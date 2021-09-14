Актер Сергей Дрейден: «Если читаю сценарий и мне неинтересно, зачем мне это?»

Сегодня, 14 сентября, Сергею Симоновичу исполняется 80 лет. Легендарный ленинградский и петербургский актер вернулся на сцену БДТ — и (как и всегда виртуозно!) играет главную роль Ивана Ильича Туба в спектакле Андрея Могучего по мотивам вселенной Олеши «Три толстяка. Эпизод 7 Учитель». Сергей Дрейден — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Театр». А еще в ограниченном прокате в кино идет фильм «Блокадный дневник», за роль в котором актер получил «Нику».
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Сергей Симонович сфотографирован в Таврическом саду с собакой Тишей. Этот кадр рифмуется с фотографией, сделанной «Собака.ru» в 2010 году, когда Дрейден стал лауреатом ТОП 50 за роль в фильме Бориса Хлебникова «Сумасшедшая помощь!»
К 75-летию Сергея Симоновича документалист Владимир Непевный снял фильм о нем под названием «Дрейден-сюита». Сегодня, 14 сентября, тоже юбилей: 80-летие актера и художника. И если продолжать музыкальные метафоры, Дрейден — не просто сюита, а эпический цикл наподобие «Кольца Нибелунгов» или космогонической мистерии LICHT Штокхаузена. Совпадение, но в ней семь опер, как и эпизодов в театральном проекте Андрея Могучего и команды БДТ по мотивам сказочной повести Юрия Олеши (хотя публике явили лишь три — остальные части умышленно пропущены). Благодаря Дрейдену получивший подзаголовок «Учитель» третий (и он же эпизод седьмой) спектакль — о диктатуре, репрессиях и песках времени, что погребают под собой все, — вышел, пожалуй, самым человечным в серии.
Охватить весь масштаб личности Сергея Симоновича в одном интервью невозможно. Мы приведем только семь разнородных и нелинейных эпизодов-высказываний — фрагментов одной грандиозной и очень петербургской мозаики. На всякий случай: вы точно видели Сергея Симоновича в перестроечном хите «Окно в Париж» и в «Русском ковчеге» Сокурова, снятом одним кадром в Эрмитаже.
Эпизод 1, в котором Сергей Дрейден соглашается сыграть в «Трех толстяках»
«Для всего, что касается ретроспективной и воспоминательной части, есть одно название — это зеркало обратного вида. На велосипедах в моем детстве устанавливалась такая штучка, сейчас ее почти не бывает. Вот и у меня позади теперь больше, чем впереди. Если направить это мое личное зеркало к “Трем толстякам”, то начало было простым. Мне позвонил художник спектакля Александр Шишкин и говорит: “Сергей Симонович, тут Могучий стесняется, но хотел бы предложить роль”. С Шишкиным мы делали спектакль “Вино из одуванчиков” в ТЮЗе им. Брянцева, а в галерее “Борей” выставлялись работы Александра и арт-объединения “Паразит”, в которое он входит (президент “Борея” — жена Сергея Дрейдена Татьяна Пономаренко. — Прим. ред.). С Андреем Могучим мы тоже были знакомы: обсуждали сотрудничество, когда он только принял БДТ как руководитель, а еще участие в постановке бельгийца Люка Персеваля “ROMEO & JULIET, или Милосердная земля”. Я тогда понял, что не смогу встроиться в тот спектакль. А про “Трех толстяков” сразу ответил: “Когда мы встречаемся?” — хотя две предыдущие части не видел».
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Фото: Станислав Левшин, предоставлены пресс-службой БДТ
Эпизод 2, в котором репетиции идут, как на старом «Ленфильм»
«Встречаться с Могучим, Шишкиным и драматургом Светой Щагиной мы начали с октября 2019-го. Они в первый же день повели меня в репетиционный зал БДТ, который сильно изменился с тех пор, что я тут не был. Там уже стоял телевизор, который есть в самом спектакле, и даже находился песок, сыплющийся в первом акте. В юности я не допускался за кулисы БДТ, хотя и побывал в кабинете у Георгия Александровича Товстоногова (Сергей Дрейден познакомился с Товстоноговым подростком в Комарово. — Прим. ред.). А с 1997 года играл на Малой сцене в “Отце” по Стриндбергу в постановке Григория Дитятковского и на Большой — в спектакле Адольфа Шапиро “Лес”. Еще в 2004-м была“Двенадцатая ночь”, тоже в версии Дитятковского.
