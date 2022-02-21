Участники планируемого пробега в поддержку идеолога бойкота QR-кодов Коновалова стали получать письма от прокуратуры

Трое петербуржцев, которые высказывались против QR-кодов в общественных местах, рассказали, что их разыскали правоохранительные органы. Предполагается, что это связано с автопробегом, который планируется провести 23 февраля в поддержку идеолога бойкота QR-кодов Александра Коновалова, пишет «Ротонда».
По данным журналистов, одной девушке, которая хотела принять участие в мероприятие, прислали письмо с требованием явиться в прокуратуру. В нем сказано, что петербурженка, «согласно сведениям правоохранительных органов, является участником публичного мероприятия, которое может быть сопряжено с экстремистской деятельностью». Она не пожелала идти в прокуратуру.
О похожем письме заявила еще одна девушка. Она явилась по повестке, где ей вручили предостережение о наказании за участие в подобном мероприятии и пригрозили штрафом до 300 тысяч рублей.
Третьего человека, которого в полиции прозвали организатором пробега, пригрозили штрафом за организацию несогласованного мероприятия. Он свою причастность отрицает.
Напомним, сторонники арестованного предпринимателя и идеолога бойкота QR-кодов Александра Коновалова планируют провести автопробег в его поддержку. Об этом сообщается в тематическом Telegram-канале.
В декабре 2020 года предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.
В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и обещепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился собственный сайт, который уже ликвидирован. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга. В конце января бойкотирующие QR-коды планировали провести освободительный поход к закрытым ресторанам на Рубинштейна. К тому моменту вход в них в течение нескольких дней охраняли полицейские.
28 января Александр Коновалов был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Его арестовали до конца марта. В Сети требуют освободить предпринимателя.
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