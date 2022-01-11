18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Художник Илья Тихомиров выпустил карточки с инструкцией, как правильно подготовится к зиме в Петербурге

Поделиться:

Устали от гололеда и гор снега? Петербургский художник Илья Тихомиров составил для горожан памятку, какие предметы пригодятся, чтобы справится с зимними погодными вызовами. Обязательно сохраняйте себе — пригодится!

Всего на десяти карточках Тихомиров просит у «доброго Дедушки Мороза» принести соль, гранитную крошку, песок, альпинистские кошки, салазки, лом, строительную каску и рулон бинтов, чтобы быть готовым ко всем сюрпризам петербургской зимы.

Напомним, летом 2021 года Илья Тихомиров выпустил карточки с советами, что делать, чтобы «совсем не загнуться» от жары. В своих работах художник часто иллюстрирует Петербург. «Метро в картинках», «Петербургский зодиак», «СМС от МЧС», «С утра до вечера по-петербургски» — эти и другие проекты он опубликовывает в тематическом паблике. Напомним, в 2016 году Илья Тихомиров выпустил поэму о городском метро в картинках, в 2017 вместе с художницей Анной Богатиковой опубликовал его пешеходную карту, а в 2018 — уже ставшую легендарной (и злободневной!) работу-посвящение новым названиям российских аэропортов. Ранее Тихомиров также выпустил новую серию шуточных открыток — в этот раз они посвящены городским вывескам, а также вместе с петербуржцами отпраздновал открытие трех новых станций метрополитена — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». 

А еще Тихомиров не только создает шуточные открытки в стихах и иллюстрации к событиям Петербурга, но и собирает фотографии советских вывесок, сохранившихся и по сей день.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: