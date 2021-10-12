Темой Рождественской ярмарки на Манежной площади в Петербурге станет «Щелкунчик»

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на проект, утвержденный Комитетом по промышленной политике, в этом году Рождественская ярмарка на Манежной площади «станет своего рода петербургским «Диснейлендом»» и «даст возможность отправиться в путешествие, не выезжая за пределы города». Ее главной темой станет гофмановский «Щелкунчик».

На месте фонтана вместо елки появится фотозона в виде гигантского стола с тортом, пирожными и чашками, в которые можно будет забраться. Также предлагается механизировать мышиные головы, которые будут выглядывать из торта и прятаться обратно.

Сама площадь превратится в Волшебный город. За фасадами установленных на Манежной домиков будут располагаться торговые точки. В окнах домов будут появляться теневые куклы, артисты и механические фигуры. Ворота в Волшебный город будут открываться со стороны Караванной улицы, а со стороны Малой Садовой поставят «Воздушный шар», пассажирами которого станут главные герои сказки — Щелкунчик и Мари.

Домики с сувенирами традиционно разместятся на Малой Садовой улице, рестораны и кафе — Манежной площади. Новинкой для Рождественской ярмарки станет зона фудтраков на Кленовой аллее. Фудтрак-ярмарки и торговлю фермерскими продуктами с автомобилей Смольный разрешил в Петербурге накануне.

Развлекать гостей Рождественской ярмарки на Манежной площади будут шарманщики, гимнасты, шуты, жонглеры, мимы, виртуозы, рассказчики и куплетисты, гармонисты и балаганщики, музыканты и танцовщики. Вместо сцены в этом году появится «Ярмарочный театр Балаган», с балкона которого и будут давать представление.

Появится и каток — он будет выполнен в цирковом стиле. А для нового паровоза построят большую станцию с часами, лампочками и громкоговорителями.

Рождественская ярмарка на Манежной площади будет работать с 18 декабря 2021 года до 9 января 2022-го.