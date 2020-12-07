Как отметить Новый год и Рождество, но при этом обезопасить себя в период пандемии? Рекомендации на период предстоящих праздников опубликовал Роспоребнадзор. Рассказываем о них.
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Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. В период пандемии Роспотребнадзор советует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе — например, на даче. Если оставаться дома все-таки не хочется, вот какие правила стоит соблюдать:
- Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов,
- Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга,
- Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней,
- Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования,
- Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции,
- Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.
Уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 488 тысяч, в Москве — 654 тысячи, в Петербурге — 151 тысячу, в мире — 67 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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