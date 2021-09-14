Актер Сергей Дрейден: «Если читаю сценарий и мне неинтересно, зачем мне это?»

Эпизод 2, в котором репетиции идут, как на старом «Ленфильм»

«Встречаться с Могучим, Шишкиным и драматургом Светой Щагиной мы начали с октября 2019-го. Они в первый же день повели меня в репетиционный зал БДТ, который сильно изменился с тех пор, что я тут не был. Там уже стоял телевизор, который есть в самом спектакле, и даже находился песок, сыплющийся в первом акте. В юности я не допускался за кулисы БДТ, хотя и побывал в кабинете у Георгия Александровича Товстоногова (Сергей Дрейден познакомился с Товстоноговым подростком в Комарово. — Прим. ред.). А с 1997 года играл на Малой сцене в “Отце” по Стриндбергу в постановке Григория Дитятковского и на Большой — в спектакле Адольфа Шапиро “Лес”. Еще в 2004-м была“Двенадцатая ночь”, тоже в версии Дитятковского.

Весь процесс поиска материала и подготовки был похож на тот, что я застал на “Ленфильме” (Сергей Симонович в эпизодах начал сниматься еще в студенческие годы, в 1960-е. — Прим. ред.), когда режиссер посвящает всю группу в кухню сценария. Я сразу понял, что попал туда, где мне близко и рождается настоящая театральная литература. В какой-то момент возник прием, что мы используем в спектакле изумительные тексты философов, и такой нюанс, как мои рисунки 1980-х, основанные на воспоминаниях мамы, как папу арестовали под Новый год как врага народа. И том, как она это от меня скрывала, чтобы защитить».