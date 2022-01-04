Почти 30 жителей Петербурга получили травмы из-за гололеда

Напомним, ранее власти Петербурга обсудили в ходе трансляции на странице губернатора Александра Беглова проблему некачественной уборки снега. Один из участников заявил, что проблема заключается в местоположении города (что? да!). Однако Беглов сказал, что «самый главный ответственный за уборку снега — это губернатор». По его словам, именно губернатор «должен и обязан организовать этот процесс».