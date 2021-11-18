Как болеют коронавирусом привитые от него петербуржцы? Рассказали в Комздраве

Госпиталь для ветеранов войн

С 1 по 15 ноября с коронавирусом госпитализированы 1 404 пациента. Из них, со слов попавших в больницу, вакцинировались 289 человек — это 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом. В реанимации с прививками находились только трое, уже сейчас все переведены на отделения. Летальных исходов за этот период среди вакцинированных от COVID-19 не зарегистрировано.

Покровская больница

С 1 по 15 ноября поступили 700 человек, из них данные о вакцинации есть у 137 — это 19% от общего числа госпитализированных. Ровно половина всех привитых прошли вакцинацию одним компонентом, не закончили и заразились в период между прививками. У многих прошло более полугода после вакцинации. Ни одного пациента в реанимации в тяжелом состоянии нет. Летальных случаев с вакцинированными также не зарегистрировано.

Больница святого Георгия

За период с 1 по 15 ноября поступили 663 пациента. Из них, согласно анамнезу, 156 привитых от коронавируса. У 130 человек цикл вакцинации был полностью завершен, однако у половины из них прошло более 6 месяцев с момента прививки. Умер один пациент, вакцинированный в феврале 2021 года. Причиной смерти явилась тяжелая соматическая патология. Всего через реанимацию прошло 117 пациентов, из них четверо были привиты.

«По мере роста общего числа вакцинированных граждан в Санкт-Петербурге число привитых пациентов в больницах будет возрастать. Однако очевидно, что даже люди старшего возраста со многими хроническими заболеваниями благодаря прививке болеют легче и редко умирают в реанимациях», — резюмировали в Комитете по здравоохранению.