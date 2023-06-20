Андрей Князев: «Я не ожидал, что "Короля и Шута" начнут воспринимать те, кто в другой ситуации никогда бы не включил нашу музыку»

Музыкант, художник и поэт вместе с другом Михаилом Горшеневым основал в Ленинграде 1980‑х группу «Король и Шут»: феномен, культ и легенду рок‑музыки. В 2023‑м их альбомы ворвались во все чарты стриминговых сервисов — хиты занимают по 7 строчек в топ‑10, потеснили Инстасамку и не уступают лидерство месяцами, а «КняZz» — рок‑бэнд самого Князева — собирает в туре тысячи фанатов. Такой эпичный камбэк вызван сериалом‑байопиком по творчеству КиШа — и, конечно, величием их нетленных панк‑баллад. Андрей Князев — лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Музыка».
С момента выхода сериала «Король и Шут» аудитория группы на «Яндекс. Музыке» увеличилась на два миллиона слушателей! А что важного и ценного сериал дал лично вам?
Сам факт того, что сериал вышел, — уже достижение всей многолетней работы группы «Король и Шут». Это то, о чем мы не могли мечтать. Миха не застал этого, но у нас — его близких друзей — есть ощущение, что он все равно участвовал в процессе. Это и не удивительно: вся работа крутилась вокруг него, команда и актер (Константин Плотников. — Прим. ред.) воссоздали разные периоды его жизни, углубляясь в его образ, изучая Миху как личность. И так временной отрезок между прошлым и настоящим стирался! Кроме того, сериал рассказал о нас молодежи. Новое поколение формируется на основе своих новых реалий, и не сказать, что «Король и Шут» в них активно присутствовал. Может, родители кому‑то нашу музыку и включали, но массово эта история среди подростков не работала. А сейчас они повально начали нас слушать. И это здорово. Мы даем свой мир новому поколению.
Поклонники могут рассчитывать на второй сезон? В сериале две линии: не только история группы, но и сказочная — по песням «Короля и Шута». У нее точно может быть развитие.
Здесь мы не можем раскрывать все карты. Но скажу одно, что на базе нашего творчества сейчас формируется масса предложений, и мы, разумеется, выбираем все то, что может принести пользу миру «Короля и Шута», расширяя его и приобщая тех, кто не был знаком с нашей темой. Сейчас многие увидели, что наше творчество не утратило актуальности даже после завершения деятельности коллектива.
Еще на старте съемок Александр «Балу» Балунов (бывший музыкант «Короля и Шута». — Прим.ред.) был против сериала. Когда вышли первые серии, негатива тоже было много. Что скажете?
Мне кажется, это странно. Но у каждого своя правда. Все мы по‑разному выдерживаем информационное давление. Мы с Агатой (жена Андрея Князева. — Прим. ред.), например, более привыкшие к какому‑то прессингу. Есть часть фанатов, которая очень ревностно воспринимает все, что делается. Им хочется, чтобы все осталось, как было лет 15 назад, законсервировалось и не продолжалось. Не потому что кто‑то плохой или хороший, это просто их личное восприятие, которое они активно транслируют в интернете. Иногда даже встречается пренебрежение к новоприбывшим: дескать, мы видели «КиШей» в полном составе, а вы пищите от суррогата. Но я, как автор, заявляю: наш мир для всех, и мы рады старой и новой аудитории. Такова изначальная концепция нашего творчества, и она никогда не менялась.
Мне очень часто приходят комментарии от взрослых людей со словами: «Спасибо, мой ребенок ушел с пустой тиктоковской музыки, стал слушать "Короля и Шута"». Многие родители пишут, что дети, которые стали слушать наши песни, были очень удивлены, что мамы и папы могут им подпеть, что они тоже в материале. Такого своего авторитета в глазах ребенка родители никогда не видели! Получается, мы смогли выстроить мостик между поколениями.
Некоторые старые фаны кричат: вы показали Горшка наркоманом, а ведь он был глубокой личностью.
Поразительно, насколько люди видят по-разному одни и те же вещи. Параллельно этому я читаю следующее: «Я слышала о Горшке как о наркомане, всегда думая, что это группа бездуховных отморозков. Но в сериале я увидела глубокую личность, борющуюся за свои идеи и убеждения, за свою музыку и против той зависимости, которую приобрел в молодые годы». Когда мы работали над сериалом, я надеялся прежде всего сделать подарок нашим фанам, которые преданно любили группу долгие годы. И многие из таких слушателей действительно благодарны за это путешествие в наш мир. Но я не ожидал, что нас начнут воспринимать те, кто в другой ситуации никогда бы не включил «Короля и Шута». Не ожидал, что сериал получит высокие оценки от очень авторитетных людей из разных областей шоу‑бизнеса, а песни, как в старые добрые времена, начнут рвать чарты.
