СМИ: в Колпино 12-летнюю школьницу доставили в больницу с переломом шеи после падения в сугроб

Как сообщают в правоохранительных органах, днем 12 января девочка неудачно упала в сугроб и повредила шею. Вечером ее доставили в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.