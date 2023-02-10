18+
  • Город
  • Город
  • Петербург будущего 2023
Город

Кто и как делает город лучше? Объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2023

Поделиться:

«Собака.ru» бесконечно ценит тех, кто делает Петербург лучше и круче. Именно поэтому мы ежегодно отмечаем и привечаем авторов самых резонансных и полезных социокультурных проектов. Этот год — не исключение. В четверг, 16 февраля состоится церемония награждения премии «Петербург будущего» — 2023.

Мы проведем гала-ужин, посвященный лауреатам премии  «Петербург будущего», уже в шестой раз. В гостинице «Астория» соберутся активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Вместе мы будем чествовать тех, чьи инициативы и проекты стали самыми громкими и важными за последний год — непростой год.

В этот раз «Собака.ru» наградит героев в четырнадцати номинациях: «Ресайкл-проект года», «Инклюзивный проект года», «Реставрация года», «Культурное пространство года», «Общественное пространство года», «Заявка года», «Книга года», «Выставка года», «Каток года», «Спортивная сенсация года», «Коллаборация года», «Транспорт года», «Частная реставрация года» и «Медиакейс года». Имена петербуржцев, которые несмотря ни на что делают наш город лучше, уже известны. Итак, объявляем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2023!

Ресайкл-проект года

Никита Андреев и команда / кирпичи Фальконье 

Инклюзивный проект года

Пространство «Нормальное место» 

Реставрация года

Катальная горка в Ораниенбауме 

Культурное пространство года

Дом Радио 

Общественное пространство года

Сообщество в Новой Голландии

Заявка года

Культурный квартал Брусницын

Книга года

Татьяна Княжицкая / «Витражи Петербурга»

Выставка года

Выставка-путешествие «Балабанов»

Каток года

«Флагшток»

Спортивная сенсация года

FK Ramps — скейтпарк на набережной Макарова почти 5 000 квадратных метров 

Коллаборация года

«Эталон», БФ «Система» и «Зеленый Петербург»

Транспорт года

Электрогрузомобиль 

Частная реставрация года

Леонид Алексеев и Александр Сергеев

Медиакейс года

Проекты Art Science ИТМО

 

Вспоминаем лауреатов премии «Петербург будущего» — 2022

Следите за нашими новостями в Telegram
Теги:
Петербург будущего 2023

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: