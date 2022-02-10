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Сторонники арестованного идеолога бойкота QR-кодов Коновалова планируют провести автопробег в его поддержку

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Сторонники арестованного предпринимателя и идеолога бойкота QR-кодов Александра Коновалова планируют провести автопробег в его поддержку. Об этом сообщается в тематическом Telegram-канале.

Как сообщается в Telegram-канале «Свободу Коновалову!», автопробег может пройти в Петербурге 23 февраля. Поддерживающие предпринимателя также размещают фотографии своих автомобилей с наклейками, содержащими призывы освободить идеолога QR-кодов. 

Как пишет Znak.com со ссылкой на Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, организаторы автопробега акцию не согласовывали. В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, комментировать анонс отказались.

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В декабре 2020 года предприниматель Александр Коновалов запустил «Карту сопротивления» с заведениями общепита Петербурга, продолжающими работать в условиях ограничений по коронавирусу. По его словам, «расчет простой» — если все будут работать открыто, тогда больше шансов, что к несогласному общепиту прислушаются. Спустя несколько дней после появления карты ее было решено закрыть. Тогда авторам удалось «достучаться», а власть «наконец услышала» бизнес.

В январе 2021-го, после введения в Петербурге системы QR-кодов для общественных мест и обещепита, Коновалов стал идеологом бойкота проверки сертификатов о вакцинации. У движения появился собственный сайт, который уже ликвидирован. Всего к бойкоту присоединились 176 заведений Петербурга. В конце января бойкотирующие QR-коды планировали провести освободительный поход к закрытым ресторанам на Рубинштейна. К тому моменту вход в них в течение нескольких дней охраняли полицейские.

28 января Александр Коновалов был задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве. Его арестовали до конца марта. В Сети требуют освободить предпринимателя

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