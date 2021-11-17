Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Об этом заявил вице-губернатор Максим Соколов.
Максим Соколов
Вице-губернатор Петербурга — об ограничениях на Новый год, цитата по ТАСС:
Ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября. В связи с этим готовим город к проведению праздничных мероприятий, в том числе и с участием туристов.
2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Например, уже известна тема Рождественской ярмарки на Манежной площади в Петербурге — ею станет сказка «щелкунчик». «Собака.ru» рассказывала, какой предстанет ярмарка в этом году.
Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев. А вот QR-коды в любом случае не отменят.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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