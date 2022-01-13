СМИ: в Колпино 12-летнюю школьницу доставили в больницу с переломом шеи после падения в сугроб

В Колпино 12-летняя школьница получила серьезную травму шеи после падения в сугроб. Ребенка госпитализировали, по данному факту проводится проверка, пишет 78.ru.
Как сообщают в правоохранительных органах, днем 12 января девочка неудачно упала в сугроб и повредила шею. Вечером ее доставили в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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