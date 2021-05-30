Александр Пелевин с книгой «Покров-17» стал победителем премии «Национальный бестселлер»

При этом голоса членов жюри сначала распределились поровну — впервые в истории. «В "Покрове-17" очень сильные и современные образы, показывается некий мир, который может быть совершенно иным, чем мы привыкли. Иным в силу нашего неосторожного обращения с новейшими технологическими достижениями, обращением с оружием, мир, в котором мы не все понимаем. Как сейчас с появлением пандемии нам тоже пришлось жить в иной реальности, носить маски, следить за своим поведением и обеспечивать безопасность своим близким», — отметил Григорий Ивлиев, член правления Союза писателей России.

Среди финалистов также были Михаил Гиголашвили («Кока»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Иван Шипнигов («Стрим») и Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия»).