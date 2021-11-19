Петербуржцы установили новый рекорд вакцинации за сутки — третий за месяц

Петербуржцы установили новый, третий за месяц рекорд вакцинации — за сутки первую прививку поставили более 21 тысячи человек.
Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, новый рекорд был установлен по итогам среды, 17 ноября. В тот день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 21 139 человек, всего сделано 35 913 инъекций.
В городе продолжает увеличиваться число мобильных пунктов вакцинации — оно достигло 50. 18 ноября совместными усилиями поликлиники №37 и стоматологической поликлиники №9 прививочный кабинет открылся на площадке по адресу улица Чайковского, 27. Он будет работать по будним дням в одну смену — с 09:30 до 13:00 или с 15:00 до 19:30 (поочередно). Этот пункт будет принимать преимущественно людей старше 60 лет.
Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 18 ноября в городе привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 937 378 человек, за сутки — 14 133. Закончили цикл 2 052 908 и 14 048 петербуржцев соответственно. Запас вакцины в городе — 544 705.
Напомним, ранее в Комитете по здравоохранению рассказали, как болеют коронавирусом привитые от него петербуржцы. Процент госпитализированных с прививкой не превышает 20 — большинство попавших в медицинские учреждения были привиты только одним компонентом, либо с момента полной вакцинации прошло более полугода.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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