Может, еще и потому, что рок-героев, равных «Королю и Шуту», не появилось?
Я много об этом думаю. Да, рок куда‑то пропал. Новых громких групп с уникальными новаторскими идеями не сформировалось. Раньше рок‑музыку сильно зажимали, и она рвалась на свободу из подвалов и гаражей, из квартирников и первых неформальных клубов. Сейчас время — играй не хочу. И оборудование есть, и интернет для раскрутки. А молодые группы если и появляются, то явно не с уникальными музыкальными идеями, а с тягой кому‑то подражать. Я не понимаю, с чем это связано.
Скоро у вашей группы «КняZz» выходит новый альбом. Есть ли у вас какая-то ответственность перед новыми молодыми слушателями?
И у «Короля и Шута», и у «КняZz» нет матов в текстах, нет пошлости. Это как раз про ответственность. Мы изначально с Горшком хотели делать свою культуру, создавать сказочный мир, мешая его с эстетикой панк‑рока. Миха слово «сказки», правда, не любил. Я наоборот. Знаете, когда ты существуешь в рок‑музыке, тебе хочется творить, экспериментировать, а творчество не любит слова «ответственность». Оно ограничивает. Тем более что у всех разное понимание этого слова. Но у меня за все эти годы образовался свой принцип, который, так или иначе, выбирает адекватные направления развития, не пытаясь экспериментировать с тем, что мне чуждо. Также мне больше не интересно внутри себя формировать бессмысленный бунт. Когда твое слово начинает долетать до масс, ты понимаешь, что надо говорить на своем языке, и кому надо — тот услышит.
Летом у вас большой тур. И в этом году заявлены большие площадки — дворцы спорта. Для нескольких тысяч человек в зале играется иначе?
На концерт я везде настраиваюсь одинаково. И чем больше площадка, тем больше обратной связи я получаю от публики. Выступаю на стадионе и понимаю — это наш уровень.
Синдромом самозванца не страдаете?
Абсолютно. Я начал писать историю нашего творчества еще до того, как мы стали известными. Человек сам программирует свою жизнь. Но есть один момент — если что‑то делаешь неправильно, ты не будешь расти. Если мы растем, то все делаем правильно.
А что для вас показатель роста?
Группа «Король и Шут», которой мы с Михой отдали 25 лет работы, снова востребована. И это история не про материальные ценности, а про духовные. Про нас сняли сериал, который не мы сами «протолкали», а ко мне пришли люди и предложили все это создать. Потому что им интересно. Еще мне важно, что меня — человека, которому полтинник, — слушают дети. Это рост. Если пространство тянется к тебе — это говорит о твоем росте. Если оно от тебя отворачивается, значит, ты что‑то делаешь неправильно.
В ваших соцсетях дети активно переписываются между собой, обмениваются новостями из школы, обсуждают музыку. Вот это кредит доверия!
Мы дали ребятам тусовку. Раньше во дворе болтали, теперь в чатиках. Все их разговоры состоят из мемчиков про нас. И я вижу, что молодой Князь и молодой Горшок — для них авторитеты. Прикольно же! Мы все очень долго формировались под американским влиянием. Marvel, DC и прочие миры. А что нам мешает создавать свои? Да ничего. Нужно поддерживать творческую составляющую общества, чтобы развивалась наша культура. Конечно, Запад делает красиво, в кинопроекты вкладываются огромные деньги. Но зачастую за спецэффектами ничего нет — пустышка. Иногда это сравнимо с красивым новым фантиком на обычной конфете с приевшимся вкусом. Их музыкальная и киномашина работает безупречно, но какие ценности они несут? Я имею в виду — для нас?
Сериал доказал, что вселенная «Короля и Шута» — феномен, и сверхпопулярный.
