Художник Илья Тихомиров выпустил карточки с инструкцией, как правильно подготовится к зиме в Петербурге

Всего на десяти карточках Тихомиров просит у «доброго Дедушки Мороза» принести соль, гранитную крошку, песок, альпинистские кошки, салазки, лом, строительную каску и рулон бинтов, чтобы быть готовым ко всем сюрпризам петербургской зимы.

Напомним, летом 2021 года Илья Тихомиров выпустил карточки с советами, что делать, чтобы «совсем не загнуться» от жары. В своих работах художник часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам, а также вместе с петербуржцами отпраздновал открытие трех новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

А еще Тихомиров не только создает шуточные открытки в стихах и иллюстрации к событиям Петербурга, но и собирает фотографии советских вывесок, сохранившихся и по сей день.