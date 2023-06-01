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Диана Вишнева, Сергей Дрейден, Елизавета Боярская: легендарные интервью «ТОП50», которые стоит перечитать

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8 июня на Левашовском хлебозаводе мы будем награждать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Весь июнь мы посвятим нашим героям — опубликуем пятьдесят интервью и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях: заброшенных особняках, дворцах, внутри памятников конструктивизма и буржуазного романтизма. А пока давайте вспомним, о чем «Собака.ru» говорила с героями прошлых лет и о ком рассказывала.

Актер Сергей Дрейден: «Если читаю сценарий и мне неинтересно, зачем мне это?»

Елизавета Боярская: «Цветаева и Пастернак в переписке прожили полноценный роман»

Музыкант Олег Каравайчук: «Главное – не чувствовать себя гением, это поощряет внутреннее благоухание»

Как Диана Вишнева стала танцующим брендом №1

Почему Альбина Сексова — новая (абсолютная!) любимка зумеров вместо Ланы Дель Рей? Манифест примадонны параллельной эстрады

Как супермодель из Петербурга Алина Болотина обошла на подиуме Беллу Хадид и Кендалл Дженнер

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Оксана Акиньшина: «Я могу быть жесткой, четко сказать «нет» — кого-то эта черта радикально пугает»

SHORTPARIS: «На любое ваше замечание мы можем включить режим "рок-группа"»

Михаил Шемякин: «В российских реалиях смешно говорить об арт-рынке»

Как «Севкабель Порт» из заводской территории превратился в самое модное общественное пространство города

Ректор Университета ИТМО Владимир Васильев: «Многие до сих пор боятся восстания машин, а зря»

Как режиссер Борис Павлович и его команда поставили первый в Росссии инклюзивный мюзикл с нейроотличными артистами

Елизавета Туктамышева: «Человек развивается именно в кризисные моменты»

«Возраста нет, это мы все придумываем»: Валентина Ясень и Юлдус Бахтиозина обсуждают трансформацию личности, хэйт и будущее Вселенной

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ

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