Это своего рода прорыв в нашем кино! Вы видите, какой резонанс вызвала музыкальная сказка? Дети видят в нас и Бременских музыкантов, и мушкетеров. Может, и нашим режиссерам и сценаристам настало время создавать миры, развивать фантазию и закладывать в сюжеты полезные для молодого поколения вещи. Такие как дружба, честность, уважение к старшим и друг к другу. Криминальные сериалы и комедии с примитивным юмором изрядно достали. Повальное хамство между персонажами, мордобои, унижения. Почему мы не хотим вернуть моду на хороших людей? Творчество имеет ценность лишь тогда, когда оно несет что‑то полезное для человека, а не обреченность. Когда оно помогает решать проблемы и возвышаться над низменным, а не заползать в черные дыры и оттуда сокрушаться, какой дерьмовый этот мир.
Кстати о поддержке. Почему вы не стали высказываться против того, что группа «Северный флот» сейчас гастролирует как «Король и Шут»?
Не совсем так. Они выступают с программой наших песен после согласования со мной. В этом году 10 лет со смерти Миши. Каверщики по всей стране рубят наш материал, и тут запрещать экс‑музыкантам «КиШа» было бы странно. Они имеют право почтить память ушедшего лидера коллектива. Контракт этот мы заключили на год.
Кроме «Северного флота», у «Короля и Шута» есть много подражателей, трибьют- коллективов. Как вы к ним относитесь?
У нас с Михой всегда было общее мнение, что создавать нужно что‑то свое. Иначе зачем брать в руки гитару? Парень, который начал рубить рок для себя с перспективой понравиться другим, обязан стремиться к созданию своего уникального коллектива, учиться писать музыку и тексты или найти кого‑то для этих целей. А не зафигачивать сет‑лист песнями «Короля и Шута» и на каждом концерте говорить о дани уважения. Конечно, гораздо круче увидеть на сцене новый интересный рок‑коллектив, который поблагодарит нас за оказанное влияние, нежели очередной «КиШ»‑бэнд, пытающийся нас копипастить. Горшок пытался достучаться до молодых музыкантов, что нет никакого смысла нашему и будущему поколению подражать «Красной волне» русского рока (группы «Аквариум», «Кино», «Алиса», «Странные игры». — Прим. ред.). Эти парни уже все сказали и сделали, а мы должны смотреть дальше. Представляю его реакцию, если бы он узнал, что теперь молодые поголовно не русский рок бахают, а «Короля и Шута». Мне‑то не жалко. Говорят, что такое количество каверщиков и подражателей — прекрасная производная от популярности. Но это противоречит нашей идеологии. Крупные проекты с трибьютами мы контролируем. Иногда появляются странные молодые продюсеры, которые со словами «мы популяризируем "Короля и Шута"» берут все лучшие наши хиты и начинают продвигать свои концерты с хорошими музыкантами и шоу, солидными ценами на билеты, считая, что имеют на это полное право. Пару таких проектов мы юридически прикрыли.
Вас в этом году не будет на «Нашествии» (впоследствии фестиваль отменился. — Прим. ред.). Почему отказались?
На июль и август запланированы важные концерты в столицах, где мы будем вспоминать Миху: 19 и 20 июля в Петербурге, 7 и 8 августа в Москве. Есть крупные концерты «КняZz», которые тоже проходят ежегодно. И они для меня в приоритете. В этом году востребованность возросла, так что к этим выступлениям мы готовимся особенно основательно. Фестиваль «Нашествие» — это мощное событие, требующее большой самоотдачи. Мы посовещались и решили, что надо выбирать. И, естественно, выбор сделан в сторону собственных памятных выступлений.
Были предложения выступать с голограммой. Я этого делать не хочу. Однажды мы провели такой эксперимент, и послевкусие у меня следующее: от голограммы веет холодком. Спеть в память о друге — это тепло. Нарисовать клип или создать 3D‑модель для концертных экранов — это вызывает добрые эмоции. А вот голограмма создает какой‑то дискомфорт. Хочется поверить, что живой, и тут же понимаешь, что это шоу. Для тех, кто любит Горшка, это так себе зрелище, я думаю. Но вот других интересных мне ушедших артистов я бы посмотрел в таком варианте. Ведь у меня нет с ними духовной связи. Поэтому я понимаю и тех, кто хочет увидеть это шоу, и тех, кому это совершенно не нравится.
Вам в этом году 50 лет. Ощущается?
Сейчас мы с Агатой пришли к мнению, что мне надо больше отдыхать. Перелеты, поездки, недосыпы. Организм восстанавливается не полностью. Я подпитываюсь от толпы. Но все равно бывает тяжеловато. Если бы я пел спокойные песни в статике, то мог бы неделями играть концерты. Но моя манера исполнения и подачи выжимает меня как губку. В начале тура я бодрый и общительный, в конце — угрюмый и в постоянном режиме энергосбережения. Пусть фаны не обижаются, что не раздаю автографы после концертов и не фоткаюсь. Во‑первых, людей теперь слишком много, а во‑вторых — я должен восстанавливаться. Я придумал для себя решение: найду похожего на себя мальчишку, пусть поет. (Смеется.)
