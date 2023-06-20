Андрей Князев: «Я не ожидал, что "Короля и Шута" начнут воспринимать те, кто в другой ситуации никогда бы не включил нашу музыку»

С момента выхода сериала «Король и Шут» аудитория группы на «Яндекс. Музыке» увеличилась на два миллиона слушателей! А что важного и ценного сериал дал лично вам?

Сам факт того, что сериал вышел, — уже достижение всей многолетней работы группы «Король и Шут». Это то, о чем мы не могли мечтать. Миха не застал этого, но у нас — его близких друзей — есть ощущение, что он все равно участвовал в процессе. Это и не удивительно: вся работа крутилась вокруг него, команда и актер (Константин Плотников. — Прим. ред.) воссоздали разные периоды его жизни, углубляясь в его образ, изучая Миху как личность. И так временной отрезок между прошлым и настоящим стирался! Кроме того, сериал рассказал о нас молодежи. Новое поколение формируется на основе своих новых реалий, и не сказать, что «Король и Шут» в них активно присутствовал. Может, родители кому‑то нашу музыку и включали, но массово эта история среди подростков не работала. А сейчас они повально начали нас слушать. И это здорово. Мы даем свой мир новому поколению.

Поклонники могут рассчитывать на второй сезон? В сериале две линии: не только история группы, но и сказочная — по песням «Короля и Шута». У нее точно может быть развитие.

Здесь мы не можем раскрывать все карты. Но скажу одно, что на базе нашего творчества сейчас формируется масса предложений, и мы, разумеется, выбираем все то, что может принести пользу миру «Короля и Шута», расширяя его и приобщая тех, кто не был знаком с нашей темой. Сейчас многие увидели, что наше творчество не утратило актуальности даже после завершения деятельности коллектива.