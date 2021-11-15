Будут ли действовать QR-коды на Новый год в Петербурге и Ленобласти? Ответили главы регионов

«Если достаточное количество граждан до 1 декабря привьются, то, когда заработает жесткая система QR-кодов, успеет выработаться коллективный иммунитет. Территория, куда будет осуществляться доступ по QR-кодам, действительно будет безопасной для посещения, и к Новому году не придется вводить никаких дополнительных ограничений, мы на это очень рассчитываем», — заявил ранее первый зампред Комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Отменять QR-коды на период новогодних каникул не собирается и Ленинградская область. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, есть вероятность, что систему проверки наличия иммунитета на длинные новогодние праздники введут еще и на электричках.

2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Например, уже известна тема Рождественской ярмарки на Манежной площади в Петербурге — ею станет сказка «щелкунчик». «Собака.ru» рассказывала, какой предстанет ярмарка в этом году.