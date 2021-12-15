18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Беглов по телефону (и на камеру!) раскритиковал коммунальщиков за плохую уборку снега

Поделиться:

На телеканале «Россия-1» вышел сюжет об уборке снега в Петербурге. В ролике поучаствовал и губернатор Александр Беглов — он по телефону и на камеру раскритиковал работу коммунальщиков.

«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний и ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле», — говорит по телефону Беглов.

Фрагмент передачи с говорящим по телефону Бегловым в своем Telegram-канале выложил блогер и урбанист Илья Варламов. «Я видел порнофильм, который начинается абсолютно так же…», — подписал он пост.

«Кто видел, а кто-то живет в этом порно фильме», — комментируют петербуржцы. «"Эффективные" российские чиновники пытаются сыграть Наливкина?», «Актеры, у которых еще нет "Оскара"», «А у телефона штепсель в розетку был вставлен?», «Голосовуху бы в WhatsApp еще кинул», «Классный аматюр, главное, что стабильно раз в году выходит серия», — также пишут в комментариях под постом Варламова.

Как оказалось, зимой с крыши в Петербурге может упасть не только снежная глыба. Не верите? Посмотрите сами — и берегите голову от случайного падения на нее лопаты.

Почему (ну серьезно!) зима каждый год приходит «неожиданно», а города утопают в сугробах? А в Скандинавии так же? Отвечает эксперт

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: