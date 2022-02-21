Участники планируемого пробега в поддержку идеолога бойкота QR-кодов Коновалова стали получать письма от прокуратуры

По данным журналистов, одной девушке, которая хотела принять участие в мероприятие, прислали письмо с требованием явиться в прокуратуру. В нем сказано, что петербурженка, «согласно сведениям правоохранительных органов, является участником публичного мероприятия, которое может быть сопряжено с экстремистской деятельностью». Она не пожелала идти в прокуратуру.

О похожем письме заявила еще одна девушка. Она явилась по повестке, где ей вручили предостережение о наказании за участие в подобном мероприятии и пригрозили штрафом до 300 тысяч рублей.

Третьего человека, которого в полиции прозвали организатором пробега, пригрозили штрафом за организацию несогласованного мероприятия. Он свою причастность отрицает.

Напомним, сторонники арестованного предпринимателя и идеолога бойкота QR-кодов Александра Коновалова планируют провести автопробег в его поддержку. Об этом сообщается в тематическом Telegram-канале.