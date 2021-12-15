Беглов по телефону (и на камеру!) раскритиковал коммунальщиков за плохую уборку снега

На телеканале «Россия-1» вышел сюжет об уборке снега в Петербурге. В ролике поучаствовал и губернатор Александр Беглов — он по телефону и на камеру раскритиковал работу коммунальщиков.
«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний и ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле», — говорит по телефону Беглов.
Фрагмент передачи с говорящим по телефону Бегловым в своем Telegram-канале выложил блогер и урбанист Илья Варламов. «Я видел порнофильм, который начинается абсолютно так же…», — подписал он пост.
«Кто видел, а кто-то живет в этом порно фильме», — комментируют петербуржцы. «"Эффективные" российские чиновники пытаются сыграть Наливкина?», «Актеры, у которых еще нет "Оскара"», «А у телефона штепсель в розетку был вставлен?», «Голосовуху бы в WhatsApp еще кинул», «Классный аматюр, главное, что стабильно раз в году выходит серия», — также пишут в комментариях под постом Варламова.
Как оказалось, зимой с крыши в Петербурге может упасть не только снежная глыба. Не верите? Посмотрите сами — и берегите голову от случайного падения на нее лопаты.
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