Весь процесс поиска материала и подготовки был похож на тот, что я застал на “Ленфильме” (Сергей Симонович в эпизодах начал сниматься еще в студенческие годы, в 1960-е. — Прим. ред.), когда режиссер посвящает всю группу в кухню сценария. Я сразу понял, что попал туда, где мне близко и рождается настоящая театральная литература. В какой-то момент возник прием, что мы используем в спектакле изумительные тексты философов, и такой нюанс, как мои рисунки 1980-х, основанные на воспоминаниях мамы, как папу арестовали под Новый год как врага народа. И том, как она это от меня скрывала, чтобы защитить».
Эпизод 3, в котором Дрейден поступает на актерский в ЛГИТМИК
«У меня не было намерения быть актером. Так случилось, потому что в десятом классе я задружился с замечательным первым курсом театрального института на Моховой. С ними я общался больше, чем со школой, которую не любил. Все само как-то завершилось аттестатом, а тройки в нем — ну, подумаешь: я уже жил другой жизнью и не придавал этому значения. Когда занялся актерством, меня увлекла настоящая драматургия и литература. Но это уже заслуга и отца с мамой — я же не на улице образовывался, хотя и перехватил там пару моментов (мама Сергея Дрейдена — актриса Зинаида Донцова, папа — театровед Симон Дрейден. — Прим. ред.). Я и сейчас спокойно хожу по городу — у меня есть привычка наблюдать за людьми и общаться с ними.
Мама выступала как чтица, и я, маленький, ездил с ней на концерты в дома отдыха на Финском заливе. Она говорила, что не начинает, пока не найдет в зале среди лиц хотя бы одно, кому захочется что-то сообщить. И только тогда читала: “Ги де Мопассан. «Порт»”».
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Кадр из фильма «Сумасшедшая помощь»
Эпизод 4, в котором кинорежиссеры находят актера в фильмах друг друга
«Часто возникают цепочки ролей — дорога бежит навстречу. Совершенно мне незнакомый Боря Хлебников, чье очень понравившееся мне “Свободное плавание” я случайно посмотрел на кассете у друга в Гамбурге, предложил сыграть в его фильме “Сумасшедшая помощь”, потому что увидел меня в “Многоточии” у Андрея Эшпая. Из моего героя там, когда он пьяненький, выходит такая совершенно фантасмагорическая личность, что и зацепило Борю. Эта сцена, кстати, снята одним кадром, как и “Русский ковчег” Александра Сокурова. А до “Ковчега” у меня был спектакль “Немая сцена” по Гоголю, в котором я исполнял все роли. От каждой работы ты получаешь навык и дальше можешь уже больше. Это как в рисовании».
Эпизод 5, в котором экспедиции — геологические
«Уже во взрослом состоянии, когда мне было 40 — 45, я три лета подряд уходил в геологические экспедиции. Это восполнило пионерские походы, которых у меня было мало: ни альпинистом, ни туристом я не был, хотя дальние поездки совершал. В свое время, например, объехал Крым на велосипеде. Я рассматриваю любую настоящую работу как экспедицию, потому что там есть подготовка, само осуществление и воспоминания по окончании. Скажем, как на “Блокадном дневнике” (фильм вышел в ограниченный прокат с 8 сентября, он стал лучшим на ММКФ, «Золотом орле» и «Нике»; также Сергей Дрейден получил «Нику» за лучшую роль второго плана. — Прим. ред.)».
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кадр из фильма «Блокадный дневник»
Эпизод 6, в котором рассказывает про «Блокадный дневник» и фильм о Дрейдене
«Режиссер Андрей Зайцев сейчас готовит из “Блокадного дневника” большой материал для телевидения — на четыре серии. Он шел к этой картине лет десять и специально выбрал оператором документалистку Иру Уральскую, чтобы изображение получилось особым. Недавно он приезжал с группой и снимал меня восемь дней дома — в мансарде на Литейном, осенью будет превращать это в кино. У меня вообще есть редкая счастливая возможность: общаться и работать только с теми, с кем хочется».
Эпизод 7, в котором говорится про планы
«Во мне есть трусость, паника, меня легко напугать. Я очень боюсь смалодушничать. Из меня можно достать много того, чего бы я не хотел. Но тем не менее я могу отказываться от того, что не нравится. Меня не заваливают предложениями, это чаще всего роли каких-нибудь шутливых дедушек. Если читаю сценарий и мне неинтересно, зачем мне это? Если существует настоящая литература, к чему ширпотреб и конвейер? У меня есть театр, и вот Андрей Эшпай затеял новый фильм с Ксенией Раппопорт — снимали его летом на Волге».
Текст: Елена Анисимова
Фото: Евгений Мохорев
«Собака.ru»
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