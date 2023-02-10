Кто и как делает город лучше? Объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2023

«Собака.ru» бесконечно ценит тех, кто делает Петербург лучше и круче. Именно поэтому мы ежегодно отмечаем и привечаем авторов самых резонансных и полезных социокультурных проектов. Этот год — не исключение. В четверг, 16 февраля состоится церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2023.
Мы проведем гала-ужин, посвященный лауреатам премии «Петербург будущего», уже в шестой раз. В гостинице «Астория» соберутся активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы будем чествовать тех, чьи инициативы и проекты стали самыми громкими и важными за последний год — непростой год.
В этот раз «Собака.ru» наградит героев в четырнадцати номинациях: «Ресайкл-проект года», «Инклюзивный проект года», «Реставрация года», «Культурное пространство года», «Общественное пространство года», «Заявка года», «Книга года», «Выставка года», «Каток года», «Спортивная сенсация года», «Коллаборация года», «Транспорт года», «Частная реставрация года» и «Медиакейс года». Имена петербуржцев, которые несмотря ни на что делают наш город лучше, уже известны. Итак, объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2023!
Ресайкл-проект года
Никита Андреев и команда / кирпичи Фальконье
Инклюзивный проект года
Пространство «Нормальное место»
Реставрация года
Катальная горка в Ораниенбауме
Культурное пространство года
Общественное пространство года
Заявка года
Книга года
Татьяна Княжицкая / «Витражи Петербурга»
Выставка года
Выставка-путешествие «Балабанов»
Каток года
Спортивная сенсация года
FK Ramps — скейтпарк на набережной Макарова почти 5 000 квадратных метров
Коллаборация года
«Эталон», БФ «Система» и «Зеленый Петербург»
Транспорт года
Электрогрузомобиль
Частная реставрация года
Леонид Алексеев и Александр Сергеев
Медиакейс года
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