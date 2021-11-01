Как украсят Петербург к Новому году? Посмотрите брендбук централизованного оформления

В Смольном разработали единый брендбук оформления Петербурга к Новому году. Показываем, как преобразится город в преддверии 2022-го.
Украшение города в едином ключе послужит основой для создания «уникальной праздничной атмосферы, где все элементы декора синхронизированы и являются одним целым». Отмечается, что «очень важно, чтобы новогодние украшения сочетались со старинной архитектурой и гармонично вписывались в облик города».
2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости.
Обновление коснется основных магистралей города, а также удаленных от центра районов. Новые элементы централизованного оформления, которые скоро начнут появляться в рамках адресной программы украшения города, дадут старт новогодним и рождественским праздникам.
Для светового оформления фасадов, оконных витражей и входных групп предусмотрено применение статической и динамической подсветки. Допускается белая подсветка теплого свечения или нейтрального холодного. Использование ярких и чрезмерных цветов, синей подсветки и чрезмерных динамических эффектов запрещено. Также в Петербурге разрешается устанавливать световые каркасные инсталляции в виде тематических животных и персонажей Нового года, различные объекты, воздействующие с территорией — перегородки, арки, зонирующие конструкции.
Для оформления фасада зданий предлагается три варианта подхода. Обширное украшение должно быть со стилистической привязкой к архитектурным элементам здания. Умеренное — с композиционным заполнением минималистическими объектами: предполагается использовать звезды, елочные шары, банты. Упрощенное украшение подразумевает декор первого этажа здания, украшение входной группы с применением деревьев или статичных фигур и гирлянд, а также простое украшение только гирляндами.
Световые проекции, которые выводятся на фасады зданий или прилегающие к ним территории, также должны соответствовать общей стилистике. Допускается использование новогодних объектов — звезд, бантов, подарков, геометрических линий, а также айдентики Нового года-2022.
Использование растений равнозначно использованию световых элементов, так как «является неотъемлемой частью праздничных традиций», говорят в Смольном. В оформлении фасадов рекомендуется украшать каждую входную группу — хвойными ветками с использованием игрушек, листьями и ягодами омелы или остролистого падуба, различными древесными элементами или шишками. Около входов и внутри помещений можно разместить ели и пихты.
В декорировании живых елей рекомендуется использовать игрушки красного, золотого или серебряного цветов, гирлянды и световые композиции в теплой гамме, а также дополнительные напольные фигуры или инсталляции — персонажей сказок, коробки с подарками, шары и сани. Использование «дождиков» и других подобных украшений, которые, как говорят в Смольном, «быстро теряют вид и выглядят неопрятно в кронах деревьев», под запретом.
При подборе фигурных украшений Смольный рекомендует использовать персонажей новогодних сказок — «Щелкунчика», «12 месяцев», «Снежной Королевы». Также подойдут тематические атрибуты Нового года — коробки подарков, шары, сани, вариации хвойных деревьев, мандарины, свечи с канделябрами, горки.
Облик каждой новогодней ярмарки в Петербурге должен формироваться единой концепцией. Резидентам рекомендуется поддерживать общий облик, используя для этого новогодние украшения, подсветку нужной температуры, а также прибегая к декорированию хвойными деревьями. Кроме того, необходимо использовать официальную айдентику в оформлении графических плакатов, стендов и прочих полиграфических материалов.
Например, уже известна тема Рождественской ярмарки на Манежной площади в Петербурге — ею станет сказка «щелкунчик». «Собака.ru» рассказывала, какой предстанет ярмарка в этом году.
Балконы коммерческих и бюджетных организаций также являются частью городского оформления. При их украшении рекомендуется придерживаться общих требований к оформлению. Подойдут гирлянды и световые композиции в теплой гамме, игрушки красного, золотого и серебряного цветов, еловые лапы с шишками, напольные деревья с украшениями, фигурки персонажей сказок или тематические объекты.
Витрины первых этажей магазинов являются одним из важнейших элементов в украшении города, отмечают в Смольном. Правила оформления у них соответствуют балконам.
Чтобы украсит елочные базары и новогодние лавки по всему городу — как в исторической части, так и в отдаленных районах — можно использовать вывески и плакаты, а также по желанию декорировать локации по общим требованиям. Это те же гирлянды, игрушки в концептуальных цветах, хвойные растения и напольные фигуры.
В разработке новогоднего графического оформления были использованы шрифты словолитни О. И. Леманна, которыми пользовались вплоть до середины прошлого века. Цвета подобраны те, что присуще эпохе и традициям празднования. Основные формы, плакаты и графика находятся на стыке эпох. Совмещая традиции и отсылки к прошлому, они выполнены в современном стиле и органично смотрятся в городской среде нестоящего, считают в Смольном.
На основе логотипа Нового года-2022 в Петербурге базируется множество вариаций для использования на разных носителях. Цветовая палитра состоит из 6 цветов, которые могут комбинироваться между собой в зависимости от контекста использования.
«Украшение города в едином ключе послужит основой для создания уникальной праздничной атмосферы, где все элементы декора синхронизированы и являются одним целым. Очень важно, чтобы новогодние украшения сочетались со старинной архитектурой и гармонично вписывались в облик города», — подчеркнул вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Все фотографии взяты из брендбука, подготовленного Городским центром размещения рекламы, Комитетом по печати и Комитетом по культуре Петербурга. Посмотреть полный брендбук можно по ссылке.
Фото на заходе: Shutterstock.com.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.