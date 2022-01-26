Как правоохранители четвертый день дежурят у запечатанных заведений улицы Рубинштейна. Фоторепортаж

В Петербурге почти две сотни заведений, среди которых кафе, рестораны и бары, открыто бойкотируют проверять у посетителей QR-коды. В выходные правоохранители провели по городу рейды и опечатали 20 мест-нарушителей. Идеолог QR-сопротивления Александр Коновалов организовал освободительный поход к дверям закрытых заведений — но им навстречу вышли автозаки Росгвардии. Редакция «Собака.ru» вышла на улицу Рубинштейна оценить обстановку на четвертый день увлекательной саги!
Бар Vice City (в прошлом «»Трудовые будни») 25 января
Мы уже рассказывали о том, как рестораны, магазины и даже медицинские учреждения(!) в Петербурге присоединяются к так называемой «карте сопротивления», на которой обозначены заведения, открыто отказывающиеся проверять QR-коды.
В ночь на 22 января в Петербурге провели рейды по некоторым барам и ресторанам, которые присоединились к «карте сопротивления» — на ней обозначены кафе, магазины и даже медицинские учреждения, бойкотирующие QR-коды (176!). По их итогам опечатали 20 заведений.
Полиция и Росгвардия под вывеской детского театра «Зазеркалье» в ночь на 22 января
В субботу при участии профильных комитетов правительства Петербурга, Роспотребнадзора и сотрудников полиции были проведены осмотры 20 заведений. Все они работали ночью и без проверки QR-кодов. На 103 человек, которые находились в данных заведениях, составили протоколы об административных правонарушениях.
Сегодня, 25 января, на Рубинштейна днем столпились неравнодушные журналисты, прохожие, жильцы, полицейские и росгвардейцы. «Полицейские пытаются сместить людей с проезжей части на тротуары, но там снег и лед. Мало кто признается в своей принадлежности сопротивлению», — передает «Фонтанка». Александру Коновалову уже выдано предостережение о проведении массовой акции «освободительный поход».
По итогу стихийная акция на улице Рубинштейна завершилась без каких-либо эксцессов: владельцев и сотрудников в заведения не пустили, однако, по сообщениям ведомств, никого и не задержали.
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