Петербуржцы все еще жалуются на невывоз мусора после Нового года

В свою очередь региональный оператор рассказал о том, что за минувшие сутки вновь было вывезено более 42 тысяч кубометров отходов — это более чем в два раза выше средних показателей. Всего за три дня объем вывезенных отходов составил более 117 тысяч кубометров.

Как добавили в «НЭО», каждый проблемный адрес оперативно поступает в работу диспетчеру, который передает информацию перевозчику. «Все ресурсы регионального оператора брошены на нормализацию ситуации в городе», — говорится в сообщении.