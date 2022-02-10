Сторонники арестованного идеолога бойкота QR-кодов Коновалова планируют провести автопробег в его поддержку

Как сообщается в Telegram-канале «Свободу Коновалову!», автопробег может пройти в Петербурге 23 февраля. Поддерживающие предпринимателя также размещают фотографии своих автомобилей с наклейками, содержащими призывы освободить идеолога QR-кодов.

Как пишет Znak.com со ссылкой на Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, организаторы автопробега акцию не согласовывали. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, комментировать анонс отказались.