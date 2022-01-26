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Тенденции

Как правоохранители четвертый день дежурят у запечатанных заведений улицы Рубинштейна. Фоторепортаж

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В Петербурге почти две сотни заведений, среди которых кафе, рестораны и бары, открыто бойкотируют проверять у посетителей QR-коды. В выходные правоохранители провели по городу рейды и опечатали 20 мест-нарушителей. Идеолог QR-сопротивления Александр Коновалов организовал освободительный поход к дверям закрытых заведений — но им навстречу вышли автозаки Росгвардии. Редакция «Собака.ru» вышла на улицу Рубинштейна оценить обстановку на четвертый день увлекательной саги!

Бар Vice City (в прошлом «»Трудовые будни») 25 января

Мы уже рассказывали о том, как рестораны, магазины и даже медицинские учреждения(!) в Петербурге присоединяются к так называемой «карте сопротивления», на которой обозначены заведения, открыто отказывающиеся проверять QR-коды.

В ночь на 22 января в Петербурге провели рейды по некоторым барам и ресторанам, которые присоединились к  «карте сопротивления» — на ней обозначены кафе, магазины и даже медицинские учреждения, бойкотирующие QR-коды (176!). По их итогам опечатали 20 заведений.

Антон Нечипоренко

Полиция и Росгвардия под вывеской детского театра «Зазеркалье» в ночь на 22 января

В субботу при участии профильных комитетов правительства Петербурга, Роспотребнадзора и сотрудников полиции были проведены осмотры 20 заведений. Все они работали ночью и без проверки QR-кодов. На 103 человек, которые находились в данных заведениях, составили протоколы об административных правонарушениях. 

Дарья Павлюкевич

Бар Vice City (в прошлом «»Трудовые будни») 24 января

Дарья Павлюкевич

Автобус Росгвардии

Дарья Гладких
Дарья Гладких

Сегодня, 25 января, на Рубинштейна днем столпились неравнодушные журналисты, прохожие, жильцы, полицейские и росгвардейцы. «Полицейские пытаются сместить людей с проезжей части на тротуары, но там снег и лед. Мало кто признается в своей принадлежности сопротивлению», — передает «Фонтанка». Александру Коновалову уже выдано предостережение о проведении массовой акции «освободительный поход».

Дарья Гладких
Дарья Гладких

По итогу стихийная акция на улице Рубинштейна завершилась без каких-либо эксцессов: владельцев и сотрудников в заведения не пустили, однако, по сообщениям ведомств, никого и не задержали.

В Петербурге заведения открыто бойкотируют QR-коды. Мы задали 5 вопросов идеологу этого движения о прививках, санкциях и здоровье людей

 

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