Это не сработает!
Да, сто процентов не сработает. Поэтому мы с Вахтангом (директор группы «КняZz». — Прим. ред.) договорились, что май, сентябрь, январь — месяцы отдыха. Сейчас май, а вы на днях в Краснодаре на фестивале играли. А в сентябре стоят концерты на Дальнем Востоке. Ну, мы пока только договорились, система еще не полностью заработала. (Смеется.) Я не люблю работать на потребу публики. Как и Миха. Ему говорили: «Скорчи рожу!» Он сразу посылал. Все же от души должно идти. Если загонишь себя — перестанешь ощущать свою душу. Можно рубиться на профессионализме, но для меня важен и мой собственный кайф от любимого дела. В последние годы моего участия в «Короле и Шуте» у нас что‑то пошло неправильно. Снизилась посещаемость концертов, и мы сами потеряли к ним интерес. По сути — это трагедия. Нет ничего хуже, чем потерять запал к любимому делу.
Какие задачи сейчас себе ставите?
Главная моя задача — с делать визуальный ряд для моих концертов, который поразит публику. Я же несколько лет изучаю 3D‑графику, сейчас, к счастью, появились ребята, которые мне помогают допилить офигенный ролик в память о Михе, и дальше я вернусь к созданию клипов (Андрей придумал и нарисовал большинство обложек альбомов «Ко- роля и Шута», позже занялся анимацией и 3D‑графикой, чтобы оформлять свои концерты, клипы и диски, выпустил две книги рисунков. — Прим. ред.). Кроме того, мы пишем новый альбом. Долго пишем, но и песен там будет в два раза больше, чем обычно. Делаю оформление для альбома, для CD и винила, рисую игру, доделываю старые иллюстрации для выхода всей дискографии «КняZz» на виниле. Плюс скоро выходит третья книга иллюстраций, в которую я выложил все самое важное со времен «Короля и Шута» — половину мир не видел.
С возрастом сказочные песни стали иначе придумываться?
Ох, это сложная тема. В юности я писал в пространство, не знал, для кого это делаю. А сейчас как бы знаю. Вижу свою а удиторию и понимаю, что мне еще хочется ей сказать. Но не всегда знаю, как это сформулировать. Ведь я уже так много всего сказал, а повторяться не хочется. И мне хочется снова пропитаться русской деревней для того, чтобы окунуться в старый мир — иногда есть в этом потребность. Но я слишком стал городским и, соответственно, человеком дороги. Прошел такой большой путь и так изменился, что того, каким я был раньше, наверное, нет.
Горшок сделал рок-оперу TODD…
Кстати, никогда этого не говорил, но сейчас скажу. К самой идее TODD я не питал особых эмоций и не стремился увидеть ее воплощение. Не очень люблю истории, где главный герой плавно уходит во мрак. Но песня «На краю» — шедевр. Я бы с удовольствием написал на эту песню текст, если бы Миха ее в свое время сделал для «Короля и Шута».
Вот и Алексей Горшенев (брат Михаила. — Прим.ред.) недавно выпустил музыкальную постановку «Фауст». У вас есть задумка написать большой формат?
У меня есть Агата. И пока я с парнями занимаюсь группой «КняZz» и всем, что выше перечислил, она продюсирует другие проекты на базе нашего мира, колоссально мне помогая. У нас большие планы, и сейчас несколько крупных проектов на стадии подготовки к запуску. Пока не могу раскрывать деталей, но скажу, что вышедший сериал — это не финал. Вообще у нас большая команда, и меня радует, что она растет. Подтягиваются «свои люди», на которых ты смело можешь положиться. Это позволяет работать одновременно сразу во многих направлениях. Что мы и делаем.
Чувствуете себя счастливым человеком?
Счастье — это чувство в моменте, которое люди могут испытывать в различные мгновения своей жизни. Но это не перманентное состояние. Когда ты приехал на Финский залив, ножки помочил, выдохнул, по сторонам посмотрел — э то может быть счастливым мгновением. Отпустил ненужное, подумал о бесконечности. А потом сел в такси, застрял в пробке и забыл о счастье. (Смеется.)
Текст: Наташа Хомякова
Фото: Валентин Блох
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