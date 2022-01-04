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Петербуржцы все еще жалуются на невывоз мусора после Нового года

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Жители Петербурга продолжают жаловаться не переполненные баки с мусором. В частности, об этом рассказали «Фонтанке» очевидцы.

По информации издания, только за сегодняшнее утро о такой проблеме сообщили жители ЖК «Классика», жилого квартала на Обручевых, 5, по Байконурской, 3, и других домов. По словам петербуржцев, доступ к контейнерным площадкам свободен, но мусоровозы все равно не приезжают, даже несмотря на многочисленные заявки.

Кроме того, в соцсетях пользователи продолжают показывать фотографии с горой мусорных мешков возле баков. Один из жителей ЖК «Лондон Парк» на проспекте Просвещения выложил такие фотографии в сообществе «ДТП И ЧП Петербурга».

В свою очередь региональный оператор рассказал о том, что за минувшие сутки вновь было вывезено более 42 тысяч кубометров отходов — это более чем в два раза выше средних показателей. Всего за три дня объем вывезенных отходов составил более 117 тысяч кубометров.

Как добавили в «НЭО», каждый проблемный адрес оперативно поступает в работу диспетчеру, который передает информацию перевозчику. «Все ресурсы регионального оператора брошены на нормализацию ситуации в городе», — говорится в сообщении.

Напомним, после Нового года, когда вступила в силу мусорная реформа, петербуржцы начали жаловаться на переполненные мусорные баки. Они показывали в соцсетях соответствующие фотографии и указывали адреса в комментариях группы «Невский экологический оператор». Государственная жилищная инспекция Петербурга возбудила 19 административных дел из-за несвоевременного ввоза мусора с контейнерных площадок рядом с жилыми домами.

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