Как украсят Петербург к Новому году? Посмотрите брендбук централизованного оформления

Украшение города в едином ключе послужит основой для создания «уникальной праздничной атмосферы, где все элементы декора синхронизированы и являются одним целым». Отмечается, что «очень важно, чтобы новогодние украшения сочетались со старинной архитектурой и гармонично вписывались в облик города».

2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости.

Обновление коснется основных магистралей города, а также удаленных от центра районов. Новые элементы централизованного оформления, которые скоро начнут появляться в рамках адресной программы украшения города, дадут старт новогодним и рождественским праздникам.