Петербуржцы установили новый рекорд вакцинации за сутки — третий за месяц

Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, новый рекорд был установлен по итогам среды, 17 ноября. В тот день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 21 139 человек, всего сделано 35 913 инъекций.

В городе продолжает увеличиваться число мобильных пунктов вакцинации — оно достигло 50. 18 ноября совместными усилиями поликлиники №37 и стоматологической поликлиники №9 прививочный кабинет открылся на площадке по адресу улица Чайковского, 27. Он будет работать по будним дням в одну смену — с 09:30 до 13:00 или с 15:00 до 19:30 (поочередно). Этот пункт будет принимать преимущественно людей старше 60 лет.

Согласно информационной справке об эпидемической ситуации в Петербурге, по состоянию на 18 ноября в городе привиты первично (без учета «Спутника Лайт») 1 937 378 человек, за сутки — 14 133. Закончили цикл 2 052 908 и 14 048 петербуржцев соответственно. Запас вакцины в городе — 544 705.

Напомним, ранее в Комитете по здравоохранению рассказали, как болеют коронавирусом привитые от него петербуржцы. Процент госпитализированных с прививкой не превышает 20 — большинство попавших в медицинские учреждения были привиты только одним компонентом, либо с момента полной вакцинации прошло более полугода.