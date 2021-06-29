Россияне назвали причины отказа от вакцинации против коронавируса

Как пишет РБК, опрос был проведен Центром социального проектирования «Платформа» совместно с Online Market Intelligence, в нем участвовали по тысяче жителей городов из всех регионов России. Наиболее распространенной причиной нежелания вакцинироваться от коронавируса 40% россиян назвали страх перед долгосрочными последствиями для здоровья.

Почти треть опрошенных (31%) решили отложить вакцинацию и подождать, пока прививку сделают больше людей и будут более понятны ее последствия. Почти столько же (30%) заявили, что не верят в эффективность вакцинации, а заболеть COVID-19 можно даже с прививкой.

Антитела после перенесенного коронавируса как причину отказа от прививки назвали 17% россиян. Не доверяют российским вакцинам 14% опрошенных, а еще 11% граждан оказались антипрививочниками. Из-за медицинских показаний не могут пройти вакцинацию 13% россиян. 12% боятся побочных эффектов — повышения температуры тела и слабости после прививки.

9% россиян не делают прививку, потому что не боятся заболеть. Еще 6% ждут, когда станут доступны новые российские вакцины, а 5% респондентам запрещают вакцинироваться родственники и близкие. О том, что у них недоступны вакцины или они стоят в очереди на прививку, сообщил 1% опрошенных.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан — вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодежь.