Диана Вишнева, Сергей Дрейден, Елизавета Боярская: легендарные интервью «ТОП50», которые стоит перечитать

8 июня на Левашовском хлебозаводе мы будем награждать лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Весь июнь мы посвятим нашим героям — опубликуем пятьдесят интервью и пятьдесят съемок, сделанных в редчайших городских локациях: заброшенных особняках, дворцах, внутри памятников конструктивизма и буржуазного романтизма. А пока давайте вспомним, о чем «Собака.ru» говорила с героями прошлых лет и о ком рассказывала.