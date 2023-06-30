Как генеральный директор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев построил крупнейший в России фэшн-ретейлер и сделал его бренды абсолютными хитмейкерами

Вы в компании как говорите — «мáркетиг» или «маркéтинг»?

Мы и так, и так говорим. Я и сам развитием маркетинга на «Первомайской Заре» занимался.

Я вообще вас не очень на швейной фабрике представляю.

Меня мало кто тогда вообще понимал! Я был капитаном КВН в нашем институте (мы были чемпионами города), капитаном футбольной команды (тоже чемпион города). Однокурсники в шоке: «Ты что там среди швей делаешь? В своем уме? Давай к нам в банк». Банковская деятельность тогда была клондайком: кто в банке — тот достиг в жизни всего в принципе. Созвали семейный совет. Папа, артист по профессии, говорит: «Слушай, швейная фабрика, само производство — неплохой фундамент для жизни. Вникни, поварись в этом, а потом через годик…» Отец для меня был беспрекословный авторитет, и я прислушался к его совету.

И все‑таки почему «Первомайская Заря»? Вы как сюда 30 лет назад попали?

И в шутку, и всерьез говорю, что по блату. Папа служил в театре с актером Романом Борисовичем Громадским, а его супруга работала на «Первомайке». Вот я и устроился — в 1993 году пришел на практику писать диплом на тему «Внешнеэкономическая деятельность предприятия». Тогда «Первомайская Заря» запустила совместное предприятие с французской компанией «Жиль-Б» — «Зарина-Vanana». Даже Пьер Карден приезжал. А магазин Vanana располагался в здании бывшего детского садика, куда я ходил. Получается, судьба опять меня в этот садик вернула. По окончании практики и диплома директор фабрики Галина Генриховна Синцова меня вызвала к себе на разговор: «Миша, как ты видишь свое будущее и видишь ли его здесь?» А мне море по колено, отвечаю: «Исходя из того, что я вижу, интереса здесь оставаться у меня нет, но если будет что‑то развиваться…» Что конкретно должно развиваться, понятия не имел, но брякнуть — брякнул. Галина Генриховна говорит: «Поняла, спасибо за открытый разговор».

Я так понимаю, вы когда на «Первомайскую Зарю» пришли, с таким понятием, как корпоративная культура, еще не сталкивались?

Нет, конечно. Но вы удивитесь — она здесь была и чувствовалась повсюду. И я уже тридцать лет следую кодам, заложенным в эту культуру Галиной Генриховной, ныне музой Melon Fashion Group. Именно она сохранила «Первомайскую Зарю» в 1990‑е — время, когда многие не нашли в себе сил, желания и возможностей сохранить свои предприятия.

Сейчас принято смотреть на 1990‑е сквозь розовые очки. Давайте расскажем тем, кто не застал, как это было.

Во времена СССР государство обеспечивало фабрику всем необходимым для производства и предписывало, куда и сколько отгружать. Но наступила эпоха перестройки, и советский миропорядок сломался. Сначала позвонили: ткани больше не придут, ищите сами, потом — фурнитура. Куда продавать произведенное — тоже сами ищите. Это были времена тотальной неопределенности: зарплату выдавали чем угодно, только не деньгами: тканями, продуктами. А взять деньги в кредит в банке можно было только под сто, двести, триста процентов. И Галина Генриховна с нуля перестраивала управление с социалистических рельс.