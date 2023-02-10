Кто и как делает город лучше? Объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2023

Мы проведем гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», уже в шестой раз. В гостинице «Астория» соберутся активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы будем чествовать тех, чьи инициативы и проекты стали самыми громкими и важными за последний год — непростой год.