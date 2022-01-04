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Здоровье

Почти 30 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда

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За минувшие сутки 27 петербуржцев пострадали из-за гололеда. Как пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, все они обратились за медпомощью.

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Все пострадавшие упали из-за гололеда и получили различные травмы. При этом 1 января примерное такое же количество людей, а именно 29, попали в больницы по той же причине. Происходит это из-за того, что петербуржцы под слоем снега не замечают скользкий лед. Уборка улиц по-прежнему оставляет желать лучшего.

Напомним, ранее власти Петербурга обсудили в ходе трансляции на странице губернатора Александра Беглова проблему некачественной уборки снега. Один из участников заявил, что проблема заключается в местоположении города (что? да!). Однако Беглов сказал, что «самый главный ответственный за уборку снега — это губернатор». По его словам, именно губернатор «должен и обязан организовать этот процесс».

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