последствий для здоровья и говорят об отсутствии веры в эффективность прививки. Антипрививочниками считают себя лишь 11% граждан.
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Как пишет РБК, опрос был проведен Центром социального проектирования «Платформа» совместно с Online Market Intelligence, в нем участвовали по тысяче жителей городов из всех регионов России. Наиболее распространенной причиной нежелания вакцинироваться от коронавируса 40% россиян назвали страх перед долгосрочными последствиями для здоровья.
Почти треть опрошенных (31%) решили отложить вакцинацию и подождать, пока прививку сделают больше людей и будут более понятны ее последствия. Почти столько же (30%) заявили, что не верят в эффективность вакцинации, а заболеть COVID-19 можно даже с прививкой.
Антитела после перенесенного коронавируса как причину отказа от прививки назвали 17% россиян. Не доверяют российским вакцинам 14% опрошенных, а еще 11% граждан оказались антипрививочниками. Из-за медицинских показаний не могут пройти вакцинацию 13% россиян. 12% боятся побочных эффектов — повышения температуры тела и слабости после прививки.
9% россиян не делают прививку, потому что не боятся заболеть. Еще 6% ждут, когда станут доступны новые российские вакцины, а 5% респондентам запрещают вакцинироваться родственники и близкие. О том, что у них недоступны вакцины или они стоят в очереди на прививку, сообщил 1% опрошенных.
Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан — вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодежь.
Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. Центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге продолжает расти. В больницы города увозят уже по тысяче человек в день, в основном болеют молодые. Одновременно с этим председатель Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявляет о выходе города на плато по заболеваемости. Сегодня зафиксирован абсолютный рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии — 652. В Петербурге тоже — 119 летальных исходов. В городе открывают дополнительные пункты регистрации смертей. На фоне рекордной статистики по смертности от коронавируса в других отделениях уже образовались очереди.
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