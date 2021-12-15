Беглов по телефону (и на камеру!) раскритиковал коммунальщиков за плохую уборку снега

«Я понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной расхлябленностью управляющих компаний и ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле», — говорит по телефону Беглов.

Фрагмент передачи с говорящим по телефону Бегловым в своем Telegram-канале выложил блогер и урбанист Илья Варламов. «Я видел порнофильм, который начинается абсолютно так же…», — подписал он пост.