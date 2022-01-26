Как правоохранители четвертый день дежурят у запечатанных заведений улицы Рубинштейна. Фоторепортаж

Мы уже рассказывали о том, как рестораны, магазины и даже медицинские учреждения(!) в Петербурге присоединяются к так называемой «карте сопротивления», на которой обозначены заведения, открыто отказывающиеся проверять QR-коды.

В ночь на 22 января в Петербурге провели рейды по некоторым барам и ресторанам, которые присоединились к «карте сопротивления» — на ней обозначены кафе, магазины и даже медицинские учреждения, бойкотирующие QR-коды (176!). По их итогам опечатали 20 заведений.